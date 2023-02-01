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В Сети исправили прогноз МИД Украины о скорой победе ВСУ, добавив два слова - РИА Новости, 01.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/ukraina-1849079068.html
В Сети исправили прогноз МИД Украины о скорой победе ВСУ, добавив два слова
В Сети исправили прогноз МИД Украины о скорой победе ВСУ, добавив два слова - РИА Новости, 01.02.2023
В Сети исправили прогноз МИД Украины о скорой победе ВСУ, добавив два слова
Пользователи Twitter высмеяли заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника после слов о скорой победе ВСУ. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T19:44
2023-02-01T21:09
в мире
украина
россия
донбасс
андрей мельник
владимир путин
twitter
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника после слов о скорой победе ВСУ.Так, дипломат опубликовал фотографию украинской столицы, отметив хорошую погоду и сообщив о скором "триумфе Киева". Пользователи в комментариях с иронией указали, что победа светит Украине разве что на Евровидении."Очень смешно. Украина выиграет Евровидение, но не более того", — написал один из комментаторов. "Единственные победители на Украине — это, как обычно, коррумпированные политики и олигархи", — добавил второй."Победой для Украины будет падение режима Зеленского", — заметил еще один читатель."Украина уже проиграла, вы прекрасно знаете это. Я не сомневаюсь, что вы сами сбежите в Европу", — предположил пользователь."Это знак! Конечно, солнце светит только украинскому правительству и никому больше. В конце концов, солнце теперь вращается вокруг Украины", — иронично отметил другой.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
https://ria.ru/20230201/ukraina-1848995476.html
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в мире, украина, россия, донбасс, андрей мельник, владимир путин, twitter, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Донбасс, Андрей Мельник, Владимир Путин, Twitter, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
19:44 01.02.2023 (обновлено: 21:09 01.02.2023)
 
В Сети исправили прогноз МИД Украины о скорой победе ВСУ, добавив два слова

Пользователи Twitter высмеяли замглавы МИД Украины Мельника за пост о погоде и победе ВСУ

© Фото : MFA of UkraineЗаместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник
Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© Фото : MFA of Ukraine
Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника после слов о скорой победе ВСУ.
Так, дипломат опубликовал фотографию украинской столицы, отметив хорошую погоду и сообщив о скором "триумфе Киева". Пользователи в комментариях с иронией указали, что победа светит Украине разве что на Евровидении.
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"Очень смешно. Украина выиграет Евровидение, но не более того", — написал один из комментаторов.
"Единственные победители на Украине — это, как обычно, коррумпированные политики и олигархи", — добавил второй.
"Победой для Украины будет падение режима Зеленского", — заметил еще один читатель.
"Украина уже проиграла, вы прекрасно знаете это. Я не сомневаюсь, что вы сами сбежите в Европу", — предположил пользователь.
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"Это знак! Конечно, солнце светит только украинскому правительству и никому больше. В конце концов, солнце теперь вращается вокруг Украины", — иронично отметил другой.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
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