https://ria.ru/20230202/odkb-1849206032.html

ОДКБ сможет вводить войска без санкции Совбеза ООН, заявил Лавров

ОДКБ сможет вводить войска без санкции Совбеза ООН, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023

ОДКБ сможет вводить войска без санкции Совбеза ООН, заявил Лавров

ОДКБ сможет вводить войска без санкции Совбеза ООН, готовится соответствующая поправка в устав организации, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T12:22

2023-02-02T12:22

2023-02-02T12:23

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. ОДКБ сможет вводить войска без санкции Совбеза ООН, готовится соответствующая поправка в устав организации, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "ОДКБ, кстати сказать, по инициативе Казахстана разрабатывает сейчас миротворческий потенциал. Один из заместителей генерального секретаря назначен также ответственным за миротворчество, есть соглашения о миротворческих силах – о том, как они применяются. Сейчас по предложению Казахстана мы вносим дополнение в это соглашение, потому что в нём сказано, что миротворческие силы ОДКБ развёртываются по согласованию и с санкции Совета безопасности ООН", - сказал Лавров. Глава МИД РФ назвал это требование чрезмерным, поскольку для ввода миротворцев ОДКБ "вполне достаточно" просьбы легитимного правительства одной из стран-членов организации, как это произошло в январе 2022 года во время беспорядков в Казахстане. "Мы сейчас соответствующие дополнения вносим в миротворческую договорно-правовую базу Организации договора о коллективной безопасности, что повысит, конечно же, её эффективность", - подчеркнул он. Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По последним данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков.

https://ria.ru/20230202/pomosch-1849181922.html

https://ria.ru/20230202/missiya-1849191603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

казахстан, россия, жанаозен, сергей лавров, одкб, оон, в мире