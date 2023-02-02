Рейтинг@Mail.ru
Байден потребовал повысить потолок госдолга без условий - РИА Новости, 02.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230202/gosdolg-1849386736.html
Байден потребовал повысить потолок госдолга без условий
Байден потребовал повысить потолок госдолга без условий - РИА Новости, 02.02.2023
Байден потребовал повысить потолок госдолга без условий
Президент США Джо Байден отказывается вести переговоры о повышении государственного долга и настаивает, что это должно быть сделано конгрессом без каких-либо... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T21:52
2023-02-02T21:52
в мире
сша
джо байден
карин жан-пьер
кевин маккарти
госдолг сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818510405_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_20da8e3b2dc76a24e56c93c76f28bbff.jpg
ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден отказывается вести переговоры о повышении государственного долга и настаивает, что это должно быть сделано конгрессом без каких-либо условий, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Накануне Байден встретился со спикером палаты представителей Кевином Маккарти, который выступает за согласование с президентом "ответственного" расширения заимствований. "Это должно быть сделано без условий... Мы не видим здесь никаких возможностей для переговоров, не видим, что здесь нужно обсуждать. Мы считаем это их (конгресса) обязанностью", - сказала Жан-Пьер на брифинге для журналистов. Она добавила, что при этом Байден готов обсуждать с законодателями сокращение бюджетного дефицита. США в прошлом месяце исчерпали лимиты заимствований и приступили к реализации "экстраординарных мер" во избежание дефолта, который, по оценкам министерства финансов, возможен в начале июня.
https://ria.ru/20230131/bayden-1848812771.html
https://ria.ru/20230129/gosdolg-1847888499.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818510405_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_509c9a1163596d9bff867248ce04cce1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, карин жан-пьер, кевин маккарти, госдолг сша
В мире, США, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, Кевин Маккарти, госдолг США
21:52 02.02.2023
 
Байден потребовал повысить потолок госдолга без условий

Байден отказался от переговоров по госдолгу и потребовал повысить его потолок без условий

© AP Photo / Rebecca DrokeПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Rebecca Droke
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден отказывается вести переговоры о повышении государственного долга и настаивает, что это должно быть сделано конгрессом без каких-либо условий, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Накануне Байден встретился со спикером палаты представителей Кевином Маккарти, который выступает за согласование с президентом "ответственного" расширения заимствований.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 22:02
СМИ: Байден планирует надавить на Маккарти на встрече по госдолгу США
"Это должно быть сделано без условий... Мы не видим здесь никаких возможностей для переговоров, не видим, что здесь нужно обсуждать. Мы считаем это их (конгресса) обязанностью", - сказала Жан-Пьер на брифинге для журналистов.
Она добавила, что при этом Байден готов обсуждать с законодателями сокращение бюджетного дефицита.
США в прошлом месяце исчерпали лимиты заимствований и приступили к реализации "экстраординарных мер" во избежание дефолта, который, по оценкам министерства финансов, возможен в начале июня.
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
29 января, 08:00
На грани провала: борьба демократов и республиканцев грозит США дефолтом
 
В миреСШАДжо БайденКарин Жан-ПьерКевин Маккартигосдолг США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала