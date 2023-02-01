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В Москве открылась выставка, посвященная 80-летию Сталинградской битвы - РИА Новости, 01.02.2023
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В Москве открылась выставка, посвященная 80-летию Сталинградской битвы
В Москве открылась выставка, посвященная 80-летию Сталинградской битвы - РИА Новости, 01.02.2023
В Москве открылась выставка, посвященная 80-летию Сталинградской битвы
В Музее современной истории России открылась выставка "Сталинград сражается", посвященная битве, ставшей началом коренного перелома в ходе не только Великой... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T12:43
2023-02-01T12:43
москва
сталинградская битва (1942-1943)
россия
общество
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Музее современной истории России открылась выставка "Сталинград сражается", посвященная битве, ставшей началом коренного перелома в ходе не только Великой Отечественной войны, но и Второй мировой войны в целом.На выставке представлено более 350 уникальных предметов, которые были в том числе скомплектованы сотрудниками Музея революции (позднее переименованного в Музей современной истории России) летом 1943 года в Сталинграде.Центральным экспонатом стал эскиз грандиозного полотна круговой панорамы "Сталинградская битва. Разгром гитлеровских войск под Сталинградом". Помимо этого посетители смогут увидеть комплексы материалов о выдающихся советских полководцах, Сталинградском городском комитете обороны, о защитниках города, военных корреспондентах, героях тыла –фотографии, плакаты, карты военных действий, листовки, знаки отличия, награды, военную одежду.Как отметили организаторы выставки, особый интерес представляют два экспоната: эрзац-обувь немцев – плетеные лапти, которые сотрудники музея обнаружили в госпитале для немецких военнопленных, и окопная печь с надписью "Отстоять родной Сталинград!". В экспозиции также представлено советское и немецкое оружие и многочисленные военные трофеи.Большинство экспонатов былопривезено музейными работниками из научных экспедиций в места сражений, отметила генеральный директор музея Ирина Великанова."Таким образом, благодаря сотрудникам музея удалось сохранить память об одной из крупнейших битв в истории человечества и о героях, которые отдали жизни за будущее своей Родины. Поддерживать память и хранить свидетельства нашей истории и культуры очень важно. И сейчас наши сотрудники продолжают эту славную традицию: по горячим следам пополняют музейную коллекцию предметами с полей сражений в рамках научных экспедиций в Донецкую и Луганскую народные республики", – подчеркнула она.Выставка "Сталинград сражается" будет доступна для посетителей с 2 февраля по 2 апреля текущего года.
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москва, сталинградская битва (1942-1943), россия, общество, великая отечественная война (1941-1945)
Москва, Сталинградская битва (1942-1943), Россия, Общество, Великая Отечественная война (1941-1945)
12:43 01.02.2023
 

В Москве открылась выставка, посвященная 80-летию Сталинградской битвы

© РИА Новости / Георгий ЗельмаСталинград. 4 февраля 1943 г. Парад в честь освобождения города. Архивное фото
Сталинград. 4 февраля 1943 г. Парад в честь освобождения города. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Георгий Зельма
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Музее современной истории России открылась выставка "Сталинград сражается", посвященная битве, ставшей началом коренного перелома в ходе не только Великой Отечественной войны, но и Второй мировой войны в целом.
На выставке представлено более 350 уникальных предметов, которые были в том числе скомплектованы сотрудниками Музея революции (позднее переименованного в Музей современной истории России) летом 1943 года в Сталинграде.
Центральным экспонатом стал эскиз грандиозного полотна круговой панорамы "Сталинградская битва. Разгром гитлеровских войск под Сталинградом". Помимо этого посетители смогут увидеть комплексы материалов о выдающихся советских полководцах, Сталинградском городском комитете обороны, о защитниках города, военных корреспондентах, героях тыла –фотографии, плакаты, карты военных действий, листовки, знаки отличия, награды, военную одежду.
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В Вашингтоне пройдет фотовыставка "Освобождение. Сталинград"
Как отметили организаторы выставки, особый интерес представляют два экспоната: эрзац-обувь немцев – плетеные лапти, которые сотрудники музея обнаружили в госпитале для немецких военнопленных, и окопная печь с надписью "Отстоять родной Сталинград!". В экспозиции также представлено советское и немецкое оружие и многочисленные военные трофеи.
Большинство экспонатов былопривезено музейными работниками из научных экспедиций в места сражений, отметила генеральный директор музея Ирина Великанова.
"Таким образом, благодаря сотрудникам музея удалось сохранить память об одной из крупнейших битв в истории человечества и о героях, которые отдали жизни за будущее своей Родины. Поддерживать память и хранить свидетельства нашей истории и культуры очень важно. И сейчас наши сотрудники продолжают эту славную традицию: по горячим следам пополняют музейную коллекцию предметами с полей сражений в рамках научных экспедиций в Донецкую и Луганскую народные республики", – подчеркнула она.
Выставка "Сталинград сражается" будет доступна для посетителей с 2 февраля по 2 апреля текущего года.
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в медиабанк

Оборона Сталинграда (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года). Бой на одной из улиц города.

