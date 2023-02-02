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Запад пытается решить "русский вопрос", заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230202/lavrov-1849167785.html
Запад пытается решить "русский вопрос", заявил Лавров
Запад пытается решить "русский вопрос", заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
Запад пытается решить "русский вопрос", заявил Лавров
Запад стремится нанести России такое поражение, чтобы она десятилетиями не могла оправиться, что это, если не попытка решить "русский вопрос", заявил глава МИД... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:02
2023-02-02T11:43
специальная военная операция на украине
россия
в мире
сергей лавров
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Запад стремится нанести России такое поражение, чтобы она десятилетиями не могла оправиться, что это, если не попытка решить "русский вопрос", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Почему люди отказываются видеть нацистскую идеологию, которая сейчас лежит в основе киевского режима? Все те заявления, которые звучат со стороны его поклонников и кукловодов, ну я не вижу возможности расценивать их иначе как попытку окончательно решить "русский вопрос". Россия должна получить стратегическое поражение и чтобы долго не поднялась", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости."Урсула фон дер Ляйен, известный тоже деятель Еврокомиссии, заявила что итогом войны должно стать поражение России, и такое поражение, чтобы она десятилетия, долгие десятилетия, не могла восстановить свою экономику. Это что, не расизм, не нацизм, не попытка решения "русского вопроса"?" - подчеркнул он.
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96
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Лавров: Запад хочет нанести России такое поражение, чтобы она не оправилась десятилетиями
Лавров: Запад хочет нанести России такое поражение, чтобы она не оправилась десятилетиями
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россия, в мире, сергей лавров, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Сергей Лавров, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
11:02 02.02.2023 (обновлено: 11:43 02.02.2023)
 
Запад пытается решить "русский вопрос", заявил Лавров

Лавров: Запад хочет нанести России такое поражение, чтобы она не могла оправиться

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Запад стремится нанести России такое поражение, чтобы она десятилетиями не могла оправиться, что это, если не попытка решить "русский вопрос", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Почему люди отказываются видеть нацистскую идеологию, которая сейчас лежит в основе киевского режима? Все те заявления, которые звучат со стороны его поклонников и кукловодов, ну я не вижу возможности расценивать их иначе как попытку окончательно решить "русский вопрос". Россия должна получить стратегическое поражение и чтобы долго не поднялась", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.
"Урсула фон дер Ляйен, известный тоже деятель Еврокомиссии, заявила что итогом войны должно стать поражение России, и такое поражение, чтобы она десятилетия, долгие десятилетия, не могла восстановить свою экономику. Это что, не расизм, не нацизм, не попытка решения "русского вопроса"?" - подчеркнул он.
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