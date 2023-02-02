https://ria.ru/20230202/putin-1849333339.html

Путин: после Сталинграда стало ясно, что планы нацистов обречены на провал

Путин: после Сталинграда стало ясно, что планы нацистов обречены на провал - РИА Новости, 02.02.2023

Путин: после Сталинграда стало ясно, что планы нацистов обречены на провал

Европейские вассалы и приспешники фашистской Германии стали лихорадочно искать пути, как сбежать и уйти от ответственности после победы советских войск в... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T17:57

2023-02-02T17:57

2023-02-02T17:57

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сталинград

германия

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владимир путин

сталинградская битва (1942-1943)

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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Европейские вассалы и приспешники фашистской Германии стали лихорадочно искать пути, как сбежать и уйти от ответственности после победы советских войск в Сталинградской битве, заявил президент России Владимир Путин. "Вместе с разгромом крупнейшей группировки вермахта и его сателлитов была повержена воля всей гитлеровской коалиции. Европейские вассалы и приспешники нацистской Германии, а под Сталинградом их воевало немало, практически представители всех европейских стран покоренной Европы, стали лихорадочно искать пути, как бы сбежать, как уйти от ответственности, а всю вину свалить на прежних своих хозяев", - сказал Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. По его словам, всем стало окончательно ясно: планы нацистов по уничтожению нашей страны и идеи мирового господства обречены на провал.

сталинград

германия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сталинград, германия, россия, владимир путин, сталинградская битва (1942-1943)