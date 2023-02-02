https://ria.ru/20230202/polsha-1849208459.html

Лавров заявил, что часть польских элит продвигает планы экспансии

Лавров заявил, что часть польских элит продвигает планы экспансии - РИА Новости, 02.02.2023

Лавров заявил, что часть польских элит продвигает планы экспансии

Определенная часть польских элит, имея болезненные амбиции, продвигает экспансионистские планы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T12:26

2023-02-02T12:26

2023-02-02T23:54

россия

польша

астраханская область

сергей лавров

в мире

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Определенная часть польских элит, имея болезненные амбиции, продвигает экспансионистские планы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24". "У Польши непростая, болезненная, я бы сказал история. Не менее болезненные, не менее непростые амбиции, которые показывают, что собственно элиты, определенная часть элит по-прежнему продвигает такие экспансионистские планы, Троеморье, намеки на то, что сейчас является Западной Украиной постоянные. Ну и русофобия", - сказал Лавров. Он напомнил также о придуманном в отношении России термине "деколонизировать". "Они таскают каких-то малоприятных и мало внятных представителей каких-то ногайских народов, претендующих на создание государства самостоятельного в Астраханской области. В Ленинградской области тоже какие-то появились "коренные жители". Это поощрение неких малых народов через представление картинки как будто эти народы подвергаются дискриминации в РФ, хотя все совсем наоборот – они и языки свои могут развивать, и не живут в резервациях, как в США и в Канаде, где их, как выясняется, еще и жестоко убивали… Параллельно говорится, что мы просто слишком большие", - отметил министр.

https://ria.ru/20230202/lavrov-1849398101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, польша, астраханская область, сергей лавров, в мире