https://ria.ru/20230202/narod-1849356593.html

Народ без памяти о прошлом не имеет будущего, заявил Путин

Народ без памяти о прошлом не имеет будущего, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2023

Народ без памяти о прошлом не имеет будущего, заявил Путин

Народ без памяти о прошлом не имеет будущего, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T19:07

2023-02-02T19:07

2023-02-02T19:26

россия

политика

общество

волгоград

владимир путин

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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Народ без памяти о прошлом не имеет будущего, заявил президент России Владимир Путин."Народ без памяти не имеет будущего. Не зная прошлого будущего никогда не будет. Мы будем все утрачивать. Все то, чем мы дорожим и на основе чего мы развиваемся и идем вперед. Ведь нельзя жить только прошлым. Это ведет в никуда. Нужно жить сегодняшним днем и смотреть в будущее. Но не бывает будущего без знания прошлого. Без понимания того на какой земле мы живем и благодаря кому мы живем", - сказал Путин в ходе встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.Путин приехал в четверг в Волгоград, в честь 80-летия победы Красной армии в Сталинградской битве.

https://ria.ru/20230202/ugrozy-1849326713.html

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волгоград

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, политика, общество, волгоград, владимир путин