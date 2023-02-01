https://ria.ru/20230201/zakon-1849080048.html

В Совфеде объяснили механизм введения моратория на закон о госзакупках

В Совфеде объяснили механизм введения моратория на закон о госзакупках - РИА Новости, 01.02.2023

В Совфеде объяснили механизм введения моратория на закон о госзакупках

Для введения моратория на действие закона о контрактной системе нужно принимать законодательное решение, сказала РИА Новости в среду первый замглавы... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T19:50

2023-02-01T19:50

2023-02-01T19:50

россия

ирина рукавишникова

валентина матвиенко

михаил мишустин

совет федерации рф

экономика

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Для введения моратория на действие закона о контрактной системе нужно принимать законодательное решение, сказала РИА Новости в среду первый замглавы конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова. Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила ввести мораторий на закон о госзакупках до окончания спецоперации, чтобы регионы могли быстрее осваивать средства. Этот вопрос она планирует обсудить с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. "Конечно, для приостановления действия федерального закона нужен другой федеральный закон", - сказала Рукавишникова, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20230201/goszakupki-1848925774.html

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россия, ирина рукавишникова , валентина матвиенко, михаил мишустин, совет федерации рф, экономика