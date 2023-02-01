https://ria.ru/20230201/ukraina-1848961306.html

США за сутки принудили бы Киев к диалогу, если бы хотели, заявила Матвиенко

США за сутки принудили бы Киев к диалогу, если бы хотели, заявила Матвиенко - РИА Новости, 01.02.2023

США за сутки принудили бы Киев к диалогу, если бы хотели, заявила Матвиенко

Если бы США захотели, они бы за сутки посадили Киев за стол переговоров, но они не делают этого сознательно, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T14:22

2023-02-01T14:22

2023-02-01T15:10

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Если бы США захотели, они бы за сутки посадили Киев за стол переговоров, но они не делают этого сознательно, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко."Можно по-разному относиться к бывшему президенту США Дональду Трампу, но, мне кажется, он очень точно сказал: "Если бы США захотели, они бы за сутки посадили за стол переговоров". Мне кажется, это точно высказанная мысль. Они не делают этого сознательно", - сказала она, отвечая на вопросы журналистов.Спикер также добавила, что "если бы они (США – ред.) хотели мира, они бы всячески понуждали Киев выполнять Минские соглашения". "Они этого не делают сознательно потому, что они не заинтересованы в завершении этого конфликта, они продолжают питать иллюзию, что они затормозят развитие России", - сказала председатель верхней палаты парламента.Матвиенко также заметила, что наращивание поставок оружия, в том числе наступательного, "никак не является призывом к миру". "Наша позиция чёткая, внятная и прозрачная: мы готовы к переговорам, не обещаниям, без предварительных условий, переговоры есть переговоры, но если киевский режим будет готов к реальным переговорам. Мы этого не видим, поэтому всё это словесная шелуха и так называемые призывы к миру", - заключила спикер Совфеда.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230201/putin-1848870085.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, политика, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко, украина, ситуация в днр и лнр