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Путин пообещал приехать в Калужскую область на "Вахту памяти" - РИА Новости, 02.02.2023
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Путин пообещал приехать в Калужскую область на "Вахту памяти"
Путин пообещал приехать в Калужскую область на "Вахту памяти" - РИА Новости, 02.02.2023
Путин пообещал приехать в Калужскую область на "Вахту памяти"
Президент России Владимир Путин пообещал приехать в августе на одну из "Вахт памяти" в Калужскую область, если у него будет такая возможность. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T19:40
2023-02-02T19:40
общество
калужская область
россия
волгоград
владимир путин
сталинградская битва (1942-1943)
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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал приехать в августе на одну из "Вахт памяти" в Калужскую область, если у него будет такая возможность. "Я посмотрю, если будет возможность, я с удовольствием приеду", - сказал Путин в ходе встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций, отвечая на приглашение посетить одну из "Вахт памяти". Путин приехал в четверг в Волгоград, в честь 80-летия победы Красной армии в Сталинградской битве.
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калужская область
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общество, калужская область, россия, волгоград, владимир путин, сталинградская битва (1942-1943)
Общество, Калужская область, Россия, Волгоград, Владимир Путин, Сталинградская битва (1942-1943)
19:40 02.02.2023
 
Путин пообещал приехать в Калужскую область на "Вахту памяти"

Путин пообещал приехать в августе в Калужскую область, если у него будет возможность

© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал приехать в августе на одну из "Вахт памяти" в Калужскую область, если у него будет такая возможность.
"Я посмотрю, если будет возможность, я с удовольствием приеду", - сказал Путин в ходе встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций, отвечая на приглашение посетить одну из "Вахт памяти".
Путин приехал в четверг в Волгоград, в честь 80-летия победы Красной армии в Сталинградской битве.
Эмблема поискового движения России - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 19:37Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Отделения Поискового движения России созданы во всех новых субъектах РФ
 
ОбществоКалужская областьРоссияВолгоградВладимир ПутинСталинградская битва (1942-1943)
 
 
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