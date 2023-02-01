15:19 01.02.2023 (обновлено: 16:30 01.02.2023)
На Украине уволили и.о. главы таможни и двух его заместителей
Правительство Украины уволило и.о. главы таможни Демченко и двух его заместителей
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкАвтомобили на международном пункте пропуска "Краковец - Корчева" (Украина - Польша) во Львовской области
Автомобили на международном пункте пропуска "Краковец - Корчева" (Украина - Польша) во Львовской области. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявил, что в среду по решению кабинета министров уволены и.о. председателя Государственной таможенной службы Украины Вячеслав Демченко и его заместители Александр Щуцкий и Руслан Черкасский.
Ранее в среду Гончаренко сообщал, что ожидается увольнение всего руководящего состава таможни Украины. По его словам, и.о. главы таможни будет заместитель нынешнего председателя Сергей Звягинцев.
"Кабмин уволил руководящий состав таможни. Уволены: и.о. Демченко и его замы – Щуцкий и Черкасский", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
В свою очередь интернет-издание "Страна" со ссылкой на близкий к таможне источник сообщило, что увольнение топ-руководства таможни происходит по инициативе Владимира Зеленского: "Убирают потому, что оно стало слишком токсичным и попало в большое количество скандалов". По информации собеседника издания, сейчас обсуждают несколько кандидатур на должность главы таможни, среди которых Меси Найем, родной брат Мустафы Найема, возглавляющего Агентство восстановления и развития инфраструктуры, заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков и экс-глава Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль.
Зеленский заявлял, что после "кадрового затишья" будут уволены еще и те чиновники, которые не соответствуют требованиям правительства и общества.
Ранее лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива со ссылкой на источники в Государственной таможенной службе Украины заявил, что офис Владимира Зеленского организовал систему теневых сборов на пунктах пропуска, которая приносит более 10 миллионов долларов незаконных доходов ежемесячно. По его словам, схему курируют глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев, также в нее вовлечены и.о. главы таможенной службы Вячеслав Демченко и его первый заместитель Александр Щуцкий, которые контролируют в том числе департамент по борьбе с контрабандой.