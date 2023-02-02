https://ria.ru/20230202/most-1849161421.html

Евраев поручил завершить ремонт Волжского моста в Рыбинске к июню 2024 года

Евраев поручил завершить ремонт Волжского моста в Рыбинске к июню 2024 года - РИА Новости, 02.02.2023

Евраев поручил завершить ремонт Волжского моста в Рыбинске к июню 2024 года

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев оценил ход ремонта моста через Волгу в Рыбинске и поручил по возможности завершить работы к июню 2024 года,... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T10:48

2023-02-02T10:48

2023-02-02T10:48

ярославская область

ярославская область

рыбинск

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев оценил ход ремонта моста через Волгу в Рыбинске и поручил по возможности завершить работы к июню 2024 года, сообщает правительство региона. Сообщается, что губернатор в ходе рабочей поездки в Рыбинск оценил ход работ по ремонту Волжского моста. По данным областного правительства, в настоящее время на обеих сторонах сооружения подготовительные работы ведутся в круглосуточном режиме. "В ночь на 6 марта на мосту будет организовано реверсивное движение, после чего строители смогут приступить к основной фазе ремонта, стоимость которого составит 2,8 миллиарда рублей", - информирует областное правительство. Михаил Евраев поручил руководителям региональных департаментов дорожного хозяйства и транспорта контролировать сроки выполнения работ и адаптировать под нужды жителей транспортное движение на период ремонта. Губернатор подчеркнул, что Волжский мост очень важен для Рыбинска и для всей транспортной инфраструктуры региона, поскольку по нему проходят туристические и логистические маршруты. "Получить финансирование по этому мосту в размере почти 3 миллиардов рублей было для нас серьезным испытанием. Работы начались. Сейчас на объекте задействованы около 70 человек, с 7 марта, после начала основных работ, будут привлечены порядка 250 специалистов. Реверсивное движение вызывает обоснованную тревогу у рыбинцев, поэтому задача - по возможности завершить все работы раньше намеченных сроков, к июню 2024 года", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.

https://ria.ru/20221223/yaroslavl-1840963587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ярославская область, рыбинск, михаил евраев