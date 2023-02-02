https://ria.ru/20230202/gosdolg-1849386736.html
Байден потребовал повысить потолок госдолга без условий
Байден потребовал повысить потолок госдолга без условий - РИА Новости, 02.02.2023
Байден потребовал повысить потолок госдолга без условий
Президент США Джо Байден отказывается вести переговоры о повышении государственного долга и настаивает, что это должно быть сделано конгрессом без каких-либо... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T21:52
2023-02-02T21:52
2023-02-02T21:52
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сша
джо байден
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кевин маккарти
госдолг сша
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ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден отказывается вести переговоры о повышении государственного долга и настаивает, что это должно быть сделано конгрессом без каких-либо условий, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Накануне Байден встретился со спикером палаты представителей Кевином Маккарти, который выступает за согласование с президентом "ответственного" расширения заимствований. "Это должно быть сделано без условий... Мы не видим здесь никаких возможностей для переговоров, не видим, что здесь нужно обсуждать. Мы считаем это их (конгресса) обязанностью", - сказала Жан-Пьер на брифинге для журналистов. Она добавила, что при этом Байден готов обсуждать с законодателями сокращение бюджетного дефицита. США в прошлом месяце исчерпали лимиты заимствований и приступили к реализации "экстраординарных мер" во избежание дефолта, который, по оценкам министерства финансов, возможен в начале июня.
https://ria.ru/20230131/bayden-1848812771.html
https://ria.ru/20230129/gosdolg-1847888499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, карин жан-пьер, кевин маккарти, госдолг сша
В мире, США, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, Кевин Маккарти, госдолг США
Байден потребовал повысить потолок госдолга без условий
Байден отказался от переговоров по госдолгу и потребовал повысить его потолок без условий