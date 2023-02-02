https://ria.ru/20230202/lgoty-1849343775.html

В Кремле прокомментировали идею ввести льготы для детей Сталинграда

В Кремле прокомментировали идею ввести льготы для детей Сталинграда - РИА Новости, 02.02.2023

В Кремле прокомментировали идею ввести льготы для детей Сталинграда

Идея ввести для детей Сталинграда льготы, как у блокадников и у защитников Севастополя, до сих пор в проработке, сообщил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T18:26

2023-02-02T18:26

2023-02-02T18:40

сталинград

дмитрий песков

сталинградская битва (1942-1943)

россия

общество

великая отечественная война (1941-1945)

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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Идея ввести для детей Сталинграда льготы, как у блокадников и у защитников Севастополя, до сих пор в проработке, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."До сих пор в проработке", - ответил Песков на вопрос о том, принято ли решение о введении новых льгот для детей Сталинграда.На фоне подготовки к 80-летию победы в Сталинградской битве обсуждалась и идея ввести для детей Сталинграда федеральные льготы, как у защитников Севастополя и блокадников. Такая идея прозвучала 17 июля на встрече зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева с ветеранами.Президент РФ Владимир Путин в четверг посетил Волгоград, отмечающий 80-летие победы в Сталинградской битве.

https://ria.ru/20230202/uroki-1849090908.html

сталинград

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сталинград, дмитрий песков, сталинградская битва (1942-1943), россия, общество, великая отечественная война (1941-1945)