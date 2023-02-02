https://ria.ru/20230202/furgal-1849378985.html

Присяжные признали Фургала виновным по всем трем эпизодам

Присяжные признали Фургала виновным по всем трем эпизодам - РИА Новости, 02.02.2023

Присяжные признали Фургала виновным по всем трем эпизодам

Присяжные по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала признали его виновным по всем трем эпизодам — организации двух убийств и одного покушения,... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T20:48

2023-02-02T20:48

2023-02-02T22:56

происшествия

хабаровский край

сергей фургал

московский областной суд

уголовное дело сергея фургала

хабаровск

московская область (подмосковье)

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КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 2 фев — РИА Новости. Присяжные по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала признали его виновным по всем трем эпизодам — организации двух убийств и одного покушения, передает корреспондент РИА Новости из здания Мособлсуда. Присяжные сочли, что Фургал не заслуживает снисхождения ни по одному пункту обвинения. Также они признали виновными других фигурантов дела по всем поставленным вопросам. Снисхождения, по мнению присяжных, заслужил лишь один подсудимый — Марат Кадыров.Под конец выступления старшины коллегии Фургал начал громко стыдить присяжных за их вердикт. На его обсуждение у заседателей ушло около четырех часов.Также суд признал экс-губернатора виновным в обороте оружия, однако по данному эпизоду вышел срок давности.Дело слушает Люберецкий суд Подмосковья с участием присяжных в выездном формате в здании Мособлсуда в Красногорске. Ранее, во время прений, сторон прокуроры попросили заседателей признать всех фигурантов виновными и не заслуживающими снисхождения. Защита же настаивала на оправдании подсудимых.Фургала задержали 9 июля 2020-го. По версии следствия, он и его компаньон Николай Мистрюков в 2004 году создали организованную группу для совершения убийств конкурентов. В ее состав вошли обладавшие авторитетом в криминальных кругах Хабаровского края Андрей Карепов и Михаил Тимофеев. Они, в свою очередь, за деньги привлекли к участию в преступлениях Марата Кадырова и Андрея Палея.В июле 2004 года, считает следствие, Кадыров, находясь в поселке Прогресс Амурской области, бросил две гранаты в предпринимателя, занимавшегося приемом металлолома. Тому удалось выжить.В дальнейшем из-за длительного коммерческого спора о принадлежности нескольких объектов недвижимости Фургал и Мистрюков при посредничестве Карепова и Тимофеева заказали убийство еще одного коммерсанта. В октябре того же года в Хабаровске Палей застрелил бизнесмена.С целью скрыть это преступление Палей в январе 2005 года в Хабаровске убил мужчину, входившего в окружение Фургала и осведомленного о его причастности к устранению предпринимателя, считает следствие.Дело в отношении Мистрюкова в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве выделили в отдельное производство. Тимофеев от следствия скрылся, его объявили в розыск, расследование дела в отношении него и иных лиц продолжается.Вину Сергей Фургал не признает. Санкции вменяемых ему статей Уголовного кодекса предусматривают, в частности, пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20230201/furgal-1848953477.html

https://ria.ru/20210927/bankrotstvo-1751983748.html

https://ria.ru/20210527/furgal-1734346207.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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