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Доноры органов смогут бесплатно проходить медобследования - РИА Новости, 02.02.2023
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Доноры органов смогут бесплатно проходить медобследования
Доноры органов смогут бесплатно проходить медобследования - РИА Новости, 02.02.2023
Доноры органов смогут бесплатно проходить медобследования
Доноры органов и тканей, которые дали письменное согласие, смогут бесплатно проходить все необходимые медицинские обследования, сообщила пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:12
2023-02-02T13:01
общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Доноры органов и тканей, которые дали письменное согласие, смогут бесплатно проходить все необходимые медицинские обследования, сообщила пресс-служба Минздрава России."Доноры органов и тканей, давшие письменное информированное согласие на трансплантацию, будут бесплатно проходить все необходимые медицинские обследования. Соответствующая норма включена в программу государственных гарантий на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утверждённую правительством", - говорится в сообщении.Предварительное обследование доноров будет проводиться за счет федерального и регионального бюджетов, уточнили в пресс-службе.Прижизненное родственное донорство органов – это общемировая практика, направленная на спасение жизни пациентов, ожидающих трансплантацию органов, уточнили в пресс-службе.Главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава России, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова Минздрава России, академик РАН Сергей Готье пояснил журналистам, что прижизненное родственное донорство прежде всего необходимо, когда тяжелобольной ребенок не в состоянии ожидать орган от посмертного донора.
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общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
11:12 02.02.2023 (обновлено: 13:01 02.02.2023)
 
Доноры органов смогут бесплатно проходить медобследования

Минздрав: доноры органов смогут бесплатно проходить медобследования

© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник изучает рентгеновский снимок легких
Медицинский работник изучает рентгеновский снимок легких - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник изучает рентгеновский снимок легких. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Доноры органов и тканей, которые дали письменное согласие, смогут бесплатно проходить все необходимые медицинские обследования, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Доноры органов и тканей, давшие письменное информированное согласие на трансплантацию, будут бесплатно проходить все необходимые медицинские обследования. Соответствующая норма включена в программу государственных гарантий на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утверждённую правительством", - говорится в сообщении.
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Вчера, 12:56
Предварительное обследование доноров будет проводиться за счет федерального и регионального бюджетов, уточнили в пресс-службе.
Прижизненное родственное донорство органов – это общемировая практика, направленная на спасение жизни пациентов, ожидающих трансплантацию органов, уточнили в пресс-службе.
Главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава России, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова Минздрава России, академик РАН Сергей Готье пояснил журналистам, что прижизненное родственное донорство прежде всего необходимо, когда тяжелобольной ребенок не в состоянии ожидать орган от посмертного донора.
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ОбществоРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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