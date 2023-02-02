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Евразийский межправительственный совет

Евразийский межправительственный совет - РИА Новости, 02.02.2023

Евразийский межправительственный совет

Межправительственный совет является органом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), состоящим из глав правительств государств-членов. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T02:11

2023-02-02T02:11

2023-02-02T02:11

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Межправительственный совет является органом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), состоящим из глав правительств государств-членов.Межправительственный совет осуществляет следующие основные полномочия:– обеспечивает реализацию и контроль за исполнением договоров, принятых в рамках ЕАЭС;– рассматривает по предложению совета Евразийской экономической комиссии (ЕАЭК) вопросы, по которым при принятии решения в совете ЕАЭК не достигнут консенсус;– дает поручения ЕАЭК;– представляет высшему совету ЕАЭС кандидатуры членов совета и членов коллегии ЕАЭК;– одобряет проекты бюджета ЕАЭС, положения о бюджете Евразийского экономического союза и отчета об исполнении бюджета Союза;– утверждает положение о ревизии финансово-хозяйственной деятельности органов Евразийского экономического союза, стандарты и методологию ревизий финансово-хозяйственной деятельности органов Союза, принимает решения о проведении ревизий финансово-хозяйственной деятельности органов Союза и определяет сроки их проведения;– рассматривает по предложению государства-члена вопросы, касающиеся отмены или изменения принятых решений ЕАЭК, либо, в случае недостижения согласия, вносит их на рассмотрение высшего совета;– принимает решение о приостановлении действия решений совета или коллегии ЕАЭК;– утверждает порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера членов коллегии ЕАЭК, должностных лиц и сотрудников ЕАЭК, а также членов их семей;– осуществляет иные полномочия, предусмотренные договорами в рамках Союза.Межправительственный совет принимает решения и распоряжения, они принимаются консенсусом.Заседание межправительственного совета может проводиться в одном из государств-членов Евразийского экономического союза. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Место и время проведения очередного заседания межправсовета определяются на предшествующем заседании.При невозможности проведения очередного заседания межправительственного совета в ранее определенном месте председатель коллегии ЕАЭК по согласованию с членами межправительственного совета вносит председателю межправсовета предложения по новому месту (времени) его проведения.Для решения неотложных вопросов деятельности ЕАЭС по инициативе любого из государств-членов или председателя межправительственного совета могут созываться внеочередные заседания.Заседания межправсовета проводятся под руководством председателя Межправительственного совета.Председательство в межправительственном совете осуществляется на ротационной основе в порядке русского алфавита одним государством-членом в течение одного календарного года без права продления.Председатель межправительственного совета: ведет заседания, организует работу межправсовета; осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, представляемых на рассмотрение совета.В случае досрочного прекращения полномочий председателя межправительственного совета новый член межправительственного совета от председательствующего государства-члена осуществляет полномочия председателя совета в течение оставшегося срока.Заседания межправительственного совета могут проводятся в узком или расширенном составе.Заседания межправительственного совета в расширенном составе, как правило, проводятся по следующей формуле: члены межправительственного совета, главы официальных делегаций государств-наблюдателей при ЕАЭС, главы официальных делегаций государств-кандидатов на вступление в ЕАЭС плюс пять участников от каждого государства, председатель коллегии и ответственные за рассматриваемые вопросы члены коллегии ЕАЭК.При проведении заседания в узком составе в нем участвуют члены межправительственного совета и иные приглашенные председателем лица по согласованию с членами совета.Список участников и формат заседаний определяются председателем по согласованию с членами межправсовета.Повестка дня заседаний межправительственного совета формируется ЕАЭК на основе предложений государств-членов.В 2023 году в органах ЕАЭС председательствует Россия. Очередное заседание Евразийского межправсовета состоится 2-3 февраля в Алма-Ате (Казахстан). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

казахстан

алма-ата

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, евразийский экономический союз, россия, казахстан, алма-ата