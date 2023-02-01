https://ria.ru/20230201/voz-1848909785.html

Мурашко призвал продолжить коммуникацию с ВОЗ

Мурашко призвал продолжить коммуникацию с ВОЗ - РИА Новости, 01.02.2023

Мурашко призвал продолжить коммуникацию с ВОЗ

Сторонников России во Всемирной организации здравоохранения очень много, коммуникацию с организацией нужно продолжать, закрываться - это неправильный путь,... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T12:04

2023-02-01T12:04

2023-02-01T13:45

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

воз

в мире

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Сторонников России во Всемирной организации здравоохранения очень много, коммуникацию с организацией нужно продолжать, закрываться - это неправильный путь, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Хочу сказать, что во Всемирной организации здравоохранения очень много сторонников РФ... Коммуникации в рамках ВОЗ необходимо поддерживать",- сказал Мурашко на правительственном часе в Совете Федерации. Он отметил, что продолжение таких контактов необходимо, так как это в том числе обмен информацией и решение ряда регуляторных вопросов. Закрываться и не влиять никак на принятие решений - это неправильный путь, подчеркнул министр.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что "не надо создавать поводов для самоизоляции России, для этого нет никаких оснований". По ее словам, для этого и существуют такие организации, диалоговая площадка, на которой Россия может не только сотрудничать по интересующим нашу страну вопросам, но и "отстаивать, проводить свою точку зрения, влиять на принятие решений". "Поэтому ни в коем случае нам не надо скатываться в изоляцию", - уверена спикер.

https://ria.ru/20221025/zdorove-1826713936.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, россия, михаил мурашко, воз, в мире