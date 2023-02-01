В Москве открылась выставка, посвященная 80-летию Сталинградской битвы

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Музее современной истории России открылась выставка "Сталинград сражается", посвященная битве, ставшей началом коренного перелома в ходе не только Великой Отечественной войны, но и Второй мировой войны в целом.На выставке представлено более 350 уникальных предметов, которые были в том числе скомплектованы сотрудниками Музея революции (позднее переименованного в Музей современной истории России) летом 1943 года в Сталинграде.Центральным экспонатом стал эскиз грандиозного полотна круговой панорамы "Сталинградская битва. Разгром гитлеровских войск под Сталинградом". Помимо этого посетители смогут увидеть комплексы материалов о выдающихся советских полководцах, Сталинградском городском комитете обороны, о защитниках города, военных корреспондентах, героях тыла –фотографии, плакаты, карты военных действий, листовки, знаки отличия, награды, военную одежду.Как отметили организаторы выставки, особый интерес представляют два экспоната: эрзац-обувь немцев – плетеные лапти, которые сотрудники музея обнаружили в госпитале для немецких военнопленных, и окопная печь с надписью "Отстоять родной Сталинград!". В экспозиции также представлено советское и немецкое оружие и многочисленные военные трофеи.Большинство экспонатов былопривезено музейными работниками из научных экспедиций в места сражений, отметила генеральный директор музея Ирина Великанова."Таким образом, благодаря сотрудникам музея удалось сохранить память об одной из крупнейших битв в истории человечества и о героях, которые отдали жизни за будущее своей Родины. Поддерживать память и хранить свидетельства нашей истории и культуры очень важно. И сейчас наши сотрудники продолжают эту славную традицию: по горячим следам пополняют музейную коллекцию предметами с полей сражений в рамках научных экспедиций в Донецкую и Луганскую народные республики", – подчеркнула она.Выставка "Сталинград сражается" будет доступна для посетителей с 2 февраля по 2 апреля текущего года.
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Музее современной истории России открылась выставка "Сталинград сражается", посвященная битве, ставшей началом коренного перелома в ходе не только Великой Отечественной войны, но и Второй мировой войны в целом.
На выставке представлено более 350 уникальных предметов, которые были в том числе скомплектованы сотрудниками Музея революции (позднее переименованного в Музей современной истории России) летом 1943 года в Сталинграде.
Центральным экспонатом стал эскиз грандиозного полотна круговой панорамы "Сталинградская битва. Разгром гитлеровских войск под Сталинградом". Помимо этого посетители смогут увидеть комплексы материалов о выдающихся советских полководцах, Сталинградском городском комитете обороны, о защитниках города, военных корреспондентах, героях тыла –фотографии, плакаты, карты военных действий, листовки, знаки отличия, награды, военную одежду.
Как отметили организаторы выставки, особый интерес представляют два экспоната: эрзац-обувь немцев – плетеные лапти, которые сотрудники музея обнаружили в госпитале для немецких военнопленных, и окопная печь с надписью "Отстоять родной Сталинград!". В экспозиции также представлено советское и немецкое оружие и многочисленные военные трофеи.
Большинство экспонатов былопривезено музейными работниками из научных экспедиций в места сражений, отметила генеральный директор музея Ирина Великанова.
"Таким образом, благодаря сотрудникам музея удалось сохранить память об одной из крупнейших битв в истории человечества и о героях, которые отдали жизни за будущее своей Родины. Поддерживать память и хранить свидетельства нашей истории и культуры очень важно. И сейчас наши сотрудники продолжают эту славную традицию: по горячим следам пополняют музейную коллекцию предметами с полей сражений в рамках научных экспедиций в Донецкую и Луганскую народные республики", – подчеркнула она.
Выставка "Сталинград сражается" будет доступна для посетителей с 2 февраля по 2 апреля текущего года.
Советский летчик-истребитель, Герой Советского Союза Михаил Баранов в своей крылатой машине. За период боевых действий произвел около 200 вылетов, провел 70 воздушных боев, сбил лично 24 самолета противника. Сталинград, август 1942.
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Советский летчик-истребитель, Герой Советского Союза Михаил Баранов в своей крылатой машине. За период боевых действий произвел около 200 вылетов, провел 70 воздушных боев, сбил лично 24 самолета противника. Сталинград, август 1942.
Советский летчик-истребитель, Герой Советского Союза Михаил Баранов в своей крылатой машине. За период боевых действий произвел около 200 вылетов, провел 70 воздушных боев, сбил лично 24 самолета противника. Сталинград, август 1942.
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