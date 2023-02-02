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Народ без памяти о прошлом не имеет будущего, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2023
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Народ без памяти о прошлом не имеет будущего, заявил Путин
Народ без памяти о прошлом не имеет будущего, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2023
Народ без памяти о прошлом не имеет будущего, заявил Путин
Народ без памяти о прошлом не имеет будущего, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T19:07
2023-02-02T19:26
россия
политика
общество
волгоград
владимир путин
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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Народ без памяти о прошлом не имеет будущего, заявил президент России Владимир Путин."Народ без памяти не имеет будущего. Не зная прошлого будущего никогда не будет. Мы будем все утрачивать. Все то, чем мы дорожим и на основе чего мы развиваемся и идем вперед. Ведь нельзя жить только прошлым. Это ведет в никуда. Нужно жить сегодняшним днем и смотреть в будущее. Но не бывает будущего без знания прошлого. Без понимания того на какой земле мы живем и благодаря кому мы живем", - сказал Путин в ходе встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.Путин приехал в четверг в Волгоград, в честь 80-летия победы Красной армии в Сталинградской битве.
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россия, политика, общество, волгоград, владимир путин
Россия, Политика, Общество, Волгоград, Владимир Путин
19:07 02.02.2023 (обновлено: 19:26 02.02.2023)
 
Народ без памяти о прошлом не имеет будущего, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что народ без памяти о прошлом не имеет будущего

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Народ без памяти о прошлом не имеет будущего, заявил президент России Владимир Путин.
"Народ без памяти не имеет будущего. Не зная прошлого будущего никогда не будет. Мы будем все утрачивать. Все то, чем мы дорожим и на основе чего мы развиваемся и идем вперед. Ведь нельзя жить только прошлым. Это ведет в никуда. Нужно жить сегодняшним днем и смотреть в будущее. Но не бывает будущего без знания прошлого. Без понимания того на какой земле мы живем и благодаря кому мы живем", - сказал Путин в ходе встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.
Путин приехал в четверг в Волгоград, в честь 80-летия победы Красной армии в Сталинградской битве.
Владимир Путин на церемонии возложения венка к Вечному огню в Зале воинской славы в музее-заповеднике Сталинградская битва на Мамаевом кургане - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
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