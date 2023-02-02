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Лавров заявил, что часть польских элит продвигает планы экспансии - РИА Новости, 02.02.2023
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Лавров заявил, что часть польских элит продвигает планы экспансии
Лавров заявил, что часть польских элит продвигает планы экспансии - РИА Новости, 02.02.2023
Лавров заявил, что часть польских элит продвигает планы экспансии
Определенная часть польских элит, имея болезненные амбиции, продвигает экспансионистские планы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:26
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россия
польша
астраханская область
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Определенная часть польских элит, имея болезненные амбиции, продвигает экспансионистские планы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24". "У Польши непростая, болезненная, я бы сказал история. Не менее болезненные, не менее непростые амбиции, которые показывают, что собственно элиты, определенная часть элит по-прежнему продвигает такие экспансионистские планы, Троеморье, намеки на то, что сейчас является Западной Украиной постоянные. Ну и русофобия", - сказал Лавров. Он напомнил также о придуманном в отношении России термине "деколонизировать". "Они таскают каких-то малоприятных и мало внятных представителей каких-то ногайских народов, претендующих на создание государства самостоятельного в Астраханской области. В Ленинградской области тоже какие-то появились "коренные жители". Это поощрение неких малых народов через представление картинки как будто эти народы подвергаются дискриминации в РФ, хотя все совсем наоборот – они и языки свои могут развивать, и не живут в резервациях, как в США и в Канаде, где их, как выясняется, еще и жестоко убивали… Параллельно говорится, что мы просто слишком большие", - отметил министр.
https://ria.ru/20230202/lavrov-1849398101.html
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россия, польша, астраханская область, сергей лавров, в мире
Россия, Польша, Астраханская область, Сергей Лавров, В мире
12:26 02.02.2023 (обновлено: 23:54 02.02.2023)
 
Лавров заявил, что часть польских элит продвигает планы экспансии

Глава МИД Лавров: часть польских элит, имея болезненные амбиции, продвигает экспансию

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Определенная часть польских элит, имея болезненные амбиции, продвигает экспансионистские планы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
Польши непростая, болезненная, я бы сказал история. Не менее болезненные, не менее непростые амбиции, которые показывают, что собственно элиты, определенная часть элит по-прежнему продвигает такие экспансионистские планы, Троеморье, намеки на то, что сейчас является Западной Украиной постоянные. Ну и русофобия", - сказал Лавров.
Он напомнил также о придуманном в отношении России термине "деколонизировать". "Они таскают каких-то малоприятных и мало внятных представителей каких-то ногайских народов, претендующих на создание государства самостоятельного в Астраханской области. В Ленинградской области тоже какие-то появились "коренные жители". Это поощрение неких малых народов через представление картинки как будто эти народы подвергаются дискриминации в РФ, хотя все совсем наоборот – они и языки свои могут развивать, и не живут в резервациях, как в США и в Канаде, где их, как выясняется, еще и жестоко убивали… Параллельно говорится, что мы просто слишком большие", - отметил министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
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