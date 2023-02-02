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Дети передали письма на передовую воинам-сибирякам - РИА Новости, 02.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230202/pisma-1849393593.html
Дети передали письма на передовую воинам-сибирякам
Дети передали письма на передовую воинам-сибирякам - РИА Новости, 02.02.2023
Дети передали письма на передовую воинам-сибирякам
Школьники центральных регионов России написали и передали письма на передовую воинам-сибирякам. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T22:46
2023-02-02T22:46
специальная военная операция на украине
россия
украина
донбасс
владимир путин
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ЛУГАНСК (ЛНР), 2 фев – РИА Новости. Школьники центральных регионов России написали и передали письма на передовую воинам-сибирякам. "Получил очередное письмо от ребятишек, очень приятно, что не забывают про нас, помнят. Особенно приятно, когда письмо с родного дома", - отреагировал боец, когда в его руки попало письмо. Солдаты в беседе с корреспондентом РИА Новости признались, что иногда даже сами просят привезти им письма, потому что это поднимает боевой дух и помогает помнить, какие ценности они здесь защищают. Все письма были с разными теплыми пожеланиями и по-разному оформлены. Дети творчески подходили к своей важной миссии. Помимо теплых слов, в некоторых письмах бойцы обнаружили шоколадки, которые, по их словам, теперь согреют их в самый лютый мороз. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230201/pisma-1849029282.html
россия
украина
донбасс
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россия, украина, донбасс, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Путин
22:46 02.02.2023
 
Дети передали письма на передовую воинам-сибирякам

Школьники центральных регионов России передали письма на передовую воинам-сибирякам

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий смотрит письма и рисунки детей
Военнослужащий смотрит письма и рисунки детей - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий смотрит письма и рисунки детей. Архивное фото
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ЛУГАНСК (ЛНР), 2 фев – РИА Новости. Школьники центральных регионов России написали и передали письма на передовую воинам-сибирякам.
"Получил очередное письмо от ребятишек, очень приятно, что не забывают про нас, помнят. Особенно приятно, когда письмо с родного дома", - отреагировал боец, когда в его руки попало письмо. Солдаты в беседе с корреспондентом РИА Новости признались, что иногда даже сами просят привезти им письма, потому что это поднимает боевой дух и помогает помнить, какие ценности они здесь защищают.
Все письма были с разными теплыми пожеланиями и по-разному оформлены. Дети творчески подходили к своей важной миссии. Помимо теплых слов, в некоторых письмах бойцы обнаружили шоколадки, которые, по их словам, теперь согреют их в самый лютый мороз.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Посылка для военнослужащих - участников СВО, собранная артековцами - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 17:13Специальная военная операция на Украине
Артековцы отправили в зону спецоперации письма и посылки
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонбассВладимир Путин
 
 
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