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Мурашко призвал продолжить коммуникацию с ВОЗ - РИА Новости, 01.02.2023
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Мурашко призвал продолжить коммуникацию с ВОЗ
Мурашко призвал продолжить коммуникацию с ВОЗ - РИА Новости, 01.02.2023
Мурашко призвал продолжить коммуникацию с ВОЗ
Сторонников России во Всемирной организации здравоохранения очень много, коммуникацию с организацией нужно продолжать, закрываться - это неправильный путь,... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T12:04
2023-02-01T13:45
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
воз
в мире
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Сторонников России во Всемирной организации здравоохранения очень много, коммуникацию с организацией нужно продолжать, закрываться - это неправильный путь, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Хочу сказать, что во Всемирной организации здравоохранения очень много сторонников РФ... Коммуникации в рамках ВОЗ необходимо поддерживать",- сказал Мурашко на правительственном часе в Совете Федерации. Он отметил, что продолжение таких контактов необходимо, так как это в том числе обмен информацией и решение ряда регуляторных вопросов. Закрываться и не влиять никак на принятие решений - это неправильный путь, подчеркнул министр.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что "не надо создавать поводов для самоизоляции России, для этого нет никаких оснований". По ее словам, для этого и существуют такие организации, диалоговая площадка, на которой Россия может не только сотрудничать по интересующим нашу страну вопросам, но и "отстаивать, проводить свою точку зрения, влиять на принятие решений". "Поэтому ни в коем случае нам не надо скатываться в изоляцию", - уверена спикер.
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здоровье - общество, россия, михаил мурашко, воз, в мире
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, ВОЗ, В мире
12:04 01.02.2023 (обновлено: 13:45 01.02.2023)
 
Мурашко призвал продолжить коммуникацию с ВОЗ

Мурашко заявил, что в ВОЗ очень много сторонников России и коммуникацию нужно продолжать

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Сторонников России во Всемирной организации здравоохранения очень много, коммуникацию с организацией нужно продолжать, закрываться - это неправильный путь, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Хочу сказать, что во Всемирной организации здравоохранения очень много сторонников РФ... Коммуникации в рамках ВОЗ необходимо поддерживать",- сказал Мурашко на правительственном часе в Совете Федерации.
Он отметил, что продолжение таких контактов необходимо, так как это в том числе обмен информацией и решение ряда регуляторных вопросов. Закрываться и не влиять никак на принятие решений - это неправильный путь, подчеркнул министр.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что "не надо создавать поводов для самоизоляции России, для этого нет никаких оснований". По ее словам, для этого и существуют такие организации, диалоговая площадка, на которой Россия может не только сотрудничать по интересующим нашу страну вопросам, но и "отстаивать, проводить свою точку зрения, влиять на принятие решений". "Поэтому ни в коем случае нам не надо скатываться в изоляцию", - уверена спикер.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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Здоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоВОЗВ мире
 
 
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