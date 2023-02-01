Зеленский анонсировал новые увольнения чиновников
Зеленский заявил, что за "кадровым затишьем" последуют новые увольнения чиновников
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что после "кадрового затишья" будут уволены еще и те чиновники, которые не соответствуют требованиям правительства и общества.
В понедельник издание "РБК-Украина" сообщило со ссылкой на собственные источники, что уже на следующем пленарном заседании Верховной рады в феврале могут рассмотреть увольнение сразу восьми министров. В свою очередь депутат Рады Александр Дубинский заявил, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак "убирает" из кабмина нелояльных чиновников.
"Сейчас определенное кадровое затишье. Но это не означает, что все необходимые шаги уже сделаны. Будут решения. Тем в системе, кто не соответствует принципиальным требованиям государства и общества, не стоит засиживаться в креслах", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале. Он отметил, что соответствующие шаги будут приняты в дальнейшем.
Ранее в руководстве Украины произошел ряд крупных отставок. Заместитель руководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. Позже то же сделали несколько заместителей министров, кабмин согласовал увольнение пяти председателей областных военных администраций. В генпрокуратуре уволили заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко.