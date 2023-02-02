https://ria.ru/20230202/litvyak-1849399019.html

Путин пообещал помочь в выпуске фильма о летчице Литвяк

Путин пообещал помочь в выпуске фильма о летчице Литвяк - РИА Новости, 02.02.2023

Путин пообещал помочь в выпуске фильма о летчице Литвяк

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций пообещал посодействовать в выходе фильма о летчице РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T23:48

2023-02-02T23:48

2023-02-02T23:56

культура

россия

владимир путин

лидия литвяк

великая отечественная война (1941-1945)

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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций пообещал посодействовать в выходе фильма о летчице Лидии Литвяк, отметив, что талантливые фильмы о Великой Отечественной войне важны. Одна из участниц встречи попросила президента поддержать выход фильма о легендарной летчице Лидии Литвяк, который сейчас снимает киностудия "28 панфиловцев". "Я обязательно посмотрю, как можно помочь им, поддержать, потому что безусловно талантливые картины, художественные фильмы о Великой Отечественной войне в высшей степени важны, потому что они эмоционально воздействуют на человека. Это ни какая-то сухая субстанция, это то, что до сердца доходит. Люди часто со слезами на глазах выходят из кинотеатров. Чрезвычайно важная работа", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230124/arteldoc-1847065129.html

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россия, владимир путин, лидия литвяк, великая отечественная война (1941-1945)