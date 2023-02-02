https://ria.ru/20230202/pomosch-1849214277.html

Еврокомиссия анонсировала новый пакет помощи Украине

Еврокомиссия анонсировала новый пакет помощи Украине - РИА Новости, 02.02.2023

Еврокомиссия анонсировала новый пакет помощи Украине

Европейская комиссия объявит о новом пакете финансовой поддержки Украины в размере 400 миллионов евро, сообщил депутатам Европарламента еврокомиссар по вопросам РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T12:47

2023-02-02T12:47

2023-02-02T12:47

киев

йоханнес хан

урсула фон дер ляйен

украина

европарламент

еврокомиссия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Европейская комиссия объявит о новом пакете финансовой поддержки Украины в размере 400 миллионов евро, сообщил депутатам Европарламента еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Йоханнес Хан. Заседание правительства Украины с ЕК во главе с Урсулой фон дер Ляйен проходит 2 февраля в Киеве в преддверии саммита ЕС-Украина, намеченного на 3 февраля. "Для поддержки реформ на Украине мы объявим о новом пакете поддержки в размере 400 миллионов евро, включая 145 миллионов на гуманитарную помощь", - сообщил он.

https://ria.ru/20230202/pomosch-1849199880.html

киев

украина

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киев, йоханнес хан, урсула фон дер ляйен, украина, европарламент, еврокомиссия, евросоюз