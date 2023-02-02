https://ria.ru/20230202/putin-1849364632.html

Путин пообещал приехать в Калужскую область на "Вахту памяти"

Путин пообещал приехать в Калужскую область на "Вахту памяти" - РИА Новости, 02.02.2023

Путин пообещал приехать в Калужскую область на "Вахту памяти"

Президент России Владимир Путин пообещал приехать в августе на одну из "Вахт памяти" в Калужскую область, если у него будет такая возможность. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T19:40

2023-02-02T19:40

2023-02-02T19:40

общество

калужская область

россия

волгоград

владимир путин

сталинградская битва (1942-1943)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849362093_0:0:2726:1533_1920x0_80_0_0_119a955e4af231813f1436c05b017fc6.jpg

ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал приехать в августе на одну из "Вахт памяти" в Калужскую область, если у него будет такая возможность. "Я посмотрю, если будет возможность, я с удовольствием приеду", - сказал Путин в ходе встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций, отвечая на приглашение посетить одну из "Вахт памяти". Путин приехал в четверг в Волгоград, в честь 80-летия победы Красной армии в Сталинградской битве.

https://ria.ru/20230131/poiskoviki-1848786748.html

калужская область

россия

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, калужская область, россия, волгоград, владимир путин, сталинградская битва (1942-1943)