https://ria.ru/20230202/matvienko-1849126814.html

Матвиенко заявила о единстве народа России в противостоянии угрозам

Матвиенко заявила о единстве народа России в противостоянии угрозам - РИА Новости, 02.02.2023

Матвиенко заявила о единстве народа России в противостоянии угрозам

Народ России един в противостоянии угрозам, а Запад зря рассчитывал на конфликт поколений, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T07:11

2023-02-02T07:11

2023-02-02T07:17

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

нато

безопасность

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Народ России един в противостоянии угрозам, а Запад зря рассчитывал на конфликт поколений, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте верхней палаты парламента в честь годовщины победы СССР в Сталинградской битве. По ее словам, "дух Сталинграда и сегодня с нами". Парламентарий также напомнила, что Россия "борется не с украинским народом, а с киевским режимом, превратившим территорию своей страны в военный плацдарм НАТО, разжигающим русофобию, сделавшим ставку на неонацистов". "Ими всеми движет ненависть к России", — заключила председатель верхней палаты парламента.Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) по масштабу, длительности и количеству участников оказалась одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ее ход и стала предвестником победы Советской армии над фашистскими войсками.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции 11 освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230202/matvienko-1849126604.html

https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html

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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, нато, безопасность