https://ria.ru/20230201/ukraina-1849038755.html
Медведев назвал напрасными призывы Джонсона передать Украине истребители
Медведев назвал напрасными призывы Джонсона передать Украине истребители - РИА Новости, 01.02.2023
Медведев назвал напрасными призывы Джонсона передать Украине истребители
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "напрасными" призывы бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона передать Украине истребители,... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:33
2023-02-01T17:33
2023-02-01T17:47
специальная военная операция на украине
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великобритания
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борис джонсон
дмитрий медведев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "напрасными" призывы бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона передать Украине истребители, заявив, что провалившемуся украинскому государству уже ничего не поможет.Ранее Джонсон в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о необходимости поставок истребителей F-16 Украине, заявил, что Киеву нужно передать все необходимое как можно скорее, чтобы "сберечь время, деньги и жизни людей"."Борис Джонсон, лохматый журналист и фанат незаконных вечеринок во время локдауна, опять требует истребителей для Киева. Все напрасно. Ничто не поможет провалившемуся украинскому государству", - написал Медведев в своем англоязычном Twitter.
https://ria.ru/20230128/medvedev-1848095987.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Россия, Борис Джонсон, Дмитрий Медведев, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:33 01.02.2023 (обновлено: 17:47 01.02.2023)
Медведев назвал напрасными призывы Джонсона передать Украине истребители
Медведев заявил, что Украине не поможет уже ничто, в том числе и истребители от Джонсона