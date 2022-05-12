https://ria.ru/20220512/kirkorov-1788152773.html

Киркоров назвал причину своей поездки на Евровидение

Киркоров назвал причину своей поездки на Евровидение - РИА Новости, 12.05.2022

Киркоров назвал причину своей поездки на Евровидение

Филипп Киркоров сообщил РИА Новости, что прилетел на Евровидение, чтобы "подзарядиться" перед гастрольным туром. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T18:12

2022-05-12T18:12

2022-05-12T18:12

шоубиз

филипп киркоров

россия

евровидение

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Филипп Киркоров сообщил РИА Новости, что прилетел на Евровидение, чтобы "подзарядиться" перед гастрольным туром.По его словам, он много лет является поклонником "Евровидения" и в этом году болеет за Грецию. "Моя dream team в этом году представляет участницу из Греции. Несмотря на то, что Россия не участвует, все равно моя команда участвует, и, естественно, на этом конкурсе я болею за Грецию и желаю им победы", - пояснил артист.Свои прогнозы артист планирует сделать после второго полуфинала. "Не секрет, что мои прогнозы на победителя чаще всего совпадают с реальностью. Так что после второго полуфинала можно будет делать свой топ-5", - заключил Киркоров.В феврале Европейский вещательный союз заявил, что Россия не сможет участвовать в конкурсе "Евровидение" в 2022 году. Решение принято в связи с "обеспокоенностью организации" по поводу "беспрецедентного кризиса на Украине".

https://ria.ru/20220511/kirkorov-1787852872.html

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Жанна Старицына

филипп киркоров, россия, евровидение, новости шоу-бизнеса