https://ria.ru/20230202/matvienko-1849259826.html

Матвиенко заявила, что готова уступить свое кресло молодежи

Матвиенко заявила, что готова уступить свое кресло молодежи - РИА Новости, 02.02.2023

Матвиенко заявила, что готова уступить свое кресло молодежи

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала молодежь ставить перед собой высокие задачи, отметив, что как спикер Совфеда готова "в любой момент уступить место"... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T14:50

2023-02-02T14:50

2023-02-02T14:50

политика

совет федерации рф

валентина матвиенко

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала молодежь ставить перед собой высокие задачи, отметив, что как спикер Совфеда готова "в любой момент уступить место" молодому поколению. "Кто знает, может быть сегодня среди вас есть будущий председатель Совета Федерации. Я готова в любой момент уступить место", - сказала спикер в ходе встречи с победителями Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов "Моя страна – моя Россия". "Так что, готовьтесь и ставьте всегда высокие планки", - добавила она. Сенатор подчеркнула, что всех участников конкурса объединяет то, что они готовы брать инициативу в свои руки, не боятся ответственности и сложных, нестандартных задач. "Я искренне считаю, что те качества, которыми вы обладаете, могут быть полезными и на парламентском поприще. Поэтому предлагаю вам подумать о возможности работы в местных муниципальных советах, законодательных собраниях ваших регионов, а затем и на площадке Палаты молодых законодателей, которая действует при Совете Федерации", - отметила политик.

https://ria.ru/20221222/molodezh-1840591990.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, совет федерации рф, валентина матвиенко