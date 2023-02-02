https://ria.ru/20230202/lavrov-1849167785.html

Запад пытается решить "русский вопрос", заявил Лавров

Запад пытается решить "русский вопрос", заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023

Запад пытается решить "русский вопрос", заявил Лавров

Запад стремится нанести России такое поражение, чтобы она десятилетиями не могла оправиться, что это, если не попытка решить "русский вопрос", заявил глава МИД... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T11:02

2023-02-02T11:02

2023-02-02T11:43

специальная военная операция на украине

россия

в мире

сергей лавров

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849187123_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3571aa2ba0160eb615fb43ba544cb196.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Запад стремится нанести России такое поражение, чтобы она десятилетиями не могла оправиться, что это, если не попытка решить "русский вопрос", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Почему люди отказываются видеть нацистскую идеологию, которая сейчас лежит в основе киевского режима? Все те заявления, которые звучат со стороны его поклонников и кукловодов, ну я не вижу возможности расценивать их иначе как попытку окончательно решить "русский вопрос". Россия должна получить стратегическое поражение и чтобы долго не поднялась", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости."Урсула фон дер Ляйен, известный тоже деятель Еврокомиссии, заявила что итогом войны должно стать поражение России, и такое поражение, чтобы она десятилетия, долгие десятилетия, не могла восстановить свою экономику. Это что, не расизм, не нацизм, не попытка решения "русского вопроса"?" - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230202/vsu-1849164109.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров: Запад хочет нанести России такое поражение, чтобы она не оправилась десятилетиями Лавров: Запад хочет нанести России такое поражение, чтобы она не оправилась десятилетиями 2023-02-02T11:02 true PT0M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, сергей лавров, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия