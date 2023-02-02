Рейтинг@Mail.ru
В России вырос спрос на специалистов в сфере образования - РИА Новости, 02.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230202/obrazovanie-1849129319.html
В России вырос спрос на специалистов в сфере образования
В России вырос спрос на специалистов в сфере образования - РИА Новости, 02.02.2023
В России вырос спрос на специалистов в сфере образования
Спрос на специалистов в сфере образования в России в 2022 году вырос на 20% по сравнению с предыдущим годом, самой востребованной стала профессия учителя - на... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T07:47
2023-02-02T08:39
общество
россия
авито
навигатор абитуриента
кем стать
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584297471_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_18e66cf2810af059596f959be1a68338.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Спрос на специалистов в сфере образования в России в 2022 году вырос на 20% по сравнению с предыдущим годом, самой востребованной стала профессия учителя - на нее пришлось 30% всех вакансий отрасли, свидетельствуют данные платформы "Авито Работа", с которыми ознакомилось РИА Новости. "Профессии в образовании становятся все более востребованными... По итогам года спрос на специалистов этой сферы вырос на 20%... В первую очередь образовательные учреждения нуждаются в учителях. На эту профессию пришлась наибольшая доля объявлений - 30% от общего числа вакансий", - сообщили в "Авито" по итогам исследования спроса на платформе "Авито Работа". В 2022 году на платформе было размещено более 38 000 объявлений о вакансиях в сфере образования. На платформе учителям предлагается зарплата в диапазоне от 25 000 до 150 000 рублей в зависимости от опыта, объема занятости и места работы. Эксперты отмечают, что потребность в преподавателях выросла на фоне развития новых подходов к обучению: образовательные программы быстро меняются, учебные заведения стремительно модернизируются, появляется все больше онлайн-школ и дистанционных курсов. По данным исследования, на втором месте по востребованности – воспитатели. На них пришлось 23% общего числа вакансий в сфере образования, а спрос на них в 2022 году увеличился на 15%. Эксперты связывают рост числа вакансий с открытием новых детских садов и расширением числа групп разной направленности. По данным исследования, зарплата воспитателей может доходить до 80 000 рублей в месяц. Кроме того, вырос спрос на педагогов-репетиторов - на них пришлось 7% всех вакансий в образовании. Связано это с развитием возможностей и заведений дополнительного образования, таких как языковые школы, детские центры, курсы подготовки к экзаменам, а также с трендом на непрерывное обучение людей самых разных возрастов. Оплата труда репетиторов в основном зависит от количества часов и начинается примерно от 1000 рублей за урок. "Тренд на постоянное усовершенствование образовательных процессов, в том числе с помощью цифровых технологий, будет только усиливаться", - комментирует управляющий директор "Авито Работы" Артем Кумпель. По его словам, это продолжит стимулировать рост спроса на педагогов, "обладающих новыми компетенциями и в совершенстве владеющих набором онлайн-инструментов".
https://ria.ru/20230130/inzhener-1848288163.html
https://ria.ru/20230202/zanyatost-1849128280.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584297471_14:0:1153:854_1920x0_80_0_0_7035ca4e71d40cac546d969fa5dfe007.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, авито, навигатор абитуриента, кем стать
Общество, Россия, Авито, Навигатор абитуриента, Кем стать
07:47 02.02.2023 (обновлено: 08:39 02.02.2023)
 
В России вырос спрос на специалистов в сфере образования

Авито: спрос на специалистов в сфере образования в России вырос на 20 процентов

© Depositphotos.com / VitalikRadkoПреподаватель и студент в аудитории университета
Преподаватель и студент в аудитории университета - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Depositphotos.com / VitalikRadko
Преподаватель и студент в аудитории университета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Спрос на специалистов в сфере образования в России в 2022 году вырос на 20% по сравнению с предыдущим годом, самой востребованной стала профессия учителя - на нее пришлось 30% всех вакансий отрасли, свидетельствуют данные платформы "Авито Работа", с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Профессии в образовании становятся все более востребованными... По итогам года спрос на специалистов этой сферы вырос на 20%... В первую очередь образовательные учреждения нуждаются в учителях. На эту профессию пришлась наибольшая доля объявлений - 30% от общего числа вакансий", - сообщили в "Авито" по итогам исследования спроса на платформе "Авито Работа". В 2022 году на платформе было размещено более 38 000 объявлений о вакансиях в сфере образования.
Студенты-инженеры работают в лаборатории - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 01:59
В России вырос прием в вузы на инженерные специальности
На платформе учителям предлагается зарплата в диапазоне от 25 000 до 150 000 рублей в зависимости от опыта, объема занятости и места работы.
Эксперты отмечают, что потребность в преподавателях выросла на фоне развития новых подходов к обучению: образовательные программы быстро меняются, учебные заведения стремительно модернизируются, появляется все больше онлайн-школ и дистанционных курсов.
По данным исследования, на втором месте по востребованности – воспитатели. На них пришлось 23% общего числа вакансий в сфере образования, а спрос на них в 2022 году увеличился на 15%. Эксперты связывают рост числа вакансий с открытием новых детских садов и расширением числа групп разной направленности. По данным исследования, зарплата воспитателей может доходить до 80 000 рублей в месяц.
Кроме того, вырос спрос на педагогов-репетиторов - на них пришлось 7% всех вакансий в образовании. Связано это с развитием возможностей и заведений дополнительного образования, таких как языковые школы, детские центры, курсы подготовки к экзаменам, а также с трендом на непрерывное обучение людей самых разных возрастов. Оплата труда репетиторов в основном зависит от количества часов и начинается примерно от 1000 рублей за урок.
"Тренд на постоянное усовершенствование образовательных процессов, в том числе с помощью цифровых технологий, будет только усиливаться", - комментирует управляющий директор "Авито Работы" Артем Кумпель. По его словам, это продолжит стимулировать рост спроса на педагогов, "обладающих новыми компетенциями и в совершенстве владеющих набором онлайн-инструментов".
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 07:33
Россиян больше всего привлекает удаленная занятость, показал опрос
 
ОбществоРоссияАвитоНавигатор абитуриентаКем стать
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала