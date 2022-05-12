https://ria.ru/20220512/kirkorov-1788152773.html
Киркоров назвал причину своей поездки на Евровидение
Киркоров назвал причину своей поездки на Евровидение - РИА Новости, 12.05.2022
Киркоров назвал причину своей поездки на Евровидение
Филипп Киркоров сообщил РИА Новости, что прилетел на Евровидение, чтобы "подзарядиться" перед гастрольным туром. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T18:12
2022-05-12T18:12
2022-05-12T18:12
шоубиз
филипп киркоров
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Филипп Киркоров сообщил РИА Новости, что прилетел на Евровидение, чтобы "подзарядиться" перед гастрольным туром.По его словам, он много лет является поклонником "Евровидения" и в этом году болеет за Грецию. "Моя dream team в этом году представляет участницу из Греции. Несмотря на то, что Россия не участвует, все равно моя команда участвует, и, естественно, на этом конкурсе я болею за Грецию и желаю им победы", - пояснил артист.Свои прогнозы артист планирует сделать после второго полуфинала. "Не секрет, что мои прогнозы на победителя чаще всего совпадают с реальностью. Так что после второго полуфинала можно будет делать свой топ-5", - заключил Киркоров.В феврале Европейский вещательный союз заявил, что Россия не сможет участвовать в конкурсе "Евровидение" в 2022 году. Решение принято в связи с "обеспокоенностью организации" по поводу "беспрецедентного кризиса на Украине".
https://ria.ru/20220511/kirkorov-1787852872.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
филипп киркоров, россия, евровидение, новости шоу-бизнеса
Киркоров назвал причину своей поездки на Евровидение
Киркоров заявил, что прилетел на "Евровидение" для "подзарядки" перед гастрольным туром
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Филипп Киркоров сообщил РИА Новости, что прилетел на Евровидение, чтобы "подзарядиться" перед гастрольным туром.
"После моего 55-летнего юбилея, после семи аншлагов, я должен подзарядиться. Вот и прилетел. Ведь впереди меня ждет гастрольный тур", – сказал он.
По его словам, он много лет является поклонником "Евровидения" и в этом году болеет за Грецию
. "Моя dream team в этом году представляет участницу из Греции. Несмотря на то, что Россия
не участвует, все равно моя команда участвует, и, естественно, на этом конкурсе я болею за Грецию и желаю им победы", - пояснил артист.
"Я здесь и как профессионал – смотрю за новыми технологиями в шоу, и как многолетний поклонник этого конкурса, посвятив ему столько лет своей жизни. И, в конце концов, я гражданин свободной страны, и мне никто не запрещает посещать международные конкурсы в качестве зрителя", - добавил он.
Свои прогнозы артист планирует сделать после второго полуфинала. "Не секрет, что мои прогнозы на победителя чаще всего совпадают с реальностью. Так что после второго полуфинала можно будет делать свой топ-5", - заключил Киркоров.
В феврале Европейский вещательный союз заявил, что Россия не сможет участвовать в конкурсе "Евровидение" в 2022 году. Решение принято в связи с "обеспокоенностью организации" по поводу "беспрецедентного кризиса на Украине".