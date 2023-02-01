Рейтинг@Mail.ru
На Украине уволили и.о. главы таможни и двух его заместителей - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230201/ukraina-1848986095.html
На Украине уволили и.о. главы таможни и двух его заместителей
На Украине уволили и.о. главы таможни и двух его заместителей - РИА Новости, 01.02.2023
На Украине уволили и.о. главы таможни и двух его заместителей
Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявил, что в среду по решению кабинета министров уволены и.о. председателя Государственной таможенной службы... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T15:19
2023-02-01T16:30
украина
в мире
верховная рада украины
алексей гончаренко
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156274/64/1562746464_0:333:3048:2048_1920x0_80_0_0_0cf6a7ac0b8df27e9ea5b4f47acb6d8a.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявил, что в среду по решению кабинета министров уволены и.о. председателя Государственной таможенной службы Украины Вячеслав Демченко и его заместители Александр Щуцкий и Руслан Черкасский.Ранее в среду Гончаренко сообщал, что ожидается увольнение всего руководящего состава таможни Украины. По его словам, и.о. главы таможни будет заместитель нынешнего председателя Сергей Звягинцев."Кабмин уволил руководящий состав таможни. Уволены: и.о. Демченко и его замы – Щуцкий и Черкасский", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.В свою очередь интернет-издание "Страна" со ссылкой на близкий к таможне источник сообщило, что увольнение топ-руководства таможни происходит по инициативе Владимира Зеленского: "Убирают потому, что оно стало слишком токсичным и попало в большое количество скандалов". По информации собеседника издания, сейчас обсуждают несколько кандидатур на должность главы таможни, среди которых Меси Найем, родной брат Мустафы Найема, возглавляющего Агентство восстановления и развития инфраструктуры, заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков и экс-глава Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль.Зеленский заявлял, что после "кадрового затишья" будут уволены еще и те чиновники, которые не соответствуют требованиям правительства и общества.Ранее лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива со ссылкой на источники в Государственной таможенной службе Украины заявил, что офис Владимира Зеленского организовал систему теневых сборов на пунктах пропуска, которая приносит более 10 миллионов долларов незаконных доходов ежемесячно. По его словам, схему курируют глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев, также в нее вовлечены и.о. главы таможенной службы Вячеслав Демченко и его первый заместитель Александр Щуцкий, которые контролируют в том числе департамент по борьбе с контрабандой.
https://ria.ru/20230130/ukraina-1848460726.html
https://ria.ru/20230127/zelenskiy-1848024615.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156274/64/1562746464_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_992424b91c782ff1083b88b45d79691e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, верховная рада украины, алексей гончаренко, ситуация в днр и лнр
Украина, В мире, Верховная Рада Украины, Алексей Гончаренко, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:19 01.02.2023 (обновлено: 16:30 01.02.2023)
 
На Украине уволили и.о. главы таможни и двух его заместителей

Правительство Украины уволило и.о. главы таможни Демченко и двух его заместителей

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкАвтомобили на международном пункте пропуска "Краковец - Корчева" (Украина - Польша) во Львовской области
Автомобили на международном пункте пропуска Краковец - Корчева (Украина - Польша) во Львовской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобили на международном пункте пропуска "Краковец - Корчева" (Украина - Польша) во Львовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявил, что в среду по решению кабинета министров уволены и.о. председателя Государственной таможенной службы Украины Вячеслав Демченко и его заместители Александр Щуцкий и Руслан Черкасский.
Ранее в среду Гончаренко сообщал, что ожидается увольнение всего руководящего состава таможни Украины. По его словам, и.о. главы таможни будет заместитель нынешнего председателя Сергей Звягинцев.
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 16:20Специальная военная операция на Украине
В Раде считают, что глава офиса Зеленского смещает нелояльных министров
"Кабмин уволил руководящий состав таможни. Уволены: и.о. Демченко и его замы – Щуцкий и Черкасский", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
В свою очередь интернет-издание "Страна" со ссылкой на близкий к таможне источник сообщило, что увольнение топ-руководства таможни происходит по инициативе Владимира Зеленского: "Убирают потому, что оно стало слишком токсичным и попало в большое количество скандалов". По информации собеседника издания, сейчас обсуждают несколько кандидатур на должность главы таможни, среди которых Меси Найем, родной брат Мустафы Найема, возглавляющего Агентство восстановления и развития инфраструктуры, заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков и экс-глава Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль.
Зеленский заявлял, что после "кадрового затишья" будут уволены еще и те чиновники, которые не соответствуют требованиям правительства и общества.
Ранее лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива со ссылкой на источники в Государственной таможенной службе Украины заявил, что офис Владимира Зеленского организовал систему теневых сборов на пунктах пропуска, которая приносит более 10 миллионов долларов незаконных доходов ежемесячно. По его словам, схему курируют глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев, также в нее вовлечены и.о. главы таможенной службы Вячеслав Демченко и его первый заместитель Александр Щуцкий, которые контролируют в том числе департамент по борьбе с контрабандой.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 21:38
Все вышло из-под контроля. В Киеве заявили, что Запад взялся за Зеленского
 
УкраинаВ миреВерховная Рада УкраиныАлексей ГончаренкоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала