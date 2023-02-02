https://ria.ru/20230202/nikolaevka-1849373693.html

Российские силы взяли под контроль Николаевку в ДНР

Российские силы взяли под контроль Николаевку в ДНР - РИА Новости, 02.02.2023

Российские силы взяли под контроль Николаевку в ДНР

Российские силы взяли под контроль населенный пункт Николаевка в ДНР, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба основателя "Группы Вагнера" Евгения... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T20:17

2023-02-02T20:17

2023-02-02T21:29

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

артемовск

соледар

евгений пригожин

андрей марочко

ян гагин

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840827912_19:0:2542:1419_1920x0_80_0_0_34d8ea04452f18796b673b50afd08c4a.jpg

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российские силы взяли под контроль населенный пункт Николаевка в ДНР, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба основателя "Группы Вагнера" Евгения Пригожина.Николаевка находится в нескольких километрах к северу от Соледара. Операция российских войск по взятию этого города под контроль завершилась вечером 12 января. Несколько дней спустя Вооруженные силы освободили железнодорожную станцию Соль на этом же направлении.Накануне российские силы также взяли под контроль село Сакко и Ванцетти к западу от Николаевки.Соледар имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. За город идут тяжелые бои. В последние дни ситуация для ВСУ усугубилась — российским войскам осталось пройти несколько километров, чтобы сомкнуть кольцо вокруг населенного пункта, рассказал накануне подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.Как сообщил также в среду помощник врио главы ДНР Ян Гагин, армия частично уже контролирует единственную оставшуюся дорогу, по которой Киев еще может снабжать свою группировку в Артемовске. Он уточнил, что ВСУ каждый день теряют там сотни военнослужащих.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230202/spetsoperatsiya-1849194345.html

донецкая народная республика

артемовск

соледар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, артемовск, соледар, евгений пригожин, андрей марочко, ян гагин, вооруженные силы украины, россия