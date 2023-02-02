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В ЕС хотят привлечь средства для развертывания солнечных панелей на Украине
В ЕС хотят привлечь средства для развертывания солнечных панелей на Украине - РИА Новости, 02.02.2023
В ЕС хотят привлечь средства для развертывания солнечных панелей на Украине
Еврокомиссия (ЕК) работает над привлечением значительных средств в развертывание солнечных панелей на Украине для снабжения электричеством государственных... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T16:00
2023-02-02T16:00
2023-02-02T16:00
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урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) работает над привлечением значительных средств в развертывание солнечных панелей на Украине для снабжения электричеством государственных учреждений, сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Еврокомиссия намерена призвать страны Евросоюза и партнеров присоединиться к этой инициативе. "Цель - снабжать электричеством государственные здания, чтобы обеспечить стабильные поставки, например, для госпиталей, школ", - сказала фон дер Ляйен.
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в мире, украина, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, евросоюз
В мире, Украина, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз
В ЕС хотят привлечь средства для развертывания солнечных панелей на Украине
Еврокомиссия хочет привлечь средства для развертывания солнечных панелей на Украине