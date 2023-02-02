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В АТОР оценили, сколько гостиниц в России не дотягивают до "все включено" - РИА Новости, 02.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230202/oteli-1848678757.html
В АТОР оценили, сколько гостиниц в России не дотягивают до "все включено"
В АТОР оценили, сколько гостиниц в России не дотягивают до "все включено" - РИА Новости, 02.02.2023
В АТОР оценили, сколько гостиниц в России не дотягивают до "все включено"
От десяти до 15 процентов гостиниц на российских морских курортах позиционируют себя как "все включено", но не соответствуют этому уровню, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T05:55
2023-02-02T06:12
туризм
туризм
новости - туризм
отдых в россии
отели
гостиницы
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. От десяти до 15 процентов гостиниц на российских морских курортах позиционируют себя как "все включено", но не соответствуют этому уровню, сообщили РИА Новости в АТОР. "На сайте отеля обязательно указаны бесплатные и платные услуги, турист сам решит, является это форматом "все включено" или нет", — добавили в объединении. Представитель одного из туроператоров рассказал о местах размещения, которые считают, что работают на "все включено". Например, один из пансионатов в Анапе предлагает гостям только вино и пиво местного производства, еще и с ограничением времени — с 15 до 18 часов. А в ряде крымских отелей не предусмотрено промежуточного питания, кое-где вообще нет алкоголя, что не соответствует мировым практикам для all inclusive. Не везде есть анимация. Одна мини-гостиница взяла планку даже выше и указывает, что работает на "ультра все включено", но за заказ еды в номер нужно доплатить.Для повышения качества работы российских отелей в середине января Росстандарт утвердил нормы оказания гостиничных услуг "все включено" и "ультра все включено". Установлены требования в номерам, питанию, инфраструктуре, развлекательным, спортивным и детским мероприятиям, оздоровительным процедурам. Стандарт вступает в действие с 30 июня этого года.
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туризм, новости - туризм, отдых в россии, отели, гостиницы, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, отдых в России, Отели, Гостиницы, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
05:55 02.02.2023 (обновлено: 06:12 02.02.2023)
 
В АТОР оценили, сколько гостиниц в России не дотягивают до "все включено"

В АТОР рассказали, что до 15 процентов отелей не соответствуют стандарту "все включено"

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкСотрудница санатория "Знание" в Сочи готовит номер к приему гостей
Сотрудница санатория Знание в Сочи готовит номер к приему гостей - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. От десяти до 15 процентов гостиниц на российских морских курортах позиционируют себя как "все включено", но не соответствуют этому уровню, сообщили РИА Новости в АТОР.
"На сайте отеля обязательно указаны бесплатные и платные услуги, турист сам решит, является это форматом "все включено" или нет", — добавили в объединении.
Представитель одного из туроператоров рассказал о местах размещения, которые считают, что работают на "все включено". Например, один из пансионатов в Анапе предлагает гостям только вино и пиво местного производства, еще и с ограничением времени — с 15 до 18 часов.
А в ряде крымских отелей не предусмотрено промежуточного питания, кое-где вообще нет алкоголя, что не соответствует мировым практикам для all inclusive. Не везде есть анимация. Одна мини-гостиница взяла планку даже выше и указывает, что работает на "ультра все включено", но за заказ еды в номер нужно доплатить.
Для повышения качества работы российских отелей в середине января Росстандарт утвердил нормы оказания гостиничных услуг "все включено" и "ультра все включено". Установлены требования в номерам, питанию, инфраструктуре, развлекательным, спортивным и детским мероприятиям, оздоровительным процедурам. Стандарт вступает в действие с 30 июня этого года.
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