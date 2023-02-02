https://ria.ru/20230202/babushka-1849264580.html

В Самаре проведут проверку из-за видео, на котором внук избивает бабушку

В Самаре проведут проверку из-за видео, на котором внук избивает бабушку - РИА Новости, 02.02.2023

В Самаре проведут проверку из-за видео, на котором внук избивает бабушку

Полиция в Самаре проводит проверку после публикации в соцсетях видео, где молодой человек избивает свою бабушку, сама женщина категорически отказалась писать... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T15:03

2023-02-02T15:03

2023-02-02T15:03

происшествия

самара

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россия

самарская область

бабушка

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САРАТОВ, 2 фев - РИА Новости. Полиция в Самаре проводит проверку после публикации в соцсетях видео, где молодой человек избивает свою бабушку, сама женщина категорически отказалась писать заявление на внука, сообщил областной главк МВД. Ранее в паблике "Подслушано Самара" в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором молодой человек в комнате избивает сидящую на полу женщину, та пытается заползти под кровать, но нападающий ставит ногу ей на голову и вновь бьет. При этом женщина произносит: "Все-все-все, хватит... За что ж ты меня так?", а сам обидчик только один раз произнес нецензурное слово, а затем молча избивал жертву, снимая видео. В посте уточняется, что 19-летний парень избил свою бабушку, а затем сам выложил видео в подростковом чате, где в переписке якобы еще грозился убить брата. "В ходе проверки, проводимой по факту выявленной в ходе мониторинга сети интернет публикации, сотрудниками полиции установлено, что 19-летний молодой человек, изображенный на видеозаписи, в настоящее время находится на стационарном лечении в медицинском учреждении. Женщина - его бабушка 1949 года рождения - категорически отказывается давать показания по данной ситуации и писать заявление на внука", - говорится в сообщении. Полицейские установили адрес, где было снято видео. "События на видео происходили в начале января 2023 года в квартире одного из домов Промышленного района города Самары. В настоящее время полицейские работают на месте происшествия, выясняют все обстоятельства произошедшего", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230202/izbienie-1849174161.html

https://ria.ru/20230202/revnost-1849253523.html

самара

россия

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, самара, дети, россия, самарская область, бабушка