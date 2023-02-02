https://ria.ru/20230202/obrazovanie-1849129319.html
В России вырос спрос на специалистов в сфере образования
В России вырос спрос на специалистов в сфере образования - РИА Новости, 02.02.2023
В России вырос спрос на специалистов в сфере образования
Спрос на специалистов в сфере образования в России в 2022 году вырос на 20% по сравнению с предыдущим годом, самой востребованной стала профессия учителя - на... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T07:47
2023-02-02T07:47
2023-02-02T08:39
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авито
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Спрос на специалистов в сфере образования в России в 2022 году вырос на 20% по сравнению с предыдущим годом, самой востребованной стала профессия учителя - на нее пришлось 30% всех вакансий отрасли, свидетельствуют данные платформы "Авито Работа", с которыми ознакомилось РИА Новости. "Профессии в образовании становятся все более востребованными... По итогам года спрос на специалистов этой сферы вырос на 20%... В первую очередь образовательные учреждения нуждаются в учителях. На эту профессию пришлась наибольшая доля объявлений - 30% от общего числа вакансий", - сообщили в "Авито" по итогам исследования спроса на платформе "Авито Работа". В 2022 году на платформе было размещено более 38 000 объявлений о вакансиях в сфере образования. На платформе учителям предлагается зарплата в диапазоне от 25 000 до 150 000 рублей в зависимости от опыта, объема занятости и места работы. Эксперты отмечают, что потребность в преподавателях выросла на фоне развития новых подходов к обучению: образовательные программы быстро меняются, учебные заведения стремительно модернизируются, появляется все больше онлайн-школ и дистанционных курсов. По данным исследования, на втором месте по востребованности – воспитатели. На них пришлось 23% общего числа вакансий в сфере образования, а спрос на них в 2022 году увеличился на 15%. Эксперты связывают рост числа вакансий с открытием новых детских садов и расширением числа групп разной направленности. По данным исследования, зарплата воспитателей может доходить до 80 000 рублей в месяц. Кроме того, вырос спрос на педагогов-репетиторов - на них пришлось 7% всех вакансий в образовании. Связано это с развитием возможностей и заведений дополнительного образования, таких как языковые школы, детские центры, курсы подготовки к экзаменам, а также с трендом на непрерывное обучение людей самых разных возрастов. Оплата труда репетиторов в основном зависит от количества часов и начинается примерно от 1000 рублей за урок. "Тренд на постоянное усовершенствование образовательных процессов, в том числе с помощью цифровых технологий, будет только усиливаться", - комментирует управляющий директор "Авито Работы" Артем Кумпель. По его словам, это продолжит стимулировать рост спроса на педагогов, "обладающих новыми компетенциями и в совершенстве владеющих набором онлайн-инструментов".
https://ria.ru/20230130/inzhener-1848288163.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, авито, навигатор абитуриента, кем стать
Общество, Россия, Авито, Навигатор абитуриента, Кем стать
07:47 02.02.2023 (обновлено: 08:39 02.02.2023)
В России вырос спрос на специалистов в сфере образования
Авито: спрос на специалистов в сфере образования в России вырос на 20 процентов
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Спрос на специалистов в сфере образования в России в 2022 году вырос на 20% по сравнению с предыдущим годом, самой востребованной стала профессия учителя - на нее пришлось 30% всех вакансий отрасли, свидетельствуют данные платформы "Авито Работа", с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Профессии в образовании становятся все более востребованными... По итогам года спрос на специалистов этой сферы вырос на 20%... В первую очередь образовательные учреждения нуждаются в учителях. На эту профессию пришлась наибольшая доля объявлений - 30% от общего числа вакансий", - сообщили в "Авито
" по итогам исследования спроса на платформе "Авито Работа". В 2022 году на платформе было размещено более 38 000 объявлений о вакансиях в сфере образования.
На платформе учителям предлагается зарплата в диапазоне от 25 000 до 150 000 рублей в зависимости от опыта, объема занятости и места работы.
Эксперты отмечают, что потребность в преподавателях выросла на фоне развития новых подходов к обучению: образовательные программы быстро меняются, учебные заведения стремительно модернизируются, появляется все больше онлайн-школ и дистанционных курсов.
По данным исследования, на втором месте по востребованности – воспитатели. На них пришлось 23% общего числа вакансий в сфере образования, а спрос на них в 2022 году увеличился на 15%. Эксперты связывают рост числа вакансий с открытием новых детских садов и расширением числа групп разной направленности. По данным исследования, зарплата воспитателей может доходить до 80 000 рублей в месяц.
Кроме того, вырос спрос на педагогов-репетиторов - на них пришлось 7% всех вакансий в образовании. Связано это с развитием возможностей и заведений дополнительного образования, таких как языковые школы, детские центры, курсы подготовки к экзаменам, а также с трендом на непрерывное обучение людей самых разных возрастов. Оплата труда репетиторов в основном зависит от количества часов и начинается примерно от 1000 рублей за урок.
"Тренд на постоянное усовершенствование образовательных процессов, в том числе с помощью цифровых технологий, будет только усиливаться", - комментирует управляющий директор "Авито Работы" Артем Кумпель. По его словам, это продолжит стимулировать рост спроса на педагогов, "обладающих новыми компетенциями и в совершенстве владеющих набором онлайн-инструментов".