18:15 02.02.2023 (обновлено: 20:20 02.02.2023)
К Швейцарии не обращались по покупкам Leopard 2, заявило Минобороны страны
Минобороны Швейцарии заявило, что к ним не обращались по поводу покупок танков Leopard 2
© Фото : Sgt. Gerald WilsonТанк Leopard 2
© Фото : Sgt. Gerald Wilson
Танк Leopard 2. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 2 фев – РИА Новости. Швейцария располагает запасом из 96 танков Leopard 2, но ни одно государство не обращалось в Берн с просьбой об их приобретении, что может быть разрешено только постановлением парламента, заявила РИА Новости пресс-служба минобороны Швейцарии.
"Швейцария ещё не получила ни одной заявки от Германии на перепродажу производителю Rheinmetall части из 96 списанных боевых танков Leopard. На данный момент нет никаких ожидающих рассмотрения заявок от других государств. Если такая заявка будет подана, она будет рассмотрена", - сообщили в пресс-службе.
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Министерство обороны Швейцарии уточнило, что продажа потребует вывода из эксплуатации крупных систем и, следовательно, потребует федерального постановления парламента.
Ранее комиссия швейцарского парламента одобрила инициативы, которые допускают реэкспорт на Украину произведенного в Швейцарии оружия. Соответствующие поправки еще предстоит обсудить и принять обеим палатам парламента, свою позицию также должно обозначить правительство страны.
Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.