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Волгоградский губернатор доложил Путину о поддержке участников спецоперации
Волгоградский губернатор доложил Путину о поддержке участников спецоперации - РИА Новости, 02.02.2023
Волгоградский губернатор доложил Путину о поддержке участников спецоперации
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров доложил президенту России Владимиру Путину о поддержке военнослужащих, участвующих в специальной военной... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T23:23
2023-02-02T23:23
2023-02-02T23:23
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ВОЛГОГРАД, 2 фев – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров доложил президенту России Владимиру Путину о поддержке военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей. Путин приехал в четверг в Волгоград, где проходят мероприятия в честь 80-летия победы Красной армии в Сталинградской битве. Он, в частности, провел встречу Бочаровым. Он добавил, что работа в этой части полностью развернута. "Хочу сказать, что в целом в 2022 году на эти цели из разных источников было направлено более 2,5 миллиарда рублей, из которых более половины этой суммы направлены на поддержку семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции", - сказал губернатор. Кроме того, по его словам, приняты другие дополнительные меры поддержки, и в настоящее время прорабатывается расширение линейки мер поддержки.
https://ria.ru/20230117/spetsoperatsiya-1845422110.html
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общество, волгоградская область, владимир путин, андрей бочаров, волгоград, россия
Общество, Волгоградская область, Владимир Путин, Андрей Бочаров, Волгоград, Россия
Волгоградский губернатор доложил Путину о поддержке участников спецоперации
Глава Волгоградской области Бочаров доложил Путину о поддержке участников спецоперации
ВОЛГОГРАД, 2 фев – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров доложил президенту России Владимиру Путину о поддержке военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей.
Путин приехал в четверг в Волгоград
, где проходят мероприятия в честь 80-летия победы Красной армии в Сталинградской битве. Он, в частности, провел встречу Бочаровым.
"Считаю очень важной поддержку и сейчас и дальше военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей, восстановление мирной жизни на территориях, освобожденных от фашистов, и, конечно, гуманитарную поддержку жителей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях в связи с действием киевских властей", - сказал Бочаров.
Он добавил, что работа в этой части полностью развернута. "Хочу сказать, что в целом в 2022 году на эти цели из разных источников было направлено более 2,5 миллиарда рублей, из которых более половины этой суммы направлены на поддержку семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции", - сказал губернатор.
Кроме того, по его словам, приняты другие дополнительные меры поддержки, и в настоящее время прорабатывается расширение линейки мер поддержки.