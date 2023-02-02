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ОДКБ сможет вводить войска без санкции Совбеза ООН, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
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ОДКБ сможет вводить войска без санкции Совбеза ООН, заявил Лавров
ОДКБ сможет вводить войска без санкции Совбеза ООН, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
ОДКБ сможет вводить войска без санкции Совбеза ООН, заявил Лавров
ОДКБ сможет вводить войска без санкции Совбеза ООН, готовится соответствующая поправка в устав организации, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:22
2023-02-02T12:23
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. ОДКБ сможет вводить войска без санкции Совбеза ООН, готовится соответствующая поправка в устав организации, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "ОДКБ, кстати сказать, по инициативе Казахстана разрабатывает сейчас миротворческий потенциал. Один из заместителей генерального секретаря назначен также ответственным за миротворчество, есть соглашения о миротворческих силах – о том, как они применяются. Сейчас по предложению Казахстана мы вносим дополнение в это соглашение, потому что в нём сказано, что миротворческие силы ОДКБ развёртываются по согласованию и с санкции Совета безопасности ООН", - сказал Лавров. Глава МИД РФ назвал это требование чрезмерным, поскольку для ввода миротворцев ОДКБ "вполне достаточно" просьбы легитимного правительства одной из стран-членов организации, как это произошло в январе 2022 года во время беспорядков в Казахстане. "Мы сейчас соответствующие дополнения вносим в миротворческую договорно-правовую базу Организации договора о коллективной безопасности, что повысит, конечно же, её эффективность", - подчеркнул он. Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По последним данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков.
https://ria.ru/20230202/pomosch-1849181922.html
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казахстан, россия, жанаозен, сергей лавров, одкб, оон, в мире
Казахстан, Россия, Жанаозен, Сергей Лавров, ОДКБ, ООН, В мире
12:22 02.02.2023 (обновлено: 12:23 02.02.2023)
 
ОДКБ сможет вводить войска без санкции Совбеза ООН, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: ОДКБ сможет вводить войска без санкции Совбеза ООН

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. ОДКБ сможет вводить войска без санкции Совбеза ООН, готовится соответствующая поправка в устав организации, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"ОДКБ, кстати сказать, по инициативе Казахстана разрабатывает сейчас миротворческий потенциал. Один из заместителей генерального секретаря назначен также ответственным за миротворчество, есть соглашения о миротворческих силах – о том, как они применяются. Сейчас по предложению Казахстана мы вносим дополнение в это соглашение, потому что в нём сказано, что миротворческие силы ОДКБ развёртываются по согласованию и с санкции Совета безопасности ООН", - сказал Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 11:30Специальная военная операция на Украине
Москва не обращалась к странам ОДКБ за содействием в СВО, заявил Лавров
Глава МИД РФ назвал это требование чрезмерным, поскольку для ввода миротворцев ОДКБ "вполне достаточно" просьбы легитимного правительства одной из стран-членов организации, как это произошло в январе 2022 года во время беспорядков в Казахстане.
"Мы сейчас соответствующие дополнения вносим в миротворческую договорно-правовую базу Организации договора о коллективной безопасности, что повысит, конечно же, её эффективность", - подчеркнул он.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По последним данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 11:50
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