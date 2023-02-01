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МИД КНР надеется, что НАТО и Япония прекратят раздувать китайскую угрозу - РИА Новости, 01.02.2023
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МИД КНР надеется, что НАТО и Япония прекратят раздувать китайскую угрозу
МИД КНР надеется, что НАТО и Япония прекратят раздувать китайскую угрозу - РИА Новости, 01.02.2023
МИД КНР надеется, что НАТО и Япония прекратят раздувать китайскую угрозу
Пекин надеется, что НАТО и Япония не будут раздувать тему "китайской угрозы" и провоцировать региональную конфронтацию, заявила на брифинге в среду официальный... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T11:31
2023-02-01T11:31
в мире
пекин
япония
нато
мид кнр
украина
йенс столтенберг
фумио кисида
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ПЕКИН, 1 фев – РИА Новости. Пекин надеется, что НАТО и Япония не будут раздувать тему "китайской угрозы" и провоцировать региональную конфронтацию, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД Китая Мао Нин. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе переговоров сошлись во мнении, что украинский конфликт является не исключительно региональным европейским кризисом, но бросает вызов всему международному порядку. Столтенберг указал, что Пекин внимательно наблюдает за происходящим на Украине и извлекает уроки, которые могут повлиять на его будущие решения. "Китай всегда был защитником международного и регионального мира и стабильности, и это очевидно для всех. Мы надеемся, что соответствующие стороны не будут раздувать китайскую угрозу и провоцировать региональную конфронтацию", - заявила дипломат. Она отметила, что тенденции развития Японии в военной области и сфере безопасности всегда привлекали пристальное внимание ее азиатских соседей и международного сообщества. "Япония должна серьезно усвоить уроки истории, твердо придерживаться пути мирного развития и воздерживаться от действий, которые подрывают взаимное доверие между странами региона и наносят ущерб региональному миру и стабильности", - добавила она.
https://ria.ru/20230201/ukraina-1848877385.html
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в мире, пекин, япония, нато, мид кнр, украина, йенс столтенберг, фумио кисида
В мире, Пекин, Япония, НАТО, МИД КНР, Украина, Йенс Столтенберг, Фумио Кисида
11:31 01.02.2023
 
МИД КНР надеется, что НАТО и Япония прекратят раздувать китайскую угрозу

МИД КНР выразил надежду, что НАТО и Япония прекратят раздувать китайскую угрозу

© AP Photo / Liu ZhengОфициальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин
Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Liu Zheng
Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 фев – РИА Новости. Пекин надеется, что НАТО и Япония не будут раздувать тему "китайской угрозы" и провоцировать региональную конфронтацию, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе переговоров сошлись во мнении, что украинский конфликт является не исключительно региональным европейским кризисом, но бросает вызов всему международному порядку. Столтенберг указал, что Пекин внимательно наблюдает за происходящим на Украине и извлекает уроки, которые могут повлиять на его будущие решения.
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"Китай всегда был защитником международного и регионального мира и стабильности, и это очевидно для всех. Мы надеемся, что соответствующие стороны не будут раздувать китайскую угрозу и провоцировать региональную конфронтацию", - заявила дипломат.
Она отметила, что тенденции развития Японии в военной области и сфере безопасности всегда привлекали пристальное внимание ее азиатских соседей и международного сообщества.
"Япония должна серьезно усвоить уроки истории, твердо придерживаться пути мирного развития и воздерживаться от действий, которые подрывают взаимное доверие между странами региона и наносят ущерб региональному миру и стабильности", - добавила она.
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В миреПекинЯпонияНАТОМИД КНРУкраинаЙенс СтолтенбергФумио Кисида
 
 
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