https://ria.ru/20230202/pomosch-1849214277.html
Еврокомиссия анонсировала новый пакет помощи Украине
Еврокомиссия анонсировала новый пакет помощи Украине - РИА Новости, 02.02.2023
Еврокомиссия анонсировала новый пакет помощи Украине
Европейская комиссия объявит о новом пакете финансовой поддержки Украины в размере 400 миллионов евро, сообщил депутатам Европарламента еврокомиссар по вопросам РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:47
2023-02-02T12:47
2023-02-02T12:47
киев
йоханнес хан
урсула фон дер ляйен
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европарламент
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Европейская комиссия объявит о новом пакете финансовой поддержки Украины в размере 400 миллионов евро, сообщил депутатам Европарламента еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Йоханнес Хан. Заседание правительства Украины с ЕК во главе с Урсулой фон дер Ляйен проходит 2 февраля в Киеве в преддверии саммита ЕС-Украина, намеченного на 3 февраля. "Для поддержки реформ на Украине мы объявим о новом пакете поддержки в размере 400 миллионов евро, включая 145 миллионов на гуманитарную помощь", - сообщил он.
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киев, йоханнес хан, урсула фон дер ляйен, украина, европарламент, еврокомиссия, евросоюз
Киев, Йоханнес Хан, Урсула фон дер Ляйен, Украина, Европарламент, Еврокомиссия, Евросоюз
Еврокомиссия анонсировала новый пакет помощи Украине
Еврокомиссар Хан: ЕК объявит о новом пакете поддержки Украины на 400 миллионов евро