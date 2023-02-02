https://ria.ru/20230202/polsha-1849290630.html

Эксперт рассказал, как Польша может совершить экспансию на Украину

Эксперт рассказал, как Польша может совершить экспансию на Украину - РИА Новости, 02.02.2023

Эксперт рассказал, как Польша может совершить экспансию на Украину

Экспансия Польши на территорию Украины может произойти путём прихода на руководящие позиции страны людей с польским гражданством, законодательно к этому все... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T16:13

2023-02-02T16:13

2023-02-02T16:13

польша

украина

россия

сергей лавров

сергей нарышкин

анджей дуда

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Экспансия Польши на территорию Украины может произойти путём прихода на руководящие позиции страны людей с польским гражданством, законодательно к этому все подготовлено, сказал эксперт клуба "Валдай", старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский агентству РИА Новости. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24" заявил, что определенная часть польских элит, имея болезненные амбиции, продвигает экспансионистские планы. Экспансия может быть очень разной, не обязательно территориальной, отметил эксперт. "Экспансионизм может осуществляться путём непосредственно прихода новых людей, руководства страны с польским гражданством. К примеру таким же образом как Молдавия сейчас управляется гражданами Румынии, людьми с румынскими паспортами. Вполне то же самое может произойти на Украине. Законодательно к этому все подготовлено", - сказал он в беседе с агентством. Границы Польши менялись каждое столетие, отметил Офицеров-Бельский, и количество изменений границ страны в двадцатом веке наводит на мысль о том, что такие же изменения могут произойти и сейчас. "Если учесть, что за двадцатый век польские границы менялись несколько раз, мы можем рассуждать, что и сейчас изменение границ Польши произойдет. Нечто такое же может произойти и с украинскими границами, учитывая то, что государство приходит в состояние неспособности дальнейшего существования", - подчеркнул он. "На Украине распродается главное национальное достояние – земля. Происходит тотальная распродажа земельных ресурсов Украины, и поляки тоже рассчитывают в этом участвовать. Так что постепенное поглощение Польшей ослабевшей Украины, в которой происходит депопуляция, деиндустриализация, где кризис начался давно, подводит к тому, что рано или поздно встанет вопрос об администрировании украинских территорий, и поляки рассчитывают сыграть в этом серьезную роль", - указал он. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в конце прошлого года предостерег польское руководство от попыток аннексировать земли Западной Украины. Ранее в интервью РИА новости он рассказал, что президент Польши Анджей Дуда дал указание профильным службам оперативно подготовить официальное обоснование польских притязаний на эти территории.

https://ria.ru/20230202/strategiya-1849281142.html

https://ria.ru/20230201/zelenskiy-1849085275.html

https://ria.ru/20230201/duda-1849063215.html

польша

украина

россия

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польша, украина, россия, сергей лавров, сергей нарышкин, анджей дуда