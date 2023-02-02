https://ria.ru/20230202/most-1849161421.html
Евраев поручил завершить ремонт Волжского моста в Рыбинске к июню 2024 года
Евраев поручил завершить ремонт Волжского моста в Рыбинске к июню 2024 года - РИА Новости, 02.02.2023
Евраев поручил завершить ремонт Волжского моста в Рыбинске к июню 2024 года
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев оценил ход ремонта моста через Волгу в Рыбинске и поручил по возможности завершить работы к июню 2024 года,... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T10:48
2023-02-02T10:48
2023-02-02T10:48
ярославская область
ярославская область
рыбинск
михаил евраев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849160686_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a5c3e2ef187135eac6ac52953f42a67c.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев оценил ход ремонта моста через Волгу в Рыбинске и поручил по возможности завершить работы к июню 2024 года, сообщает правительство региона. Сообщается, что губернатор в ходе рабочей поездки в Рыбинск оценил ход работ по ремонту Волжского моста. По данным областного правительства, в настоящее время на обеих сторонах сооружения подготовительные работы ведутся в круглосуточном режиме. "В ночь на 6 марта на мосту будет организовано реверсивное движение, после чего строители смогут приступить к основной фазе ремонта, стоимость которого составит 2,8 миллиарда рублей", - информирует областное правительство. Михаил Евраев поручил руководителям региональных департаментов дорожного хозяйства и транспорта контролировать сроки выполнения работ и адаптировать под нужды жителей транспортное движение на период ремонта. Губернатор подчеркнул, что Волжский мост очень важен для Рыбинска и для всей транспортной инфраструктуры региона, поскольку по нему проходят туристические и логистические маршруты. "Получить финансирование по этому мосту в размере почти 3 миллиардов рублей было для нас серьезным испытанием. Работы начались. Сейчас на объекте задействованы около 70 человек, с 7 марта, после начала основных работ, будут привлечены порядка 250 специалистов. Реверсивное движение вызывает обоснованную тревогу у рыбинцев, поэтому задача - по возможности завершить все работы раньше намеченных сроков, к июню 2024 года", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
https://ria.ru/20221223/yaroslavl-1840963587.html
ярославская область
рыбинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849160686_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_79220f24f600c29e6912545fa5aa7255.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославская область, рыбинск, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Рыбинск, Михаил Евраев
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев оценил ход ремонта моста через Волгу в Рыбинске и поручил по возможности завершить работы к июню 2024 года, сообщает правительство региона.
Сообщается, что губернатор в ходе рабочей поездки в Рыбинск оценил ход работ по ремонту Волжского моста. По данным областного правительства, в настоящее время на обеих сторонах сооружения подготовительные работы ведутся в круглосуточном режиме.
"В ночь на 6 марта на мосту будет организовано реверсивное движение, после чего строители смогут приступить к основной фазе ремонта, стоимость которого составит 2,8 миллиарда рублей", - информирует областное правительство.
Михаил Евраев поручил руководителям региональных департаментов дорожного хозяйства и транспорта контролировать сроки выполнения работ и адаптировать под нужды жителей транспортное движение на период ремонта.
Губернатор подчеркнул, что Волжский мост очень важен для Рыбинска и для всей транспортной инфраструктуры региона, поскольку по нему проходят туристические и логистические маршруты.
"Получить финансирование по этому мосту в размере почти 3 миллиардов рублей было для нас серьезным испытанием. Работы начались. Сейчас на объекте задействованы около 70 человек, с 7 марта, после начала основных работ, будут привлечены порядка 250 специалистов. Реверсивное движение вызывает обоснованную тревогу у рыбинцев, поэтому задача - по возможности завершить все работы раньше намеченных сроков, к июню 2024 года", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.