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Мурашко призвал работать над минимизацией употребления вейпов - РИА Новости, 01.02.2023
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Мурашко призвал работать над минимизацией употребления вейпов
Мурашко призвал работать над минимизацией употребления вейпов - РИА Новости, 01.02.2023
Мурашко призвал работать над минимизацией употребления вейпов
Употребление вейпов в России надо минимизировать, фактически нужно перестать вовлекать население в эту привычку, заявил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T12:28
2023-02-01T12:28
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
вейпы
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Употребление вейпов в России надо минимизировать, фактически нужно перестать вовлекать население в эту привычку, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Министерство здравоохранения получило награду ВОЗ за самую активную работу по снижению потребления табака. Вейпы, мы считаем, также та тема, которая должна быть минимизирована и фактически уйти от вовлечения детского, особенно, населения, но и в целом населения страны. Поэтому мы категорически стоим на позиции по сокращению употребления этого", - сказал Мурашко на правительственном часе в Совете Федерации. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам внести предложения о возможном запрете вейпов из-за их растущей популярности среди несовершеннолетних. Член комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ранее заявлял РИА Новости о намерении обратиться в соответствующие ведомства для оценки идеи запрета вейпов в РФ.
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, вейпы
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Вейпы
12:28 01.02.2023
 
Мурашко призвал работать над минимизацией употребления вейпов

Мурашко считает, что необходимо перестать вовлекать россиян в привычку курить вейпы

© iStock.com / Yaroslav LitunЭлектронная сигарета
Электронная сигарета - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© iStock.com / Yaroslav Litun
Электронная сигарета. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Употребление вейпов в России надо минимизировать, фактически нужно перестать вовлекать население в эту привычку, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Министерство здравоохранения получило награду ВОЗ за самую активную работу по снижению потребления табака. Вейпы, мы считаем, также та тема, которая должна быть минимизирована и фактически уйти от вовлечения детского, особенно, населения, но и в целом населения страны. Поэтому мы категорически стоим на позиции по сокращению употребления этого", - сказал Мурашко на правительственном часе в Совете Федерации.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам внести предложения о возможном запрете вейпов из-за их растущей популярности среди несовершеннолетних. Член комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ранее заявлял РИА Новости о намерении обратиться в соответствующие ведомства для оценки идеи запрета вейпов в РФ.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоВейпы
 
 
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