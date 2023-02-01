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Зеленский анонсировал новые увольнения чиновников - РИА Новости, 01.02.2023
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Зеленский анонсировал новые увольнения чиновников
Зеленский анонсировал новые увольнения чиновников - РИА Новости, 01.02.2023
Зеленский анонсировал новые увольнения чиновников
Владимир Зеленский заявил, что после "кадрового затишья" будут уволены еще и те чиновники, которые не соответствуют требованиям правительства и общества. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T10:06
2023-02-01T10:06
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что после "кадрового затишья" будут уволены еще и те чиновники, которые не соответствуют требованиям правительства и общества. В понедельник издание "РБК-Украина" сообщило со ссылкой на собственные источники, что уже на следующем пленарном заседании Верховной рады в феврале могут рассмотреть увольнение сразу восьми министров. В свою очередь депутат Рады Александр Дубинский заявил, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак "убирает" из кабмина нелояльных чиновников. "Сейчас определенное кадровое затишье. Но это не означает, что все необходимые шаги уже сделаны. Будут решения. Тем в системе, кто не соответствует принципиальным требованиям государства и общества, не стоит засиживаться в креслах", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале. Он отметил, что соответствующие шаги будут приняты в дальнейшем. Ранее в руководстве Украины произошел ряд крупных отставок. Заместитель руководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. Позже то же сделали несколько заместителей министров, кабмин согласовал увольнение пяти председателей областных военных администраций. В генпрокуратуре уволили заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко.
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в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
10:06 01.02.2023
 
Зеленский анонсировал новые увольнения чиновников

Зеленский заявил, что за "кадровым затишьем" последуют новые увольнения чиновников

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что после "кадрового затишья" будут уволены еще и те чиновники, которые не соответствуют требованиям правительства и общества.
В понедельник издание "РБК-Украина" сообщило со ссылкой на собственные источники, что уже на следующем пленарном заседании Верховной рады в феврале могут рассмотреть увольнение сразу восьми министров. В свою очередь депутат Рады Александр Дубинский заявил, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак "убирает" из кабмина нелояльных чиновников.
"Сейчас определенное кадровое затишье. Но это не означает, что все необходимые шаги уже сделаны. Будут решения. Тем в системе, кто не соответствует принципиальным требованиям государства и общества, не стоит засиживаться в креслах", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале. Он отметил, что соответствующие шаги будут приняты в дальнейшем.
Ранее в руководстве Украины произошел ряд крупных отставок. Заместитель руководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. Позже то же сделали несколько заместителей министров, кабмин согласовал увольнение пяти председателей областных военных администраций. В генпрокуратуре уволили заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко.
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СМИ назвали настоящую причину массовых увольнений украинских чиновников
 
В миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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