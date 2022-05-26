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Чурикова поссорилась с Киркоровым из-за Евровидения - РИА Новости, 26.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220526/churikova-1790905812.html
Чурикова поссорилась с Киркоровым из-за Евровидения
Чурикова поссорилась с Киркоровым из-за Евровидения - РИА Новости, 26.05.2022
Чурикова поссорилась с Киркоровым из-за Евровидения
Яна Чурикова рассказала о ссоре с Филиппом Киркоровым из-за Евровидения. Конфликт произошел в прошлом году. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:13
2022-05-26T17:13
шоубиз
знаменитости
яна чурикова
филипп киркоров
шоу-бизнес
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Яна Чурикова рассказала о ссоре с Филиппом Киркоровым из-за Евровидения. Конфликт произошел в прошлом году.По словам Чуриковой в YouTube-шоу, она не делала ничего специально для ссоры, просто она не боится высказывать свое мнение. Как она поняла, суть конфликта заключалась в отношении к работе жюри конкурса.Чурикова уточнила, что, по ее мнению, российское жюри недооценила исполнительницу из Франции. Она не обращалась ни к кому персонально, но Киркоров якобы воспринял это на свой счет.Чурикова добавила, что не расстроилась из-за этой ситуации, но скорее недоумевала. Она предположила, что к следующей встрече с Филиппом ситуация может поменяться.В этом году Киркоров единственный из российских знаменитостей посетил конкурс в качестве зрителя, за что был раскритикован пользователями Сети.
https://ria.ru/20220513/kormukhina-1788277833.html
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знаменитости, яна чурикова, филипп киркоров, шоу-бизнес
17:13 26.05.2022
 
Чурикова поссорилась с Киркоровым из-за Евровидения

Чурикова поссорилась с Киркоровым из-за Евровидения-2021

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВедущая вечера Яна Чурикова на открытии 5-го международного музыкального фестиваля "Жара" в Crocus City Hall в Москве
Ведущая вечера Яна Чурикова на открытии 5-го международного музыкального фестиваля Жара в Crocus City Hall в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Яна Чурикова рассказала о ссоре с Филиппом Киркоровым из-за Евровидения. Конфликт произошел в прошлом году.

"Я из тех людей, которые ни с кем не ругаются, но со мной постоянно кто-то ссорится. С Филиппом Бедросовичем в прошлом году после Евровидения у нас наступило охлаждение, а до этого был период дружбы", – призналась Яна.

По словам Чуриковой в YouTube-шоу, она не делала ничего специально для ссоры, просто она не боится высказывать свое мнение. Как она поняла, суть конфликта заключалась в отношении к работе жюри конкурса.

"Суть конфликта, как я поняла из текста Филиппа, в том, что я высказала свое отношение по поводу работы жюри. Я сказала, что мне не понравилось, как отработало жюри, в целом институт жюри я поставила под сомнение", – добавила ведущая.

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Чурикова уточнила, что, по ее мнению, российское жюри недооценила исполнительницу из Франции. Она не обращалась ни к кому персонально, но Киркоров якобы воспринял это на свой счет.

"Мы снимались на "Жаре": я общалась нормально. А Филипп в итоге сказал: "Как ты не поддержала меня морально? Все, ты мне больше не подруга", – поделилась Яна.

Чурикова добавила, что не расстроилась из-за этой ситуации, но скорее недоумевала. Она предположила, что к следующей встрече с Филиппом ситуация может поменяться.
В этом году Киркоров единственный из российских знаменитостей посетил конкурс в качестве зрителя, за что был раскритикован пользователями Сети.
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