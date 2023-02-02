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Матвиенко заявила, что готова уступить свое кресло молодежи - РИА Новости, 02.02.2023
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Матвиенко заявила, что готова уступить свое кресло молодежи
Матвиенко заявила, что готова уступить свое кресло молодежи - РИА Новости, 02.02.2023
Матвиенко заявила, что готова уступить свое кресло молодежи
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала молодежь ставить перед собой высокие задачи, отметив, что как спикер Совфеда готова "в любой момент уступить место"... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T14:50
2023-02-02T14:50
политика
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала молодежь ставить перед собой высокие задачи, отметив, что как спикер Совфеда готова "в любой момент уступить место" молодому поколению. "Кто знает, может быть сегодня среди вас есть будущий председатель Совета Федерации. Я готова в любой момент уступить место", - сказала спикер в ходе встречи с победителями Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов "Моя страна – моя Россия". "Так что, готовьтесь и ставьте всегда высокие планки", - добавила она. Сенатор подчеркнула, что всех участников конкурса объединяет то, что они готовы брать инициативу в свои руки, не боятся ответственности и сложных, нестандартных задач. "Я искренне считаю, что те качества, которыми вы обладаете, могут быть полезными и на парламентском поприще. Поэтому предлагаю вам подумать о возможности работы в местных муниципальных советах, законодательных собраниях ваших регионов, а затем и на площадке Палаты молодых законодателей, которая действует при Совете Федерации", - отметила политик.
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политика, совет федерации рф, валентина матвиенко
Политика, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко
14:50 02.02.2023
 
Матвиенко заявила, что готова уступить свое кресло молодежи

Матвиенко призвала молодежь ставить высокие задачи, заявив, что готова уступить свой пост

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала молодежь ставить перед собой высокие задачи, отметив, что как спикер Совфеда готова "в любой момент уступить место" молодому поколению.
"Кто знает, может быть сегодня среди вас есть будущий председатель Совета Федерации. Я готова в любой момент уступить место", - сказала спикер в ходе встречи с победителями Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов "Моя страна – моя Россия". "Так что, готовьтесь и ставьте всегда высокие планки", - добавила она.
Сенатор подчеркнула, что всех участников конкурса объединяет то, что они готовы брать инициативу в свои руки, не боятся ответственности и сложных, нестандартных задач.
"Я искренне считаю, что те качества, которыми вы обладаете, могут быть полезными и на парламентском поприще. Поэтому предлагаю вам подумать о возможности работы в местных муниципальных советах, законодательных собраниях ваших регионов, а затем и на площадке Палаты молодых законодателей, которая действует при Совете Федерации", - отметила политик.
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ПолитикаСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
 
 
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