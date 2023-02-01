https://ria.ru/20230201/veyp-1848918846.html
Мурашко призвал работать над минимизацией употребления вейпов
Мурашко призвал работать над минимизацией употребления вейпов - РИА Новости, 01.02.2023
Мурашко призвал работать над минимизацией употребления вейпов
Употребление вейпов в России надо минимизировать, фактически нужно перестать вовлекать население в эту привычку, заявил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T12:28
2023-02-01T12:28
2023-02-01T12:28
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
вейпы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847678344_0:140:2089:1315_1920x0_80_0_0_1116729102728e1d4f6498d8fed2761b.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Употребление вейпов в России надо минимизировать, фактически нужно перестать вовлекать население в эту привычку, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Министерство здравоохранения получило награду ВОЗ за самую активную работу по снижению потребления табака. Вейпы, мы считаем, также та тема, которая должна быть минимизирована и фактически уйти от вовлечения детского, особенно, населения, но и в целом населения страны. Поэтому мы категорически стоим на позиции по сокращению употребления этого", - сказал Мурашко на правительственном часе в Совете Федерации. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам внести предложения о возможном запрете вейпов из-за их растущей популярности среди несовершеннолетних. Член комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ранее заявлял РИА Новости о намерении обратиться в соответствующие ведомства для оценки идеи запрета вейпов в РФ.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847678344_0:0:1913:1435_1920x0_80_0_0_d1638dd6dbf2ce0aa89e5cf9547abbae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, вейпы
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Вейпы
Мурашко призвал работать над минимизацией употребления вейпов
Мурашко считает, что необходимо перестать вовлекать россиян в привычку курить вейпы