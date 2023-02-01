https://ria.ru/20230201/ukraina-1849038755.html

Медведев назвал напрасными призывы Джонсона передать Украине истребители

Медведев назвал напрасными призывы Джонсона передать Украине истребители - РИА Новости, 01.02.2023

Медведев назвал напрасными призывы Джонсона передать Украине истребители

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "напрасными" призывы бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона передать Украине истребители,... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T17:33

2023-02-01T17:33

2023-02-01T17:47

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "напрасными" призывы бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона передать Украине истребители, заявив, что провалившемуся украинскому государству уже ничего не поможет.Ранее Джонсон в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о необходимости поставок истребителей F-16 Украине, заявил, что Киеву нужно передать все необходимое как можно скорее, чтобы "сберечь время, деньги и жизни людей"."Борис Джонсон, лохматый журналист и фанат незаконных вечеринок во время локдауна, опять требует истребителей для Киева. Все напрасно. Ничто не поможет провалившемуся украинскому государству", - написал Медведев в своем англоязычном Twitter.

https://ria.ru/20230128/medvedev-1848095987.html

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Кирилл Волков

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