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Волгоградский губернатор доложил Путину о поддержке участников спецоперации

Волгоградский губернатор доложил Путину о поддержке участников спецоперации - РИА Новости, 02.02.2023

Волгоградский губернатор доложил Путину о поддержке участников спецоперации

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров доложил президенту России Владимиру Путину о поддержке военнослужащих, участвующих в специальной военной... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T23:23

2023-02-02T23:23

2023-02-02T23:23

общество

волгоградская область

владимир путин

андрей бочаров

волгоград

россия

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ВОЛГОГРАД, 2 фев – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров доложил президенту России Владимиру Путину о поддержке военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей. Путин приехал в четверг в Волгоград, где проходят мероприятия в честь 80-летия победы Красной армии в Сталинградской битве. Он, в частности, провел встречу Бочаровым. Он добавил, что работа в этой части полностью развернута. "Хочу сказать, что в целом в 2022 году на эти цели из разных источников было направлено более 2,5 миллиарда рублей, из которых более половины этой суммы направлены на поддержку семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции", - сказал губернатор. Кроме того, по его словам, приняты другие дополнительные меры поддержки, и в настоящее время прорабатывается расширение линейки мер поддержки.

https://ria.ru/20230117/spetsoperatsiya-1845422110.html

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общество, волгоградская область, владимир путин, андрей бочаров, волгоград, россия