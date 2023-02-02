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В Кремле прокомментировали идею ввести льготы для детей Сталинграда - РИА Новости, 02.02.2023
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В Кремле прокомментировали идею ввести льготы для детей Сталинграда
В Кремле прокомментировали идею ввести льготы для детей Сталинграда - РИА Новости, 02.02.2023
В Кремле прокомментировали идею ввести льготы для детей Сталинграда
Идея ввести для детей Сталинграда льготы, как у блокадников и у защитников Севастополя, до сих пор в проработке, сообщил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T18:26
2023-02-02T18:40
сталинград
дмитрий песков
сталинградская битва (1942-1943)
россия
общество
великая отечественная война (1941-1945)
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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Идея ввести для детей Сталинграда льготы, как у блокадников и у защитников Севастополя, до сих пор в проработке, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."До сих пор в проработке", - ответил Песков на вопрос о том, принято ли решение о введении новых льгот для детей Сталинграда.На фоне подготовки к 80-летию победы в Сталинградской битве обсуждалась и идея ввести для детей Сталинграда федеральные льготы, как у защитников Севастополя и блокадников. Такая идея прозвучала 17 июля на встрече зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева с ветеранами.Президент РФ Владимир Путин в четверг посетил Волгоград, отмечающий 80-летие победы в Сталинградской битве.
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сталинград, дмитрий песков, сталинградская битва (1942-1943), россия, общество, великая отечественная война (1941-1945)
Сталинград, Дмитрий Песков, Сталинградская битва (1942-1943), Россия, Общество, Великая Отечественная война (1941-1945)
18:26 02.02.2023 (обновлено: 18:40 02.02.2023)
 
В Кремле прокомментировали идею ввести льготы для детей Сталинграда

Песков заявил, что идея ввести льготы для детей Сталинграда находится в проработке

© РИА Новости / Эммануил Евзерихин / Перейти в медиабанкСталинградская битва. Скульптурная группа играющих детей на привокзальной площади в Сталинграде после налета немецкой авиации
Сталинградская битва. Скульптурная группа играющих детей на привокзальной площади в Сталинграде после налета немецкой авиации - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Эммануил Евзерихин
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Сталинградская битва. Скульптурная группа играющих детей на привокзальной площади в Сталинграде после налета немецкой авиации
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Идея ввести для детей Сталинграда льготы, как у блокадников и у защитников Севастополя, до сих пор в проработке, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"До сих пор в проработке", - ответил Песков на вопрос о том, принято ли решение о введении новых льгот для детей Сталинграда.
На фоне подготовки к 80-летию победы в Сталинградской битве обсуждалась и идея ввести для детей Сталинграда федеральные льготы, как у защитников Севастополя и блокадников. Такая идея прозвучала 17 июля на встрече зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева с ветеранами.
Президент РФ Владимир Путин в четверг посетил Волгоград, отмечающий 80-летие победы в Сталинградской битве.
Великая Отечественная война 1941-1945. Красный флаг над площадью Павших Борцов освобожденного Сталинграда - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
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СталинградДмитрий ПесковСталинградская битва (1942-1943)РоссияОбществоВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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