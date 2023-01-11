"Потеряла человечность": участница "Фабрики звезд" раскритиковала Чурикову
Елена Терлеева раскритиковала Яну Чурикову за слова о трагичной судьбе певицы
© Фото : mariepospelovaЯна Чурикова
© Фото : mariepospelova
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Участница второго сезона "Фабрики звезд" Елена Терлеева раскритиковала Яну Чурикову за слова о трагичной судьбе певицы.
"Я многократно встречала статьи, в которых говорилось о моей трагичной судьбе. Слова, сказанные Яной Чуриковой в эфире ее интернет-шоу привлекли много внимания. Очень жаль, что в погоне за своими меркантильными интересами Яна Чурикова потеряла человечность и моральные принципы", – высказалась артистка в своей соцсети.
Теледива не осталась в стороне и обратилась к подписчикам исполнительницы. Она сообщила, что готова к диалогу с ними. Однако ведущая не ответила на претензии Терлеевой.
"Дорогие поклонники Лены, вы слышали первоисточник? Если слышали, то какое впечатление мои слова произвели на вас? Я готова к диалогу, если он ведется в атмосфере взаимного уважения", – прокомментировала пост Чурикова.
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на ее слова. Одни раскритиковали журналистку.
"Яна, я не ожидала от вас таких высказываний в сторону Лены. Извинитесь публично теперь!", "Яна поняла, что не права и оправдывается теперь", "Не понравился контекст вашей программы. Вы должны были понимать, к чему приведет программа с вашим посылом", – отреагировали поклонники Терлеевой.
Другие поддержали теледиву.
"Посмотрел выпуск. Ничего отрицательного в сторону Терлеевой не услышал", "Лена, не обижайтесь на Яну. Она вас обидеть никак не хотела", "Яна с добротой о Лене говорила. Она ничего страшного не сказала", "Негатива не заметил", – высказались подписчики.
Обсуждение в Сети вызвал выпуск передачи "Яна Чу" с Игорем Николаевым. Ведущая выложила видео на свой YouTube-канал еще в сентябре. В нем Чурикова назвала Терлееву "одной из самых больших трагедий" второго сезона передачи.
Елена Терлеева – певица, автор текстов и композитор, финалистка "Фабрики звезд – 2".
Ранее ведущая вспомнила о ссоре с Филиппом Киркоровым из-за Евровидения. Причиной послужила критика жюри конкурса теледивой.
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