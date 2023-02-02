https://ria.ru/20230202/pirtskhalava-1849252413.html

"Обнаружили ВИЧ": Пирцхалава раскрыл причину участия в "Фабрике звезд"

"Обнаружили ВИЧ": Пирцхалава раскрыл причину участия в "Фабрике звезд" - РИА Новости, 02.02.2023

"Обнаружили ВИЧ": Пирцхалава раскрыл причину участия в "Фабрике звезд"

Ираклий Пирцхалава признался, что его не хотели брать на "Фабрику звезд – 2". По словам артиста, он попал в проект из-за болезни другого участника. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T14:40

2023-02-02T14:40

2023-02-02T14:40

шоубиз

"фабрика звезд"

шоу-бизнес

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Ираклий Пирцхалава признался, что его не хотели брать на "Фабрику звезд – 2". По словам артиста, он попал в проект из-за болезни другого участника. Кроме того, он признался, что столкнулся со сложным выбором из-за неожиданного предложения поучаствовать в шоу. Также он сообщил, что ему предлагали выгодное партнерство вместо "Фабрики звезд".Ираклий Пирцхалава – российский певец и радиоведущий. В конце 90-х музыкант был вокалистом группы "Тет-а-Тет". В 2003 году артист стал участником "Фабрики звезд – 2". Он обрел популярность после выхода хита "Вова-чума". Ранее участница "Фабрики звезд" Елена Терлеева раскритиковала Яну Чурикову за слова о трагичной судьбе певицы. По словам исполнительницы, ведущая "потеряла человечность".

https://ria.ru/20220917/savicheva-1816961772.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

"фабрика звезд", шоу-бизнес