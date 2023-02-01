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Медведев назвал напрасными призывы Джонсона передать Украине истребители - РИА Новости, 01.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/ukraina-1849038755.html
Медведев назвал напрасными призывы Джонсона передать Украине истребители
Медведев назвал напрасными призывы Джонсона передать Украине истребители - РИА Новости, 01.02.2023
Медведев назвал напрасными призывы Джонсона передать Украине истребители
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "напрасными" призывы бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона передать Украине истребители,... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:33
2023-02-01T17:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
россия
борис джонсон
дмитрий медведев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "напрасными" призывы бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона передать Украине истребители, заявив, что провалившемуся украинскому государству уже ничего не поможет.Ранее Джонсон в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о необходимости поставок истребителей F-16 Украине, заявил, что Киеву нужно передать все необходимое как можно скорее, чтобы "сберечь время, деньги и жизни людей"."Борис Джонсон, лохматый журналист и фанат незаконных вечеринок во время локдауна, опять требует истребителей для Киева. Все напрасно. Ничто не поможет провалившемуся украинскому государству", - написал Медведев в своем англоязычном Twitter.
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в мире, украина, великобритания, россия, борис джонсон, дмитрий медведев, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Россия, Борис Джонсон, Дмитрий Медведев, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:33 01.02.2023 (обновлено: 17:47 01.02.2023)
 
Медведев назвал напрасными призывы Джонсона передать Украине истребители

Медведев заявил, что Украине не поможет уже ничто, в том числе и истребители от Джонсона

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "напрасными" призывы бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона передать Украине истребители, заявив, что провалившемуся украинскому государству уже ничего не поможет.
Ранее Джонсон в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о необходимости поставок истребителей F-16 Украине, заявил, что Киеву нужно передать все необходимое как можно скорее, чтобы "сберечь время, деньги и жизни людей".
"Борис Джонсон, лохматый журналист и фанат незаконных вечеринок во время локдауна, опять требует истребителей для Киева. Все напрасно. Ничто не поможет провалившемуся украинскому государству", - написал Медведев в своем англоязычном Twitter.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияРоссияБорис ДжонсонДмитрий МедведевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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