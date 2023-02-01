https://ria.ru/20230201/ukraina-1849079068.html

В Сети исправили прогноз МИД Украины о скорой победе ВСУ, добавив два слова

В Сети исправили прогноз МИД Украины о скорой победе ВСУ, добавив два слова - РИА Новости, 01.02.2023

В Сети исправили прогноз МИД Украины о скорой победе ВСУ, добавив два слова

Пользователи Twitter высмеяли заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника после слов о скорой победе ВСУ. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T19:44

2023-02-01T19:44

2023-02-01T21:09

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника после слов о скорой победе ВСУ.Так, дипломат опубликовал фотографию украинской столицы, отметив хорошую погоду и сообщив о скором "триумфе Киева". Пользователи в комментариях с иронией указали, что победа светит Украине разве что на Евровидении."Очень смешно. Украина выиграет Евровидение, но не более того", — написал один из комментаторов. "Единственные победители на Украине — это, как обычно, коррумпированные политики и олигархи", — добавил второй."Победой для Украины будет падение режима Зеленского", — заметил еще один читатель."Украина уже проиграла, вы прекрасно знаете это. Я не сомневаюсь, что вы сами сбежите в Европу", — предположил пользователь."Это знак! Конечно, солнце светит только украинскому правительству и никому больше. В конце концов, солнце теперь вращается вокруг Украины", — иронично отметил другой.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.

https://ria.ru/20230201/ukraina-1848995476.html

https://ria.ru/20230201/duda-1849063215.html

https://ria.ru/20230131/zapasy-1848457136.html

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в мире, украина, россия, донбасс, андрей мельник, владимир путин, twitter, вооруженные силы украины