https://ria.ru/20220526/churikova-1790905812.html

Чурикова поссорилась с Киркоровым из-за Евровидения

Чурикова поссорилась с Киркоровым из-за Евровидения - РИА Новости, 26.05.2022

Чурикова поссорилась с Киркоровым из-за Евровидения

Яна Чурикова рассказала о ссоре с Филиппом Киркоровым из-за Евровидения. Конфликт произошел в прошлом году. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T17:13

2022-05-26T17:13

2022-05-26T17:13

шоубиз

знаменитости

яна чурикова

филипп киркоров

шоу-бизнес

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Яна Чурикова рассказала о ссоре с Филиппом Киркоровым из-за Евровидения. Конфликт произошел в прошлом году.По словам Чуриковой в YouTube-шоу, она не делала ничего специально для ссоры, просто она не боится высказывать свое мнение. Как она поняла, суть конфликта заключалась в отношении к работе жюри конкурса.Чурикова уточнила, что, по ее мнению, российское жюри недооценила исполнительницу из Франции. Она не обращалась ни к кому персонально, но Киркоров якобы воспринял это на свой счет.Чурикова добавила, что не расстроилась из-за этой ситуации, но скорее недоумевала. Она предположила, что к следующей встрече с Филиппом ситуация может поменяться.В этом году Киркоров единственный из российских знаменитостей посетил конкурс в качестве зрителя, за что был раскритикован пользователями Сети.

https://ria.ru/20220513/kormukhina-1788277833.html

https://ria.ru/20220526/kirkorov-1790782381.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, яна чурикова, филипп киркоров, шоу-бизнес