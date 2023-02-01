https://ria.ru/20230201/voz-1848909785.html
Мурашко призвал продолжить коммуникацию с ВОЗ
Мурашко призвал продолжить коммуникацию с ВОЗ - РИА Новости, 01.02.2023
Мурашко призвал продолжить коммуникацию с ВОЗ
Сторонников России во Всемирной организации здравоохранения очень много, коммуникацию с организацией нужно продолжать, закрываться - это неправильный путь,... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T12:04
2023-02-01T12:04
2023-02-01T13:45
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
воз
в мире
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Сторонников России во Всемирной организации здравоохранения очень много, коммуникацию с организацией нужно продолжать, закрываться - это неправильный путь, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Хочу сказать, что во Всемирной организации здравоохранения очень много сторонников РФ... Коммуникации в рамках ВОЗ необходимо поддерживать",- сказал Мурашко на правительственном часе в Совете Федерации. Он отметил, что продолжение таких контактов необходимо, так как это в том числе обмен информацией и решение ряда регуляторных вопросов. Закрываться и не влиять никак на принятие решений - это неправильный путь, подчеркнул министр.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что "не надо создавать поводов для самоизоляции России, для этого нет никаких оснований". По ее словам, для этого и существуют такие организации, диалоговая площадка, на которой Россия может не только сотрудничать по интересующим нашу страну вопросам, но и "отстаивать, проводить свою точку зрения, влиять на принятие решений". "Поэтому ни в коем случае нам не надо скатываться в изоляцию", - уверена спикер.
https://ria.ru/20221025/zdorove-1826713936.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, михаил мурашко, воз, в мире
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, ВОЗ, В мире
12:04 01.02.2023 (обновлено: 13:45 01.02.2023)
Мурашко призвал продолжить коммуникацию с ВОЗ
Мурашко заявил, что в ВОЗ очень много сторонников России и коммуникацию нужно продолжать
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Сторонников России во Всемирной организации здравоохранения очень много, коммуникацию с организацией нужно продолжать, закрываться - это неправильный путь, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Хочу сказать, что во Всемирной организации здравоохранения очень много сторонников РФ... Коммуникации в рамках ВОЗ
необходимо поддерживать",- сказал Мурашко на правительственном часе в Совете Федерации
.
Он отметил, что продолжение таких контактов необходимо, так как это в том числе обмен информацией и решение ряда регуляторных вопросов. Закрываться и не влиять никак на принятие решений - это неправильный путь, подчеркнул министр.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что "не надо создавать поводов для самоизоляции России, для этого нет никаких оснований". По ее словам, для этого и существуют такие организации, диалоговая площадка, на которой Россия может не только сотрудничать по интересующим нашу страну вопросам, но и "отстаивать, проводить свою точку зрения, влиять на принятие решений". "Поэтому ни в коем случае нам не надо скатываться в изоляцию", - уверена спикер.