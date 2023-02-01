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Геннадий Аскальдович: на Западе идет фронтальная атака на все русское

Геннадий Аскальдович: на Западе идет фронтальная атака на все русское - РИА Новости, 01.02.2023

Геннадий Аскальдович: на Западе идет фронтальная атака на все русское

Киевские власти оказывают беспрецедентное давление на Украинскую православную церковь, в том числе, чтобы разъединить русский и украинский народы, заявил... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T09:00

2023-02-01T09:00

2023-02-01T09:00

интервью

россия

украина

африка

михаил подоляк

владимир зеленский

владимир путин

русская православная церковь

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Киевские власти оказывают беспрецедентное давление на Украинскую православную церковь, в том числе, чтобы разъединить русский и украинский народы, заявил спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович. В интервью корреспонденту РИА Новости Дарье Лабутиной он рассказал, к каким последствиям может привести неприемлемый курс Киева, какие шаги предпринимает Москва для недопущения этого, и в каких странах РПЦ намерена расширить свое духовное присутствие.– В последние месяцы ситуация с гонениями против Украинской православной церкви (УПЦ) обострилась до предела. Апофеозом стал недавний отказ священнослужителям канонической УПЦ в доступе в два храма Киево-Печерской лавры и начало процесса изъятия святынь Лавры в пользу так называемой Православной церкви Украины. Как бы вы могли прокомментировать эти события?– Произошедшее недавно насильственное изъятие святынь Киево-Печерской Лавры в пользу раскольнической Православной церкви Украины вписывается в общую картину системного кризиса мирового православия, вызванного политикой Константинопольского патриархата, США и других стран Запада, поощряющей раскольников. Наиболее благодатную почву эта политика нашла на Украине, где националистический киевский режим на протяжении последних девяти лет активно пытается создать "свою" православную церковь. Но разве может вызвать доверие церковь, которая выстраивает деятельность, опираясь на штыки силовых структур, путем захвата чужого имущества, попрания чувств верующих? Рассматриваем это как кощунственный политический заказ.– Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в будущем в стране не будет двух православных церквей. Как в Москве смотрят на эти действия украинских властей? Возможно ли как-то отстаивать свободу вероисповедания прихожан Украинской православной церкви? Как вы считаете, зачем Владимиру Зеленскому понадобилось бороться с религиозным институтом?– Киевский режим и Запад пытаются разъединить русский и украинский народы, разрушить духовную близость русских и украинских православных верующих, даже несмотря на решение Украинской православной церкви о независимости от Московского патриархата. В последнее время этот процесс приобрел угрожающую разрушительную силу. Для этой цели киевскими властями применяется целый комплекс репрессивных инструментов: от преследований за посещение церквей и храмов до запугивания и навязывания гражданам обрядов повторного крещения и венчания. Все эти действия киевского режима неприемлемы и противоречат основополагающим международно-правовым документам, запрещающим вмешательство государства в дела церкви и духовную жизнь простых граждан.В очередной раз призываем международные правозащитные организации оказать влияние на зарвавшиеся киевские власти и обеспечить нормальное функционирование канонической православной церкви на Украине. Со своей стороны, намерены решительно поднимать эту тему и требовать от киевского режима соблюдения своих обязательств на различных международных площадках.В частности, на недавнем заседании Совета Безопасности ООН привлекли внимание к угрожающим последствиям государственной политики Киева по гонению на каноническое православие, что может привести к крупнейшему внутриконфессиональному конфликту в современной истории Европы.– В связи с применяемой повсеместно на Западе "политикой отмены" России и русской культуры осложнилась ли деятельность Русской православной церкви в недружественных России государствах? Фиксируются ли случаи гонений на приходы РПЦ и нарушения прав прихожан?