Оборона Сталинграда (17 июля 1942 г. - 2 февраля 1943 г.). Бой на одной из улиц города.
1 из 10

Оборона Сталинграда (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года). Бой на одной из улиц города.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в медиабанк

Прославленные автоматчики, герои уличных боев старший сержант Сергей Потанин и ефрейтор Тойчи Турдымаматов. Сталинград, ноябрь 1942.

Прославленные автоматчики, герои уличных боев старший сержант Сергей Потанин и ефрейтор Тойчи Турдымаматов. Сталинград, ноябрь 1942 года.
2 из 10

Прославленные автоматчики, герои уличных боев старший сержант Сергей Потанин и ефрейтор Тойчи Турдымаматов. Сталинград, ноябрь 1942.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Яков Рюмкин / Перейти в медиабанк

"Мирные воспоминания". Сталинград, 1942.

Мирные воспоминания. Сталинград. 1942 год.
3 из 10

"Мирные воспоминания". Сталинград, 1942.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
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© РИА Новости / Яков Рюмкин / Перейти в медиабанк

Оставшиеся без крова жители Сталинграда у входа в землянку, приспособленную под жилье, 1943.

Оставшиеся без крова жители Сталинграда у входа в землянку, приспособленную под жилье, 1943 год.
4 из 10

Оставшиеся без крова жители Сталинграда у входа в землянку, приспособленную под жилье, 1943.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в медиабанк

"Обед на передовую". Сталинград, январь 1943.

Обед на передовую. Сталинград, январь 1943 года.
5 из 10

"Обед на передовую". Сталинград, январь 1943.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Эммануил Евзерихин / Перейти в медиабанк

Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года). Музыкант на улице разрушенного города.

Сталинградская битва (17 июля 1942 г. - 2 февраля 1943 г.). Музыкант на улице разрушенного города.
6 из 10

Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года). Музыкант на улице разрушенного города.

© РИА Новости / Эммануил Евзерихин
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в медиабанк

Советский летчик-истребитель, Герой Советского Союза Михаил Баранов в своей крылатой машине. За период боевых действий произвел около 200 вылетов, провел 70 воздушных боев, сбил лично 24 самолета противника. Сталинград, август 1942.

Советский лётчик-истребитель, Герой Советского Союза Михаил Баранов у своей боевой машины
7 из 10

Советский летчик-истребитель, Герой Советского Союза Михаил Баранов в своей крылатой машине. За период боевых действий произвел около 200 вылетов, провел 70 воздушных боев, сбил лично 24 самолета противника. Сталинград, август 1942.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в медиабанк

"Город свободен!" Сталинград, 31 января 1943.

Город свободен!. Сталинград, 31 января 1943 года.
8 из 10

"Город свободен!" Сталинград, 31 января 1943.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в медиабанк

Командующий 62-й армией Василий Иванович Чуйков (второй справа) на митинге, посвященном освобождению Сталинграда от фашистских войск, 4 февраля 1943.

Командующий 62-й армией Василий Иванович Чуйков (справа второй) во время выступления на митинге, посвященном освобождению Сталинграда от фашистских войск. 4 февраля 1943 года.
9 из 10

Командующий 62-й армией Василий Иванович Чуйков (второй справа) на митинге, посвященном освобождению Сталинграда от фашистских войск, 4 февраля 1943.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в медиабанк

В освобожденном городе. Сталинград, февраль 1943.

В освобожденном городе. Сталинград, февраль 1943 года.
10 из 10

В освобожденном городе. Сталинград, февраль 1943.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
1 из 10

Оборона Сталинграда (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года). Бой на одной из улиц города.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
2 из 10

Прославленные автоматчики, герои уличных боев старший сержант Сергей Потанин и ефрейтор Тойчи Турдымаматов. Сталинград, ноябрь 1942.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
3 из 10

"Мирные воспоминания". Сталинград, 1942.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
Перейти в медиабанк
4 из 10

Оставшиеся без крова жители Сталинграда у входа в землянку, приспособленную под жилье, 1943.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
Перейти в медиабанк
5 из 10

"Обед на передовую". Сталинград, январь 1943.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
6 из 10

Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года). Музыкант на улице разрушенного города.

© РИА Новости / Эммануил Евзерихин
Перейти в медиабанк
7 из 10

Советский летчик-истребитель, Герой Советского Союза Михаил Баранов в своей крылатой машине. За период боевых действий произвел около 200 вылетов, провел 70 воздушных боев, сбил лично 24 самолета противника. Сталинград, август 1942.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
8 из 10

"Город свободен!" Сталинград, 31 января 1943.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
9 из 10

Командующий 62-й армией Василий Иванович Чуйков (второй справа) на митинге, посвященном освобождению Сталинграда от фашистских войск, 4 февраля 1943.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
10 из 10

В освобожденном городе. Сталинград, февраль 1943.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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