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Эксперт рассказал, как Киев скрывает свои потери - РИА Новости, 02.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230202/poteri-1849128664.html
Эксперт рассказал, как Киев скрывает свои потери
Эксперт рассказал, как Киев скрывает свои потери - РИА Новости, 02.02.2023
Эксперт рассказал, как Киев скрывает свои потери
ВСУ используют глубокие воронки от артиллерии для массовых захоронений своих погибших военных на севере Луганской Народной Республики с целью скрыть реальные... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T07:38
2023-02-02T07:42
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
луганская народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 2 фев — РИА Новости. ВСУ используют глубокие воронки от артиллерии для массовых захоронений своих погибших военных на севере Луганской Народной Республики с целью скрыть реальные потери, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он предположил, что украинское командование делает это для сокрытия реальных потерь, поскольку возможность для эвакуации тел у Киева существует.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции 11 освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230202/zakarpate-1849115282.html
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в мире, киев, украина, луганская народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
07:38 02.02.2023 (обновлено: 07:42 02.02.2023)
 
Эксперт рассказал, как Киев скрывает свои потери

Эксперт Марочко: Киев скрывает потери, устраивая братские могилы в воронках от артиллерии

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в окопе
Украинский солдат в окопе - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в окопе. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 фев — РИА Новости. ВСУ используют глубокие воронки от артиллерии для массовых захоронений своих погибших военных на севере Луганской Народной Республики с целью скрыть реальные потери, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"На купянском направлении на севере ЛНР вооруженные формирования Украины устраивают стихийные захоронения. Под так называемые братские могилы боевики используют воронки от крупнокалиберной артиллерии. Насчитано порядка пяти таких захоронений, в которых ориентировочно по десять тел в каждой", — сказал Марочко.

Он предположил, что украинское командование делает это для сокрытия реальных потерь, поскольку возможность для эвакуации тел у Киева существует.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции 11 освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаЛуганская Народная РеспубликаАндрей Марочко
 
 
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