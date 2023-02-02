05:55 02.02.2023 (обновлено: 06:12 02.02.2023)
В АТОР оценили, сколько гостиниц в России не дотягивают до "все включено"
В АТОР рассказали, что до 15 процентов отелей не соответствуют стандарту "все включено"
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкСотрудница санатория "Знание" в Сочи готовит номер к приему гостей
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. От десяти до 15 процентов гостиниц на российских морских курортах позиционируют себя как "все включено", но не соответствуют этому уровню, сообщили РИА Новости в АТОР.
"На сайте отеля обязательно указаны бесплатные и платные услуги, турист сам решит, является это форматом "все включено" или нет", — добавили в объединении.
Представитель одного из туроператоров рассказал о местах размещения, которые считают, что работают на "все включено". Например, один из пансионатов в Анапе предлагает гостям только вино и пиво местного производства, еще и с ограничением времени — с 15 до 18 часов.
А в ряде крымских отелей не предусмотрено промежуточного питания, кое-где вообще нет алкоголя, что не соответствует мировым практикам для all inclusive. Не везде есть анимация. Одна мини-гостиница взяла планку даже выше и указывает, что работает на "ультра все включено", но за заказ еды в номер нужно доплатить.
Для повышения качества работы российских отелей в середине января Росстандарт утвердил нормы оказания гостиничных услуг "все включено" и "ультра все включено". Установлены требования в номерам, питанию, инфраструктуре, развлекательным, спортивным и детским мероприятиям, оздоровительным процедурам. Стандарт вступает в действие с 30 июня этого года.