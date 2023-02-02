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В автосалонах России закончились Lada Vesta, сообщили дилеры - РИА Новости, 02.02.2023
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В автосалонах России закончились Lada Vesta, сообщили дилеры
В автосалонах России закончились Lada Vesta, сообщили дилеры - РИА Новости, 02.02.2023
В автосалонах России закончились Lada Vesta, сообщили дилеры
Автомобили Lada Vesta в целом закончились в российских дилерских центрах, поставки модели ожидаются в марте-апреле, сообщили РИА Новости опрошенные... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T05:26
2023-02-02T05:31
экономика
авто
россия
ижевск
тольятти
максим соколов
автоваз
российские автомобильные дилеры
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Автомобили Lada Vesta в целом закончились в российских дилерских центрах, поставки модели ожидаются в марте-апреле, сообщили РИА Новости опрошенные представители отрасли. Производство Lada Vesta было приостановлено еще весной 2022 года из-за проблем с комплектующими. Тогда модель выпускалась в Ижевске, в августе "АвтоВАЗ" принял решение о переносе производства на основную площадку в Тольятти. По словам президента компании Максима Соколова, производство модели планируется возобновить в марте - причем обновленной версии Lada Vesta NG, но пока в комплектации с механической коробкой передач. "Весной 2022 года автомобили поступали к нам на площадки для дальнейшей реализации. Последнее поступление было в июне прошедшего года. В июле был продан последний автомобиль этой модели. По поводу выхода обновленной версии Lada Vesta, по заверению АО "АвтоВАЗ", выход на рынок ожидается в марте-апреле 2023 года", - сообщил источник РИА Новости в официальном дилерском центре бренда.
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экономика, авто, россия, ижевск, тольятти, максим соколов, автоваз, российские автомобильные дилеры, lada vesta
Экономика, Авто, Россия, Ижевск, Тольятти, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Российские автомобильные дилеры, Lada Vesta
05:26 02.02.2023 (обновлено: 05:31 02.02.2023)
 
В автосалонах России закончились Lada Vesta, сообщили дилеры

В автосалонах России закончились Lada Vesta, поставки ожидаются в марте-апреле

© Фото : АвтоВАЗ Автомобиль Lada Vesta
Автомобиль Lada Vesta - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Фото : АвтоВАЗ
Автомобиль Lada Vesta. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Автомобили Lada Vesta в целом закончились в российских дилерских центрах, поставки модели ожидаются в марте-апреле, сообщили РИА Новости опрошенные представители отрасли.
Производство Lada Vesta было приостановлено еще весной 2022 года из-за проблем с комплектующими. Тогда модель выпускалась в Ижевске, в августе "АвтоВАЗ" принял решение о переносе производства на основную площадку в Тольятти. По словам президента компании Максима Соколова, производство модели планируется возобновить в марте - причем обновленной версии Lada Vesta NG, но пока в комплектации с механической коробкой передач.
"Автомобилей Lada Vesta в целом в дилерских центрах не осталось. Однако не исключаем, что в некоторых автосалонах могут быть единичные экземпляры", - сообщили РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры".
"Весной 2022 года автомобили поступали к нам на площадки для дальнейшей реализации. Последнее поступление было в июне прошедшего года. В июле был продан последний автомобиль этой модели. По поводу выхода обновленной версии Lada Vesta, по заверению АО "АвтоВАЗ", выход на рынок ожидается в марте-апреле 2023 года", - сообщил источник РИА Новости в официальном дилерском центре бренда.
Ключи от автомобиля - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
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В российских автосалонах закончились автомобили Lada Xray
 
ЭкономикаАвтоРоссияИжевскТольяттиМаксим СоколовАвтоВАЗРоссийские автомобильные дилерыLada Vesta
 
 
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