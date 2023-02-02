https://ria.ru/20230202/manzherok-1849244663.html

"Манжерок" сможет принимать этапы Кубка России по горным лыжам

"Манжерок" сможет принимать этапы Кубка России по горным лыжам - РИА Новости, 02.02.2023

"Манжерок" сможет принимать этапы Кубка России по горным лыжам

Этапы Кубка России по горнолыжному спорту и в дальнейшем могут проходить на всесезонном курорте Сбера "Манжерок", считает главный судья соревнований Сергей... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T14:14

2023-02-02T14:14

2023-02-02T15:57

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Этапы Кубка России по горнолыжному спорту и в дальнейшем могут проходить на всесезонном курорте Сбера "Манжерок", считает главный судья соревнований Сергей Кизилов.С 29 по 31 января "Манжерок" принял этап розыгрыша Кубка России, организованный Российской федерацией горнолыжного спорта. В этом году в рамках Кубка впервые был проведен международный турнир "Кубок курорта Манжерок", участниками которого стали 122 спортсмена из России, Белоруссии, Аргентины, Сербии и Казахстана, сообщили в Сбере."Этап Кубка России мы будем проводить на курорте "Манжерок", это войдет в традицию. Это альтернатива международным соревнованиям. Уверен, с каждым разом качество будет расти. Более того, в 2024 году мы планируем провести здесь на курорте всероссийские детские соревнования "Олимпийская надежда России". – приводятся в сообщении слова Кизилова.Как отметили в банке, на курорте в последние годы была создана обширная инфраструктура — 22 километра качественных трасс, три канатные дороги, система оснежения."Наш всесезонный курорт "Манжерок" — уже не только место для отдыха, но и одна из лучших горнолыжных площадок для профессионального спорта. Трассы соответствуют всем международным стандартам. Мы принимаем спортсменов по горнолыжному спорту уже во второй раз и очень гордимся, что на Алтае теперь могут проводиться соревнования такого масштаба. Верим, что у курорта большое спортивное будущее", - прокомментировал зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.По словам вице-президента, исполнительного директора Российской федерации горнолыжного спорта Валерия Цыганова, курорт стремительно развивается, о чем свидетельствует подготовка к Кубку России."Службы работают оперативно, трассы подготовлены качественно, команда работает слаженно. В горнолыжном спорте есть достаточно жёсткие требования, установленные правилами соревнований. Они определяют длину трассы и перепад. Поэтому для каждой дисциплины горнолыжного спуска существуют такие правила. Я могу с уверенностью сказать, что на курорте можно проводить 2/3 программы Олимпийских игр", - процитировали в Сбере слова Цыганова.

https://realty.ria.ru/20220128/sheregesh-1769958989.html

https://realty.ria.ru/20220902/oteli-1813481703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сбер, спорт, республика алтай, курорт, россия, новости - туризм