Путин: после Сталинграда стало ясно, что планы нацистов обречены на провал

Путин: после Сталинграда европейские вассалы стали искать пути ухода от ответственности
В дни празднования 80-летия Сталинградской битвы все внимание приковано к городу на Волге.
В дни празднования 80-летия Сталинградской битвы все внимание приковано к городу на Волге.
Проект "Мост Памяти" сделал центр Волгограда проводником в историю одного из величайших сражений Великой Отечественной.
Проект "Мост Памяти" сделал центр Волгограда проводником в историю одного из величайших сражений Великой Отечественной.
Световые проекции на Центральной лестнице в Волгограде.
Световые проекции на Центральной лестнице в Волгограде.
На аллее Героев установили специальное оборудование, которое позволяет проецировать изображения на фасады близлежащих домов.
На аллее Героев установили специальное оборудование, которое позволяет проецировать изображения на фасады близлежащих домов.
На экранах показывают кадры военной хроники и портреты защитников Сталинграда.
На экранах показывают кадры военной хроники и портреты защитников Сталинграда.
Центром "Моста Памяти" стал железнодорожный вокзал. Здесь показали инсталляцию о битве на Волге и подвигах людей.
Центром "Моста Памяти" стал железнодорожный вокзал. Здесь показали инсталляцию о битве на Волге и подвигах людей.
Видеоинсталляцию посмотрели тысячи жителей и гостей Волгограда.
Видеоинсталляцию посмотрели тысячи жителей и гостей Волгограда.
Зрителям рассказали о том, как началась бомбежка города, как советская армия разбила фашистов, были зачитаны письма с фронта.
Зрителям рассказали о том, как началась бомбежка города, как советская армия разбила фашистов, были зачитаны письма с фронта.
Световые проекции на здании музея-заповедника "Сталинградская битва" в Волгограде, созданные для историко-патриотического проекта "Мост Памяти".
Световые проекции на здании музея-заповедника "Сталинградская битва" в Волгограде, созданные для историко-патриотического проекта "Мост Памяти".
"Мост Памяти" разработали агентство по проведению культурно-массовых мероприятий Волгоградской области и центр реализации культурных проектов "Связь Времен".
"Мост Памяти" разработали агентство по проведению культурно-массовых мероприятий Волгоградской области и центр реализации культурных проектов "Связь Времен".
Световые проекции над Центральной лестницей в Волгограде.
Световые проекции над Центральной лестницей в Волгограде.
В дни празднования 80-летия Сталинградской битвы все внимание приковано к городу на Волге.
Проект "Мост Памяти" сделал центр Волгограда проводником в историю одного из величайших сражений Великой Отечественной.
Световые проекции на Центральной лестнице в Волгограде.
На аллее Героев установили специальное оборудование, которое позволяет проецировать изображения на фасады близлежащих домов.
На экранах показывают кадры военной хроники и портреты защитников Сталинграда.
Центром "Моста Памяти" стал железнодорожный вокзал. Здесь показали инсталляцию о битве на Волге и подвигах людей.
Видеоинсталляцию посмотрели тысячи жителей и гостей Волгограда.
Зрителям рассказали о том, как началась бомбежка города, как советская армия разбила фашистов, были зачитаны письма с фронта.
Световые проекции на здании музея-заповедника "Сталинградская битва" в Волгограде, созданные для историко-патриотического проекта "Мост Памяти".
"Мост Памяти" разработали агентство по проведению культурно-массовых мероприятий Волгоградской области и центр реализации культурных проектов "Связь Времен".
Световые проекции над Центральной лестницей в Волгограде.