– После начала специальной военной операции являемся свидетелями фронтальной атаки на все русское за рубежом. Не обошел этот негативный процесс и Русскую православную церковь. Ее представители в ряде недружественных стран, а также священнослужители автокефальных церквей подверглись жесткому морально-психологическому прессингу. Православных священников заставляют однозначно осудить спецоперацию и политику президента Владимира Путина, разорвать отношения с РПЦ, перейти в лоно раскольнической православной церкви на Украине. Причем этот процесс разворачивался латентно, не исключая также и формы беспрецедентного открытого давления на каноническую церковь, как например, в прибалтийских государствах, в стремлении добиться закрепления за православными церквями этих стран автокефального статуса и, соответственно, отрыва от материнской православной церкви Московского патриархата.Хотели бы напомнить инициаторам подобных действий, что Русская православная церковь всегда занимала патриотическую позицию в нашей стране, но, как это и принято в авторитетной и ответственной конфессии, стояла и стоит вне политики, и всегда радела за мирное урегулирование возникающих между государствами проблем. Эта позиция неоднократно озвучивалась иерархами Русской православной церкви, прежде всего патриархом Кириллом. Стремление заставить представителей Русской православной церкви действовать вопреки каноническим традициям православия – это грубейшее давление на одну из влиятельных поместных церквей, что является циничным вмешательством государства в ее дела и противоречит международно принятым нормам. Отвергаем эту политику и призываем европейские власти и политиков вернуться в правовое поле и прекратить гонения на представителей канонической Русской православной церкви.– Африканский экзархат РПЦ ведет активную деятельность на континенте. Какое содействие ему оказывает МИД России?– Насколько нам известно, интерес к Африканскому континенту у РПЦ был всегда – там во все времена сохранялось позитивное отношение к нашей стране, имеются немалые общины наших соотечественников. В конце 2021 года после того, как в лоно РПЦ были приняты около 100 православных священников Александрийской православной церкви, несогласных с поддержкой украинских раскольников со стороны Александрийского патриархата, и был создан африканский Патриарший экзархат РПЦ, эта работа приобрела более целенаправленный и конкретный характер. Объем работы, конечно, предстоит осуществить немалый.Со своей стороны, российские диппредставительства в рамках соответствующих компетенций готовы оказать РПЦ помощь в осуществлении ее миссии на Африканском континенте. В частности, было оказано содействие в проведении визитов и встреч иерархов и священников Русской православной церкви с руководством ряда африканских государств. Оказывается помощь в юридическом оформлении прав на религиозную деятельность, а также решении целого ряда организационно-бытовых вопросов. Безусловно, глобальная задача – перспективное строительство православных храмов на территории ряда государств, что потребует дополнительных договоренностей, солидных финансовых вложений и определенного времени.Насколько известно, РПЦ на данном этапе на базе Сретенской духовной академии уже проводит подготовку священнослужителей для православных приходов на территории Африки.– В последнее время все больше говорится о корректировке внешнеполитических приоритетов России. События последнего года сделали более ощутимым разворот с Запада на Восток и другие конструктивно настроенные регионы. В этой связи какими вы видите перспективы развития сотрудничества по религиозной линии со странами Азии, Африки и иных регионов?– Россия рассматривает государства, которые не присоединились к оголтелой русофобской линии Запада, как регионы перспективного роста, и мы, разумеется, заинтересованы в том, чтобы духовное присутствие Русской православной церкви на этом пространстве только расширялось. Хотел бы подчеркнуть, что церковь не рассматривается нами как инструмент внешней политики, как это делает коллективный Запад. Русское православие – наша традиционная религия, основанная на тысячелетних традициях и ценностях, и скажем так, носитель нашей "институциональной памяти". И мы заинтересованы в том, чтобы основы нашего восприятия мира, фундаментом которых является православие, широко распространялись в мире.В отношении перспектив надеемся, что РПЦ продолжит и дальше развивать двусторонние связи с мировыми религиям, увеличивать количество своих храмов и приходов в зарубежье. Насколько нам известно, сейчас имеются планы по строительству православных церковных сооружений в странах Юго-Восточной Азии, а также, как я упоминал, в ряде стран Африки. В рамках своей компетенции МИД России будет оказывать этому процессу информационно-консультационное и иное сопровождение.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, россия, украина, африка, михаил подоляк, владимир зеленский, владимир путин, русская православная церковь, украинская православная церковь, московский патриархат, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), культура, религия