https://ria.ru/20230201/ukraina-1848986095.html

На Украине уволили и.о. главы таможни и двух его заместителей

На Украине уволили и.о. главы таможни и двух его заместителей - РИА Новости, 01.02.2023

На Украине уволили и.о. главы таможни и двух его заместителей

Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявил, что в среду по решению кабинета министров уволены и.о. председателя Государственной таможенной службы... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T15:19

2023-02-01T15:19

2023-02-01T16:30

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алексей гончаренко

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявил, что в среду по решению кабинета министров уволены и.о. председателя Государственной таможенной службы Украины Вячеслав Демченко и его заместители Александр Щуцкий и Руслан Черкасский.Ранее в среду Гончаренко сообщал, что ожидается увольнение всего руководящего состава таможни Украины. По его словам, и.о. главы таможни будет заместитель нынешнего председателя Сергей Звягинцев."Кабмин уволил руководящий состав таможни. Уволены: и.о. Демченко и его замы – Щуцкий и Черкасский", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.В свою очередь интернет-издание "Страна" со ссылкой на близкий к таможне источник сообщило, что увольнение топ-руководства таможни происходит по инициативе Владимира Зеленского: "Убирают потому, что оно стало слишком токсичным и попало в большое количество скандалов". По информации собеседника издания, сейчас обсуждают несколько кандидатур на должность главы таможни, среди которых Меси Найем, родной брат Мустафы Найема, возглавляющего Агентство восстановления и развития инфраструктуры, заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков и экс-глава Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль.Зеленский заявлял, что после "кадрового затишья" будут уволены еще и те чиновники, которые не соответствуют требованиям правительства и общества.Ранее лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива со ссылкой на источники в Государственной таможенной службе Украины заявил, что офис Владимира Зеленского организовал систему теневых сборов на пунктах пропуска, которая приносит более 10 миллионов долларов незаконных доходов ежемесячно. По его словам, схему курируют глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев, также в нее вовлечены и.о. главы таможенной службы Вячеслав Демченко и его первый заместитель Александр Щуцкий, которые контролируют в том числе департамент по борьбе с контрабандой.

https://ria.ru/20230130/ukraina-1848460726.html

https://ria.ru/20230127/zelenskiy-1848024615.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, верховная рада украины, алексей гончаренко, ситуация в днр и лнр