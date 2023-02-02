https://ria.ru/20230202/pirtskhalava-1849252413.html
"Обнаружили ВИЧ": Пирцхалава раскрыл причину участия в "Фабрике звезд"
"Обнаружили ВИЧ": Пирцхалава раскрыл причину участия в "Фабрике звезд" - РИА Новости, 02.02.2023
"Обнаружили ВИЧ": Пирцхалава раскрыл причину участия в "Фабрике звезд"
Ираклий Пирцхалава признался, что его не хотели брать на "Фабрику звезд – 2". По словам артиста, он попал в проект из-за болезни другого участника. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T14:40
2023-02-02T14:40
2023-02-02T14:40
шоубиз
"фабрика звезд"
шоу-бизнес
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Ираклий Пирцхалава признался, что его не хотели брать на "Фабрику звезд – 2". По словам артиста, он попал в проект из-за болезни другого участника. Кроме того, он признался, что столкнулся со сложным выбором из-за неожиданного предложения поучаствовать в шоу. Также он сообщил, что ему предлагали выгодное партнерство вместо "Фабрики звезд".Ираклий Пирцхалава – российский певец и радиоведущий. В конце 90-х музыкант был вокалистом группы "Тет-а-Тет". В 2003 году артист стал участником "Фабрики звезд – 2". Он обрел популярность после выхода хита "Вова-чума". Ранее участница "Фабрики звезд" Елена Терлеева раскритиковала Яну Чурикову за слова о трагичной судьбе певицы. По словам исполнительницы, ведущая "потеряла человечность".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"фабрика звезд", шоу-бизнес
Шоубиз, "Фабрика звезд", Шоу-бизнес
"Обнаружили ВИЧ": Пирцхалава раскрыл причину участия в "Фабрике звезд"
Пирцхалава признался, что его взяли на "Фабрику звезд" из-за ВИЧ у другого участника
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Ираклий Пирцхалава признался, что его не хотели брать на "Фабрику звезд – 2". По словам артиста, он попал в проект из-за болезни другого участника.
"За день до заселения в дом все проходили диспансеризацию. И один человек не прошел ее. Насколько я знаю, у него обнаружили ВИЧ. И мне позвонил администратор "Фабрики звезд", когда я сидел у фониатра. Фониатр мне говорит: "Никакой "Фабрики звезд"! Тебе надо лечиться!" – поделился
музыкант в эфире "Фабрика с Яной Чу".
Кроме того, он признался, что столкнулся со сложным выбором из-за неожиданного предложения поучаствовать в шоу.
"Администратор сказал: "Сегодня диспансеризация, завтра заселяетесь в дом". И мне за секунду надо было определиться с дилеммой. Услышать врача или использовать шанс? Я рискнул и пошел. Никто об этом не знал, кроме мамы и партнеров. Даже моя девушка не знала. И меня спрашивали: "Ты как в телевизоре оказался?" – вспомнил артист.
Также он сообщил, что ему предлагали выгодное партнерство вместо "Фабрики звезд".
"Мне стали вместо "Фабрики" предлагать выгодное партнерство. Я сказал: "За деньги мечту не купить". Я пошел на шоу, а партнеры своим путем. Это был выбор моей жизни", – заключил исполнитель.
Ираклий Пирцхалава – российский певец и радиоведущий. В конце 90-х музыкант был вокалистом группы "Тет-а-Тет". В 2003 году артист стал участником "Фабрики звезд – 2". Он обрел популярность после выхода хита "Вова-чума".
Ранее участница "Фабрики звезд" Елена Терлеева раскритиковала
Яну Чурикову за слова о трагичной судьбе певицы. По словам исполнительницы, ведущая "потеряла человечность".