https://ria.ru/20230202/marshrutka-1849254897.html

В Краснодаре водитель маршрутки высадил девочку-инвалида

В Краснодаре водитель маршрутки высадил девочку-инвалида - РИА Новости, 02.02.2023

В Краснодаре водитель маршрутки высадил девочку-инвалида

Прокуратура начала проверку по сообщению о том, что школьницу с особенностями развития высадили из маршрутки в Краснодаре из-за отсутствия наличных денег,... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T14:36

2023-02-02T14:36

2023-02-02T14:37

происшествия

краснодар

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КРАСНОДАР, 2 фев - РИА Новости. Прокуратура начала проверку по сообщению о том, что школьницу с особенностями развития высадили из маршрутки в Краснодаре из-за отсутствия наличных денег, сообщили в краевом надзорном ведомстве Кубани. В среду в телеграм-канале "Типичный Краснодар" появилось обращение мамы девочки, которая рассказала, что ее дочь имеет особенности развития и учится в коррекционной школе №21, при этом ездит на учебу сама. Согласно посту, в понедельник после учебы школьница попыталась оплатить проезд в маршрутке картой, но терминал не работал, а наличных у ребенка не было. Водитель, согласно сообщению в сети, попытался выгнать девочку из маршрутки, но за нее заплатили другие пассажиры. Во вторник ситуация повторилась: водитель начал кричать на школьницу и выгнал ее из маршрутки. "В ходе проверки будет дана оценка действиям юридического лица по соблюдению законодательства об организации регулярных перевозок пассажиров городским транспортом, а также действиям водителя, осуществляющего пассажирские перевозки по маршруту № 1, который 31 января высадил ребенка-инвалида из-за отсутствия у нее наличных денежных средств и невозможности принятия оплаты банковской картой", - сообщает прокуратура. Свою проверку начала и полиция, получившая заявление мамы ребенка, сообщил ранее региональный главк МВД РФ. Между тем еще в марте 2021 года в России вступил в силу федеральный закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей, не оплативших проезд. Законодательный акт приняли после ряда резонансных случаев, когда детей высаживали в малолюдных местах, в мороз и при прочих возмутивших общественность обстоятельствах.

https://ria.ru/20220905/proezd-1814627937.html

краснодар

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, краснодар