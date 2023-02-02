https://ria.ru/20230202/lada-1849123323.html

В автосалонах России закончились Lada Vesta, сообщили дилеры

В автосалонах России закончились Lada Vesta, сообщили дилеры - РИА Новости, 02.02.2023

В автосалонах России закончились Lada Vesta, сообщили дилеры

Автомобили Lada Vesta в целом закончились в российских дилерских центрах, поставки модели ожидаются в марте-апреле, сообщили РИА Новости опрошенные... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T05:26

2023-02-02T05:26

2023-02-02T05:31

экономика

авто

россия

ижевск

тольятти

максим соколов

автоваз

российские автомобильные дилеры

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Автомобили Lada Vesta в целом закончились в российских дилерских центрах, поставки модели ожидаются в марте-апреле, сообщили РИА Новости опрошенные представители отрасли. Производство Lada Vesta было приостановлено еще весной 2022 года из-за проблем с комплектующими. Тогда модель выпускалась в Ижевске, в августе "АвтоВАЗ" принял решение о переносе производства на основную площадку в Тольятти. По словам президента компании Максима Соколова, производство модели планируется возобновить в марте - причем обновленной версии Lada Vesta NG, но пока в комплектации с механической коробкой передач. "Весной 2022 года автомобили поступали к нам на площадки для дальнейшей реализации. Последнее поступление было в июне прошедшего года. В июле был продан последний автомобиль этой модели. По поводу выхода обновленной версии Lada Vesta, по заверению АО "АвтоВАЗ", выход на рынок ожидается в марте-апреле 2023 года", - сообщил источник РИА Новости в официальном дилерском центре бренда.

https://ria.ru/20230126/lada-1847598117.html

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экономика, авто, россия, ижевск, тольятти, максим соколов, автоваз, российские автомобильные дилеры, lada vesta