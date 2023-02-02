https://ria.ru/20230202/putin-1849396066.html

Путин напомнил Западу об опыте Второй мировой, считают эксперты

Путин напомнил Западу об опыте Второй мировой, считают эксперты - РИА Новости, 02.02.2023

Путин напомнил Западу об опыте Второй мировой, считают эксперты

Заявление президента РФ Владимира Путина в годовщину Сталинградской битвы - это одновременно посыл гражданам РФ и сигнал-напоминание Западу, разжигающему и... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T23:09

2023-02-02T23:09

2023-02-02T23:10

россия

украина

европа

владимир путин

алексей зудин

алексей мартынов (политолог)

мгимо

сталинградская битва (1942-1943)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Заявление президента РФ Владимира Путина в годовщину Сталинградской битвы - это одновременно посыл гражданам РФ и сигнал-напоминание Западу, разжигающему и растягивающему конфликт на Украине, о том, чем это снова может закончится, оно вряд ли изменит их политику в вооруженной поддержке Киева, но, безусловно, будет услышано - в первую очередь иностранными гражданами, которые недовольны губительной для них политикой западных элит, считают политические эксперты, опрошенные РИА Новости. Ранее в четверг, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, президент заявил, что России вновь угрожают немецкими танками Leopard, вновь собираются воевать с РФ на земле Украины руками бандеровцев. "Как и многие другие знаковые заявления российского президента, это обращение было адресовано на две аудитории. Так часто бывает, это аудитория внутренняя - российское общество и российские элиты и аудитория внешняя - иностранные государства", - считает старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. По его словам, для внешней аудитории Путин напомнил, что фактически в настоящее время история повторяется, Запад очередной раз идет крестовым походом на Россию. "Самый последний такой крестовый поход состоялся в годы Великой Отечественной войны. Зримым воплощением этого были немецкие танки с крестами на территории Украины и не только Украины. Именно сейчас вот этот момент появления танков с крестами становится знаковым, и здесь очень уместно напомнить, чем все это закончилось", - отмечает он. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов уверен же, что в первую очередь это сигнал тем странам Запада, которые всячески разжигают, эскалируют, максимально продлевают конфликт на Украине, отправляя туда разнообразное вооружение, в том числе и танки. "В том числе немецкие танки, а это глубокий символический смысл, по крайней мере для нас, совершенно точно, в том, что немецкие танки с крестом снова едут по русским землям, по русским территориям против русских людей, это такой глубочайший смысл. Не знаю, понимают это на Западе или нет, но, очевидно, что это сказано в первую очередь для них и четко определяет наше отношение к подобным вещам", - сказал эксперт. Он отметил, что для российского народа это носит такой глубоко экзистенциональный смысл. "Они могут от чего угодно открещиваться, но для нас это именно так, для нас по-другому это никогда не будет. Больше скажу, для подавляющего большинства граждан Украины это тоже ровно так, как бы не пытались сегодня переворачивать, выворачивать наизнанку смыслы, переписывать историю, черное называть белым, белое черным. Это именно то, что сказал сегодня президент Путин", - сказал Мартынов. Он предположил, что именно потому что на Западе прекрасно понимают, какой сакральный смысл для России это несет, то и делают это в контексте той информационно-психологической войны, которая беспрецедентно масштабно развернута против РФ. Зудин подчеркнул, что Запад должен отдавать себе отчет в тщетности усилий навязать свою волю России и одержать победу над Россией. "Случится ровным счетом противоположное. Примерно так можно понимать смысл той части обращения, которая была адресована внешней иностранной аудитории", - отметил он. После заявление Путина, по его словам, вряд ли можно ожидать, что оно повлияет на образ действий Запада на Украине, но все, что говорит российский лидер, внимательно слушают и запоминают. "Рассчитывать на то, что они откажутся от замыслов, наверное, было бы наивно, но, с другой стороны, не предупреждать, не говорить, не указывать, не показывать то, что есть наше отношение, наша позиция по этому поводу, тоже нельзя", - также высказал подобное мнение Мартынов. Но тем не менее, отмечает Зудин, когда речь идет об иностранной аудитории, не нужно забывать, что она состоит как минимум из двух частей: из правящих элит и граждан иностранных государств. "Говоря о второй - иностранной аудитории, то можно быть уверенным, что какой-то частью этой аудитории выступление Путина безусловно будут услышаны. И уже те события, которые происходят, мы видим в Европе, мы видим, что часть европейских обществ начинает выражать недовольство и пытаться оказывать сопротивление той политике, которую ведут западные элиты, - политики конфронтации с Россией. Как мы знаем, это бумерангом бьет по экономике Европы, это толкает уровень жизни миллионов людей вниз, и люди начинают выходить на улицы с социально-экономическими требованиями", - подметил эксперт. Пока таких людей, по его словам, которые требуют отказа от вооруженной военной поддержки Украине, не очень много, но тем не менее этой частью иностранной аудитории обращение Путина будет услышано, и можно предположить, что она будет расширяться.

https://ria.ru/20230202/germaniya-1849370762.html

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Наталья Макарова

россия, украина, европа, владимир путин, алексей зудин, алексей мартынов (политолог), мгимо, сталинградская битва (1942-1943)