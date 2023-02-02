https://ria.ru/20230202/donor-1849173242.html
Доноры органов смогут бесплатно проходить медобследования
Доноры органов смогут бесплатно проходить медобследования - РИА Новости, 02.02.2023
Доноры органов смогут бесплатно проходить медобследования
Доноры органов и тканей, которые дали письменное согласие, смогут бесплатно проходить все необходимые медицинские обследования, сообщила пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:12
2023-02-02T11:12
2023-02-02T13:01
общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802012342_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_3e03a76e94cca7127cc822939e9d38d0.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Доноры органов и тканей, которые дали письменное согласие, смогут бесплатно проходить все необходимые медицинские обследования, сообщила пресс-служба Минздрава России."Доноры органов и тканей, давшие письменное информированное согласие на трансплантацию, будут бесплатно проходить все необходимые медицинские обследования. Соответствующая норма включена в программу государственных гарантий на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утверждённую правительством", - говорится в сообщении.Предварительное обследование доноров будет проводиться за счет федерального и регионального бюджетов, уточнили в пресс-службе.Прижизненное родственное донорство органов – это общемировая практика, направленная на спасение жизни пациентов, ожидающих трансплантацию органов, уточнили в пресс-службе.Главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава России, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова Минздрава России, академик РАН Сергей Готье пояснил журналистам, что прижизненное родственное донорство прежде всего необходимо, когда тяжелобольной ребенок не в состоянии ожидать орган от посмертного донора.
https://ria.ru/20221112/donor-1831060745.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802012342_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_aad57f457647fdf954c8b99fa221da09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
11:12 02.02.2023 (обновлено: 13:01 02.02.2023)
Доноры органов смогут бесплатно проходить медобследования
Минздрав: доноры органов смогут бесплатно проходить медобследования
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Доноры органов и тканей, которые дали письменное согласие, смогут бесплатно проходить все необходимые медицинские обследования, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Доноры органов и тканей, давшие письменное информированное согласие на трансплантацию, будут бесплатно проходить все необходимые медицинские обследования. Соответствующая норма включена в программу государственных гарантий на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утверждённую правительством", - говорится в сообщении.
Предварительное обследование доноров будет проводиться за счет федерального и регионального бюджетов, уточнили в пресс-службе.
Прижизненное родственное донорство органов – это общемировая практика, направленная на спасение жизни пациентов, ожидающих трансплантацию органов, уточнили в пресс-службе.
Главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава России, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова Минздрава России, академик РАН Сергей Готье
пояснил журналистам, что прижизненное родственное донорство прежде всего необходимо, когда тяжелобольной ребенок не в состоянии ожидать орган от посмертного донора.