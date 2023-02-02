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В ЕС хотят привлечь средства для развертывания солнечных панелей на Украине - РИА Новости, 02.02.2023
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В ЕС хотят привлечь средства для развертывания солнечных панелей на Украине
В ЕС хотят привлечь средства для развертывания солнечных панелей на Украине - РИА Новости, 02.02.2023
В ЕС хотят привлечь средства для развертывания солнечных панелей на Украине
Еврокомиссия (ЕК) работает над привлечением значительных средств в развертывание солнечных панелей на Украине для снабжения электричеством государственных... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T16:00
2023-02-02T16:00
в мире
украина
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) работает над привлечением значительных средств в развертывание солнечных панелей на Украине для снабжения электричеством государственных учреждений, сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Еврокомиссия намерена призвать страны Евросоюза и партнеров присоединиться к этой инициативе. "Цель - снабжать электричеством государственные здания, чтобы обеспечить стабильные поставки, например, для госпиталей, школ", - сказала фон дер Ляйен.
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в мире, украина, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, евросоюз
В мире, Украина, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз
16:00 02.02.2023
 
В ЕС хотят привлечь средства для развертывания солнечных панелей на Украине

Еврокомиссия хочет привлечь средства для развертывания солнечных панелей на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) работает над привлечением значительных средств в развертывание солнечных панелей на Украине для снабжения электричеством государственных учреждений, сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Мы работаем над тем, чтобы сделать доступными значительные средства для солнечных панелей, которые будут распространены по Украине", - сообщила она на пресс-конференции в ходе визита в Киев, которая транслировалась на сайте ЕК.
Еврокомиссия намерена призвать страны Евросоюза и партнеров присоединиться к этой инициативе. "Цель - снабжать электричеством государственные здания, чтобы обеспечить стабильные поставки, например, для госпиталей, школ", - сказала фон дер Ляйен.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря 2022, 14:55
Рада приняла все законопроекты для выполнения рекомендаций Еврокомиссии
 
В миреУкраинаЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюз
 
 
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