https://ria.ru/20230202/eltsin-1849125609.html

Экс-член Совбеза рассказал о переговорах Ельцина о ядерном статусе Украины

Экс-член Совбеза рассказал о переговорах Ельцина о ядерном статусе Украины - РИА Новости, 02.02.2023

Экс-член Совбеза рассказал о переговорах Ельцина о ядерном статусе Украины

Первый президент России Борис Ельцин проводил переговоры с США по Украине из-за того, что она не хотела терять статус ядерной державы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T06:38

2023-02-02T06:38

2023-02-02T16:09

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Первый президент России Борис Ельцин проводил переговоры с США по Украине из-за того, что она не хотела терять статус ядерной державы, сообщил РИА Новости бывший член Совета безопасности России Сергей Филатов. Ранее в США были рассекречены и опубликованы архивные документы о взаимоотношениях России и Украины после распада СССР. Из них следует, что на переговорах России и США в 1992 году Ельцин сказал занимавшему тогда пост президента США Джорджу Бушу — старшему, что Украина для России — "главный дестабилизирующий фактор". Кроме того, согласно этим документам, о напряженности между Западной Украиной и Киевом, а также русскоязычными регионами предупреждал в 1992-м Егор Гайдар, который тогда был первым вице-премьером России. "Разногласия были всегда, потому что в разногласиях участвовала атомная бомба. Украина не хотела ее отдавать ни в коем случае России, и в разговоре министр обороны (Украины Константин. — Прим. ред.) Морозов сказал, что это оружие им нужно, они еще будут им пользоваться. Поэтому весь разговор и весь спор был вокруг этой атомной бомбы, нужно было заключать различные договоры, но исключать эту тему невозможно было, именно поэтому Ельцин поехал в Америку", — сказал Филатов. По его словам, он присутствовал во время разговора Ельцина с Морозовым по поводу заключения договора об отправке атомного оружия в Россию. Комментируя рассекреченные в США документы, из которых следует, что Ельцин в разговоре с Бушем назвал Украину "главным дестабилизирующим фактором", Филатов сообщил, что не присутствовал во время этой беседы. После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.

https://ria.ru/20230130/eltsin-1848548315.html

https://ria.ru/20230201/kiev-1848838194.html

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в мире, сша, россия, украина, борис ельцин, сергей филатов, джордж буш (младший)