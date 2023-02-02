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В Самаре проведут проверку из-за видео, на котором внук избивает бабушку - РИА Новости, 02.02.2023
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В Самаре проведут проверку из-за видео, на котором внук избивает бабушку
В Самаре проведут проверку из-за видео, на котором внук избивает бабушку - РИА Новости, 02.02.2023
В Самаре проведут проверку из-за видео, на котором внук избивает бабушку
Полиция в Самаре проводит проверку после публикации в соцсетях видео, где молодой человек избивает свою бабушку, сама женщина категорически отказалась писать... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T15:03
2023-02-02T15:03
происшествия
самара
дети
россия
самарская область
бабушка
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САРАТОВ, 2 фев - РИА Новости. Полиция в Самаре проводит проверку после публикации в соцсетях видео, где молодой человек избивает свою бабушку, сама женщина категорически отказалась писать заявление на внука, сообщил областной главк МВД. Ранее в паблике "Подслушано Самара" в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором молодой человек в комнате избивает сидящую на полу женщину, та пытается заползти под кровать, но нападающий ставит ногу ей на голову и вновь бьет. При этом женщина произносит: "Все-все-все, хватит... За что ж ты меня так?", а сам обидчик только один раз произнес нецензурное слово, а затем молча избивал жертву, снимая видео. В посте уточняется, что 19-летний парень избил свою бабушку, а затем сам выложил видео в подростковом чате, где в переписке якобы еще грозился убить брата. "В ходе проверки, проводимой по факту выявленной в ходе мониторинга сети интернет публикации, сотрудниками полиции установлено, что 19-летний молодой человек, изображенный на видеозаписи, в настоящее время находится на стационарном лечении в медицинском учреждении. Женщина - его бабушка 1949 года рождения - категорически отказывается давать показания по данной ситуации и писать заявление на внука", - говорится в сообщении. Полицейские установили адрес, где было снято видео. "События на видео происходили в начале января 2023 года в квартире одного из домов Промышленного района города Самары. В настоящее время полицейские работают на месте происшествия, выясняют все обстоятельства произошедшего", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230202/izbienie-1849174161.html
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происшествия, самара, дети, россия, самарская область, бабушка
Происшествия, Самара, Дети, Россия, Самарская область, бабушка
15:03 02.02.2023
 
В Самаре проведут проверку из-за видео, на котором внук избивает бабушку

В Самаре бабушка отказалась писать заявление на внука после видео с избиением

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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САРАТОВ, 2 фев - РИА Новости. Полиция в Самаре проводит проверку после публикации в соцсетях видео, где молодой человек избивает свою бабушку, сама женщина категорически отказалась писать заявление на внука, сообщил областной главк МВД.
Ранее в паблике "Подслушано Самара" в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором молодой человек в комнате избивает сидящую на полу женщину, та пытается заползти под кровать, но нападающий ставит ногу ей на голову и вновь бьет. При этом женщина произносит: "Все-все-все, хватит... За что ж ты меня так?", а сам обидчик только один раз произнес нецензурное слово, а затем молча избивал жертву, снимая видео. В посте уточняется, что 19-летний парень избил свою бабушку, а затем сам выложил видео в подростковом чате, где в переписке якобы еще грозился убить брата.
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"В ходе проверки, проводимой по факту выявленной в ходе мониторинга сети интернет публикации, сотрудниками полиции установлено, что 19-летний молодой человек, изображенный на видеозаписи, в настоящее время находится на стационарном лечении в медицинском учреждении. Женщина - его бабушка 1949 года рождения - категорически отказывается давать показания по данной ситуации и писать заявление на внука", - говорится в сообщении.
Полицейские установили адрес, где было снято видео. "События на видео происходили в начале января 2023 года в квартире одного из домов Промышленного района города Самары. В настоящее время полицейские работают на месте происшествия, выясняют все обстоятельства произошедшего", - отмечается в сообщении.
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