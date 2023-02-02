https://ria.ru/20230202/promproizvodstvo-1849216919.html

Индекс промпроизводства Ленобласти по итогам 2022 года – 97,1%

Индекс промпроизводства Ленобласти по итогам 2022 года – 97,1% - РИА Новости, 02.02.2023

Индекс промпроизводства Ленобласти по итогам 2022 года – 97,1%

Индекс промышленного производства Ленинградской области по итогам 2022 года составил 97,1%, что лучше прогноза на 2,5 п.п., сообщил заместитель председателя... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T12:52

2023-02-02T12:52

2023-02-02T12:53

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. Индекс промышленного производства Ленинградской области по итогам 2022 года составил 97,1%, что лучше прогноза на 2,5 п.п., сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.По данным Петростата, уточнил чиновник, позитивная динамика — в производстве бумаги и бумажных изделий, а также основных химических веществ (рост на 30,6% и 27,3% соответственно). Также к уровню 2021 года выросло производство нефти и нефтепродуктов (+8,7%) и табака (+3,5%). Дмитрий Ялов отметил, что из-за санкций власти ожидали сложностей как у компаний, которые принадлежат инвесторам из недружественных стран, так и у российских компаний, которые зависят от поставок комплектующих и компонентов из-за рубежа, либо работали на европейский рынок. "Безусловно, сложности были — особенно в лесоперерабатывающем комплексе и производстве автокомпонентов, но мы видим два больших позитивных тренда. Почти все иностранные компании, которые ушли нашли эффективных собственников для своих активов и те уже перезапустили производство, либо находятся в процессе. Второй тренд — частные компании оказались очень гибкими, быстро заместили российскими компонентами или компонентами из дружественных стран то, что не смогли покупать в Европе. Нам также удалось избежать массового закрытия предприятий и высвобождения рабочей силы", — сказал чиновник добавив, что для сохранения кадровой устойчивости на производствах были налажены обучающие тренинги, желающие могли пройти переквалификацию. Ленинградская область сохранила один из самых низких процентов безработицы в стране."Пока рано делать выводы о том, что мы преодолели экономический кризис,—определенный спад есть и окончательно говорить о том, какие отрасли успешно адаптировались можно будет через 2-3 года", — подытожил Ялов.

https://ria.ru/20230123/lenoblast-1846741553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, европа