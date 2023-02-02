https://ria.ru/20230202/putin-1849364632.html
Путин пообещал приехать в Калужскую область на "Вахту памяти"
Путин пообещал приехать в Калужскую область на "Вахту памяти" - РИА Новости, 02.02.2023
Путин пообещал приехать в Калужскую область на "Вахту памяти"
Президент России Владимир Путин пообещал приехать в августе на одну из "Вахт памяти" в Калужскую область, если у него будет такая возможность. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T19:40
2023-02-02T19:40
2023-02-02T19:40
общество
калужская область
россия
волгоград
владимир путин
сталинградская битва (1942-1943)
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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал приехать в августе на одну из "Вахт памяти" в Калужскую область, если у него будет такая возможность. "Я посмотрю, если будет возможность, я с удовольствием приеду", - сказал Путин в ходе встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций, отвечая на приглашение посетить одну из "Вахт памяти". Путин приехал в четверг в Волгоград, в честь 80-летия победы Красной армии в Сталинградской битве.
https://ria.ru/20230131/poiskoviki-1848786748.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, калужская область, россия, волгоград, владимир путин, сталинградская битва (1942-1943)
Общество, Калужская область, Россия, Волгоград, Владимир Путин, Сталинградская битва (1942-1943)
Путин пообещал приехать в Калужскую область на "Вахту памяти"
Путин пообещал приехать в августе в Калужскую область, если у него будет возможность