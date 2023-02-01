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МИД: Киев и Запад пытаются разъединить русских и украинцев по вопросу веры - РИА Новости, 01.02.2023
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Религия
https://ria.ru/20230201/ukraina-1848848887.html
МИД: Киев и Запад пытаются разъединить русских и украинцев по вопросу веры
МИД: Киев и Запад пытаются разъединить русских и украинцев по вопросу веры - РИА Новости, 01.02.2023
МИД: Киев и Запад пытаются разъединить русских и украинцев по вопросу веры
Киев и Запад пытаются разъединить русских и украинцев по признаку религии, этот процесс приобрел угрожающе разрушительную силу, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T08:13
2023-02-01T09:50
религия
украина
россия
украинская православная церковь
московский патриархат
константинопольский патриархат
ситуация вокруг упц
русская православная церковь
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Киев и Запад пытаются разъединить русских и украинцев по признаку религии, этот процесс приобрел угрожающе разрушительную силу, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович."Киевский режим и Запад пытаются разъединить русский и украинский народы, разрушить духовную близость русских и украинских православных верующих, даже несмотря на решение Украинской православной церкви о независимости от Московского патриархата", - заявил дипломат.Он добавил, что в последнее время "этот процесс приобрел угрожающую разрушительную силу"."Для этой цели киевскими властями применяется целый комплекс репрессивных инструментов: от преследований за посещение церквей и храмов до запугивания и навязывания гражданам обрядов повторного крещения и венчания", - пояснил Аскальдович.По его словам, все эти действия киевского режима неприемлемы и противоречат основополагающим международно-правовым документам, запрещающим вмешательство государства в дела церкви и духовную жизнь простых граждан.Он отметил, что произошедшее недавно насильственное изъятие святынь Киево-Печерской лавры в пользу раскольнической Православной церкви Украины вписывается в общую картину системного кризиса мирового православия, вызванного политикой Константинопольского патриархата, США и других стран Запада, поощряющей православных раскольников."Наиболее благодатную почву эта политика нашла на Украине, где националистический киевский режим на протяжении последних девяти лет активно пытается создать "свою" православную церковь. Но разве может вызвать доверие церковь, которая выстраивает деятельность, опираясь на штыки силовых структур, путем захвата чужого имущества, попрания чувств верующих? Рассматриваем это как кощунственный политический заказ", - заключил дипломат.Давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е – со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины". Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции.Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". В начале января 2023 года власти отобрали у УПЦ Трапезную церковь, а также Успенский собор – главный храм Киево-Печерской лавры, в котором сразу же разрешили совершить "богослужение" раскольникам из ПЦУ. Позже Владимир Зеленский заявил о приостановлении гражданства ряда представителей духовенства УПЦ.Читайте полный текст интервью Геннадия Аскальдовича &gt;&gt;
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украина, россия, украинская православная церковь, московский патриархат, константинопольский патриархат, ситуация вокруг упц, русская православная церковь
Религия, Украина, Россия, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Константинопольский патриархат, Ситуация вокруг УПЦ, Русская православная церковь
08:13 01.02.2023 (обновлено: 09:50 01.02.2023)
 
МИД: Киев и Запад пытаются разъединить русских и украинцев по вопросу веры

Посол МИД Аскальдович: Киев и Запад пытаются разъединить верующих русских и украинцев

© AP Photo / Efrem Lukatsky Софийский собор в Киеве
 Софийский собор в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Софийский собор в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Киев и Запад пытаются разъединить русских и украинцев по признаку религии, этот процесс приобрел угрожающе разрушительную силу, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.
"Киевский режим и Запад пытаются разъединить русский и украинский народы, разрушить духовную близость русских и украинских православных верующих, даже несмотря на решение Украинской православной церкви о независимости от Московского патриархата", - заявил дипломат.
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Он добавил, что в последнее время "этот процесс приобрел угрожающую разрушительную силу".
"Для этой цели киевскими властями применяется целый комплекс репрессивных инструментов: от преследований за посещение церквей и храмов до запугивания и навязывания гражданам обрядов повторного крещения и венчания", - пояснил Аскальдович.
По его словам, все эти действия киевского режима неприемлемы и противоречат основополагающим международно-правовым документам, запрещающим вмешательство государства в дела церкви и духовную жизнь простых граждан.
Он отметил, что произошедшее недавно насильственное изъятие святынь Киево-Печерской лавры в пользу раскольнической Православной церкви Украины вписывается в общую картину системного кризиса мирового православия, вызванного политикой Константинопольского патриархата, США и других стран Запада, поощряющей православных раскольников.
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Митрополит РПЦ рассказал о нарушениях прав верующих на Украине
"Наиболее благодатную почву эта политика нашла на Украине, где националистический киевский режим на протяжении последних девяти лет активно пытается создать "свою" православную церковь. Но разве может вызвать доверие церковь, которая выстраивает деятельность, опираясь на штыки силовых структур, путем захвата чужого имущества, попрания чувств верующих? Рассматриваем это как кощунственный политический заказ", - заключил дипломат.
Давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е – со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины". Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.
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На Украине захватили 129 храмов УПЦ в 2022 году, сообщили в РПЦ
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции.
Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". В начале января 2023 года власти отобрали у УПЦ Трапезную церковь, а также Успенский собор – главный храм Киево-Печерской лавры, в котором сразу же разрешили совершить "богослужение" раскольникам из ПЦУ. Позже Владимир Зеленский заявил о приостановлении гражданства ряда представителей духовенства УПЦ.
Читайте полный текст интервью Геннадия Аскальдовича >>
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