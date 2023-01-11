https://ria.ru/20230111/churikova-1844125419.html

"Потеряла человечность": участница "Фабрики звезд" раскритиковала Чурикову

"Потеряла человечность": участница "Фабрики звезд" раскритиковала Чурикову - РИА Новости, 11.01.2023

"Потеряла человечность": участница "Фабрики звезд" раскритиковала Чурикову

Участница второго сезона "Фабрики звезд" Елена Терлеева раскритиковала Яну Чурикову за слова о трагичной судьбе певицы. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T14:24

2023-01-11T14:24

2023-01-11T14:24

шоубиз

яна чурикова

"фабрика звезд"

знаменитости

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Участница второго сезона "Фабрики звезд" Елена Терлеева раскритиковала Яну Чурикову за слова о трагичной судьбе певицы. Теледива не осталась в стороне и обратилась к подписчикам исполнительницы. Она сообщила, что готова к диалогу с ними. Однако ведущая не ответила на претензии Терлеевой. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на ее слова. Одни раскритиковали журналистку. Другие поддержали теледиву. Обсуждение в Сети вызвал выпуск передачи "Яна Чу" с Игорем Николаевым. Ведущая выложила видео на свой YouTube-канал еще в сентябре. В нем Чурикова назвала Терлееву "одной из самых больших трагедий" второго сезона передачи. Елена Терлеева – певица, автор текстов и композитор, финалистка "Фабрики звезд – 2". Ранее ведущая вспомнила о ссоре с Филиппом Киркоровым из-за Евровидения. Причиной послужила критика жюри конкурса теледивой.

https://ria.ru/20221202/levkin-1835878928.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

яна чурикова, "фабрика звезд", знаменитости