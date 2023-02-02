https://ria.ru/20230202/narod-1849356593.html
Народ без памяти о прошлом не имеет будущего, заявил Путин
Народ без памяти о прошлом не имеет будущего, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2023
Народ без памяти о прошлом не имеет будущего, заявил Путин
Народ без памяти о прошлом не имеет будущего, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T19:07
2023-02-02T19:07
2023-02-02T19:26
россия
политика
общество
волгоград
владимир путин
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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Народ без памяти о прошлом не имеет будущего, заявил президент России Владимир Путин."Народ без памяти не имеет будущего. Не зная прошлого будущего никогда не будет. Мы будем все утрачивать. Все то, чем мы дорожим и на основе чего мы развиваемся и идем вперед. Ведь нельзя жить только прошлым. Это ведет в никуда. Нужно жить сегодняшним днем и смотреть в будущее. Но не бывает будущего без знания прошлого. Без понимания того на какой земле мы живем и благодаря кому мы живем", - сказал Путин в ходе встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.Путин приехал в четверг в Волгоград, в честь 80-летия победы Красной армии в Сталинградской битве.
https://ria.ru/20230202/ugrozy-1849326713.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, политика, общество, волгоград, владимир путин
Россия, Политика, Общество, Волгоград, Владимир Путин
19:07 02.02.2023 (обновлено: 19:26 02.02.2023)
Народ без памяти о прошлом не имеет будущего, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что народ без памяти о прошлом не имеет будущего