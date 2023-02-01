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Мурашко призвал работать над минимизацией употребления вейпов

Мурашко призвал работать над минимизацией употребления вейпов - РИА Новости, 01.02.2023

Мурашко призвал работать над минимизацией употребления вейпов

Употребление вейпов в России надо минимизировать, фактически нужно перестать вовлекать население в эту привычку, заявил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T12:28

2023-02-01T12:28

2023-02-01T12:28

общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

вейпы

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Употребление вейпов в России надо минимизировать, фактически нужно перестать вовлекать население в эту привычку, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Министерство здравоохранения получило награду ВОЗ за самую активную работу по снижению потребления табака. Вейпы, мы считаем, также та тема, которая должна быть минимизирована и фактически уйти от вовлечения детского, особенно, населения, но и в целом населения страны. Поэтому мы категорически стоим на позиции по сокращению употребления этого", - сказал Мурашко на правительственном часе в Совете Федерации. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам внести предложения о возможном запрете вейпов из-за их растущей популярности среди несовершеннолетних. Член комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ранее заявлял РИА Новости о намерении обратиться в соответствующие ведомства для оценки идеи запрета вейпов в РФ.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, вейпы