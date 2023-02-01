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В МИД России предупредили о последствиях гонений Киева на УПЦ

В МИД России предупредили о последствиях гонений Киева на УПЦ - РИА Новости, 01.02.2023

В МИД России предупредили о последствиях гонений Киева на УПЦ

Гонения Киева на каноническое православие могут вызвать крупнейший внутриконфессиональный конфликт в современной истории Европы, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T06:21

2023-02-01T06:21

2023-02-01T09:51

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Гонения Киева на каноническое православие могут вызвать крупнейший внутриконфессиональный конфликт в современной истории Европы, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович. "На недавнем заседании Совета Безопасности ООН привлекли внимание к угрожающим последствиям государственной политики Киева по гонению на каноническое православие, что может привести к крупнейшему внутриконфессиональному конфликту в современной истории Европы", - сказал дипломат. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза ООН, что Россия обладает информацией о подготовке ряда инициатив на Украине с целью полной ликвидации канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Уголовные дела против епископов и священников канонической УПЦ возбуждаются по надуманным причинам, заявил на том же заседании председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Давление на каноническую Украинскую православную церковь - крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, - началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины". Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на раскольников с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". В начале января 2023 года власти отобрали у УПЦ Трапезную церковь, а также Успенский собор - главный храм Киево-Печерской лавры, в котором сразу же разрешили совершить "богослужение" раскольникам из так называемой ПЦУ. Позже Зеленский заявил о приостановлении гражданства ряда представителей духовенства УПЦ. Читайте полный текст интервью Геннадия Аскальдовича >>

https://ria.ru/20230125/sanktsii-1847269545.html

https://ria.ru/20230122/khram-1846609320.html

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в мире, украина, россия, киев, василий небензя, оон, московский патриархат, украинская православная церковь