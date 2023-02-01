https://ria.ru/20230201/ukraina-1848870313.html
Нетаньяху заявил о готовности выступить посредником в украинском вопросе
Нетаньяху заявил о готовности выступить посредником в украинском вопросе - РИА Новости, 01.02.2023
Нетаньяху заявил о готовности выступить посредником в украинском вопросе
Израиль готов рассмотреть роль посредника в российско-украинском конфликте в случае поступления предложения "от всех заинтересованных сторон", заявил... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T10:25
2023-02-01T10:25
2023-02-01T11:35
в мире
израиль
турция
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биньямин нетаньяху
реджеп тайип эрдоган
луис инасиу лула да силва
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Израиль готов рассмотреть роль посредника в российско-украинском конфликте в случае поступления предложения "от всех заинтересованных сторон", заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в интервью CNN.При этом премьер добавил, что "не напрашивается" на эту роль. По его словам, для этого необходимы "подходящий момент и обстоятельства".Нетаньяху не первый политик, сообщивший о своей готовности выступить посредником в урегулировании украинского кризиса. До него об этом заявляли президенты Турции и Бразилии Реджеп Тайип Эрдоган и Луис Инасиу Лула да Силва.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230201/ukraina-1848853632.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, турция, бразилия, биньямин нетаньяху, реджеп тайип эрдоган, луис инасиу лула да силва
В мире, Израиль, Турция, Бразилия, Биньямин Нетаньяху, Реджеп Тайип Эрдоган, Луис Инасиу Лула да Силва
10:25 01.02.2023 (обновлено: 11:35 01.02.2023)
Нетаньяху заявил о готовности выступить посредником в украинском вопросе
Премьер Израиля Нетаньяху заявил о готовности выступить посредником в украинском кризисе
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости.
Израиль готов рассмотреть роль посредника в российско-украинском конфликте в случае поступления предложения "от всех заинтересованных сторон", заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в интервью CNN
.
"Я готов, если меня попросят обе стороны, и, откровенно говоря, если меня попросят США", — уточнил политик.
При этом премьер добавил, что "не напрашивается" на эту роль. По его словам, для этого необходимы "подходящий момент и обстоятельства".
"Если они возникнут, я несомненно рассмотрю это", — резюмировал он.
Нетаньяху не первый политик, сообщивший о своей готовности выступить посредником в урегулировании украинского кризиса. До него об этом заявляли президенты Турции и Бразилии Реджеп Тайип Эрдоган и Луис Инасиу Лула да Силва.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.