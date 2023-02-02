https://ria.ru/20230202/donor-1849173242.html

Доноры органов смогут бесплатно проходить медобследования

Доноры органов смогут бесплатно проходить медобследования - РИА Новости, 02.02.2023

Доноры органов смогут бесплатно проходить медобследования

Доноры органов и тканей, которые дали письменное согласие, смогут бесплатно проходить все необходимые медицинские обследования, сообщила пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T11:12

2023-02-02T11:12

2023-02-02T13:01

общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Доноры органов и тканей, которые дали письменное согласие, смогут бесплатно проходить все необходимые медицинские обследования, сообщила пресс-служба Минздрава России."Доноры органов и тканей, давшие письменное информированное согласие на трансплантацию, будут бесплатно проходить все необходимые медицинские обследования. Соответствующая норма включена в программу государственных гарантий на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утверждённую правительством", - говорится в сообщении.Предварительное обследование доноров будет проводиться за счет федерального и регионального бюджетов, уточнили в пресс-службе.Прижизненное родственное донорство органов – это общемировая практика, направленная на спасение жизни пациентов, ожидающих трансплантацию органов, уточнили в пресс-службе.Главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава России, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова Минздрава России, академик РАН Сергей Готье пояснил журналистам, что прижизненное родственное донорство прежде всего необходимо, когда тяжелобольной ребенок не в состоянии ожидать орган от посмертного донора.

https://ria.ru/20221112/donor-1831060745.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)