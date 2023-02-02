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"Манжерок" сможет принимать этапы Кубка России по горным лыжам - РИА Новости, 02.02.2023
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"Манжерок" сможет принимать этапы Кубка России по горным лыжам
"Манжерок" сможет принимать этапы Кубка России по горным лыжам - РИА Новости, 02.02.2023
"Манжерок" сможет принимать этапы Кубка России по горным лыжам
Этапы Кубка России по горнолыжному спорту и в дальнейшем могут проходить на всесезонном курорте Сбера "Манжерок", считает главный судья соревнований Сергей... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T14:14
2023-02-02T15:57
сбер
спорт
республика алтай
курорт
россия
новости - туризм
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Этапы Кубка России по горнолыжному спорту и в дальнейшем могут проходить на всесезонном курорте Сбера "Манжерок", считает главный судья соревнований Сергей Кизилов.С 29 по 31 января "Манжерок" принял этап розыгрыша Кубка России, организованный Российской федерацией горнолыжного спорта. В этом году в рамках Кубка впервые был проведен международный турнир "Кубок курорта Манжерок", участниками которого стали 122 спортсмена из России, Белоруссии, Аргентины, Сербии и Казахстана, сообщили в Сбере."Этап Кубка России мы будем проводить на курорте "Манжерок", это войдет в традицию. Это альтернатива международным соревнованиям. Уверен, с каждым разом качество будет расти. Более того, в 2024 году мы планируем провести здесь на курорте всероссийские детские соревнования "Олимпийская надежда России". – приводятся в сообщении слова Кизилова.Как отметили в банке, на курорте в последние годы была создана обширная инфраструктура — 22 километра качественных трасс, три канатные дороги, система оснежения."Наш всесезонный курорт "Манжерок" — уже не только место для отдыха, но и одна из лучших горнолыжных площадок для профессионального спорта. Трассы соответствуют всем международным стандартам. Мы принимаем спортсменов по горнолыжному спорту уже во второй раз и очень гордимся, что на Алтае теперь могут проводиться соревнования такого масштаба. Верим, что у курорта большое спортивное будущее", - прокомментировал зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.По словам вице-президента, исполнительного директора Российской федерации горнолыжного спорта Валерия Цыганова, курорт стремительно развивается, о чем свидетельствует подготовка к Кубку России."Службы работают оперативно, трассы подготовлены качественно, команда работает слаженно. В горнолыжном спорте есть достаточно жёсткие требования, установленные правилами соревнований. Они определяют длину трассы и перепад. Поэтому для каждой дисциплины горнолыжного спуска существуют такие правила. Я могу с уверенностью сказать, что на курорте можно проводить 2/3 программы Олимпийских игр", - процитировали в Сбере слова Цыганова.
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сбер, спорт, республика алтай, курорт, россия, новости - туризм
Сбер, Спорт, Республика Алтай, Курорт, Россия, Новости - Туризм
14:14 02.02.2023 (обновлено: 15:57 02.02.2023)
 

"Манжерок" сможет принимать этапы Кубка России по горным лыжам

© Фото : пресс-служба курорта "Манжерок"Победители международного турнира "Кубок курорта Манжерок"
Победители международного турнира Кубок курорта Манжерок - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Фото : пресс-служба курорта "Манжерок"
Победители международного турнира "Кубок курорта Манжерок"
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Этапы Кубка России по горнолыжному спорту и в дальнейшем могут проходить на всесезонном курорте Сбера "Манжерок", считает главный судья соревнований Сергей Кизилов.
С 29 по 31 января "Манжерок" принял этап розыгрыша Кубка России, организованный Российской федерацией горнолыжного спорта. В этом году в рамках Кубка впервые был проведен международный турнир "Кубок курорта Манжерок", участниками которого стали 122 спортсмена из России, Белоруссии, Аргентины, Сербии и Казахстана, сообщили в Сбере.
"Этап Кубка России мы будем проводить на курорте "Манжерок", это войдет в традицию. Это альтернатива международным соревнованиям. Уверен, с каждым разом качество будет расти. Более того, в 2024 году мы планируем провести здесь на курорте всероссийские детские соревнования "Олимпийская надежда России". – приводятся в сообщении слова Кизилова.
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Как отметили в банке, на курорте в последние годы была создана обширная инфраструктура — 22 километра качественных трасс, три канатные дороги, система оснежения.
"Наш всесезонный курорт "Манжерок" — уже не только место для отдыха, но и одна из лучших горнолыжных площадок для профессионального спорта. Трассы соответствуют всем международным стандартам. Мы принимаем спортсменов по горнолыжному спорту уже во второй раз и очень гордимся, что на Алтае теперь могут проводиться соревнования такого масштаба. Верим, что у курорта большое спортивное будущее", - прокомментировал зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
По словам вице-президента, исполнительного директора Российской федерации горнолыжного спорта Валерия Цыганова, курорт стремительно развивается, о чем свидетельствует подготовка к Кубку России.
"Службы работают оперативно, трассы подготовлены качественно, команда работает слаженно. В горнолыжном спорте есть достаточно жёсткие требования, установленные правилами соревнований. Они определяют длину трассы и перепад. Поэтому для каждой дисциплины горнолыжного спуска существуют такие правила. Я могу с уверенностью сказать, что на курорте можно проводить 2/3 программы Олимпийских игр", - процитировали в Сбере слова Цыганова.
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