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В ЕС хотят привлечь средства для развертывания солнечных панелей на Украине

В ЕС хотят привлечь средства для развертывания солнечных панелей на Украине - РИА Новости, 02.02.2023

В ЕС хотят привлечь средства для развертывания солнечных панелей на Украине

Еврокомиссия (ЕК) работает над привлечением значительных средств в развертывание солнечных панелей на Украине для снабжения электричеством государственных... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T16:00

2023-02-02T16:00

2023-02-02T16:00

в мире

украина

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) работает над привлечением значительных средств в развертывание солнечных панелей на Украине для снабжения электричеством государственных учреждений, сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Еврокомиссия намерена призвать страны Евросоюза и партнеров присоединиться к этой инициативе. "Цель - снабжать электричеством государственные здания, чтобы обеспечить стабильные поставки, например, для госпиталей, школ", - сказала фон дер Ляйен.

https://ria.ru/20221214/rada-1838609819.html

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в мире, украина, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, евросоюз